Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

El exadministrador 'crema' habló sobre la crisis en Ate. Créditos: Fútbol Satélite / Youtube.

Jean Ferrari rompió el silencio en medio de la crisis que atraviesa Universitario de Deportes y se pronunció en el podcast Fútbol Satélite. El exadministrador ‘crema’ abordó las decisiones adoptadas por la directiva de Ate y la reciente salida del entrenador Javier Rabanal.

Ferrari compartió sus sensaciones al observar al equipo en una situación adversa, tras haberlo dejado en la cima con un tricampeonato. “Me apena porque he hecho un caso de éxito en cuatro años de gestión y donde hoy, lamentablemente, los resultados no están acompañando a la gestión. Y cuando los resultados deportivos no acompañan, todo lo otro queda completamente de lado”.

El actual director de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) estableció un contraste entre su administración y la actual dirigencia. “Eso es lo que siempre he dicho. Cuando me tocó llegar a la U, lo primero que había que ordenar era la casa, ordenarla financieramente y administrativamente, para que después, como consecuencia, se dieran los logros deportivos. Y fue lo que terminé haciendo. Tanto es así que se da un tricampeonato de la manera como se dio y la estabilidad económica, la sostenibilidad financiera, en fin, se dio. Y hoy, lamentablemente, estos resultados, definitivamente con algunas malas decisiones”.

Ferrari señaló que la directiva encabezada por Franco Velazco y Álvaro Barco cometió errores, aunque resaltó la posibilidad de revertir la situación. “Siempre está la oportunidad de la corrección. A mí me tocó al inicio, cuando estábamos encaminando el tema financiero y administrativo, y había que encontrarle la vuelta. Entonces, había que hacer correcciones”.

Jean Ferrari se fue de Universitario tras ganar el Torneo Apertura en el 2025.

Su opinión sobre la salida de Javier Rabanal

Jean Ferrari también se refirió a la reciente salida de Javier Rabanal tras la derrota ante Melgar. El directivo recordó que no consideraba acertada la llegada del técnico español por considerarla una apuesta arriesgada, y reveló que hubo incomodidad en el club por sus declaraciones.

“Yo mencioné al inicio que era una apuesta muy arriesgada. Y algunos se molestaron porque, cuando menciono algo, hay una repercusión en lo que digo. Pero no me pareció. El tiempo al final....”, afirmó.

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal.

¿Ayudará a la administración de Universitario?

En esa misma entrevista, Ferrari respondió si mantiene contacto con Franco Velazco, quien fuera su abogado, y Álvaro Barco, actual director deportivo. “No me he comunicado con ellos. No me he comunicado con nadie, excepto los mensajes que recibo por parte de los hinchas en redes. He tratado de cortar completamente”.

Pese a la falta de comunicación, el directivo indicó que está dispuesto a aconsejarlos si lo requieren. “Podría darle alguna opinión, como se la puedo dar a cualquier otro club, como que también me han llamado a pedirme alguna sugerencia u opinión. Pero es un tema muy complejo, muy difícil para mí poder hoy dar una opinión con referencia a lo que están haciendo o no están haciendo. Porque lo que yo pueda decir va a ser una palabra pesada. Prefiero quedarme en silencio y si en caso necesitan una opinión, mi teléfono siempre va a estar abierto”.

Franco Velazco (i) y Álvaro Barco (d) presentan en sociedad a Javier Rabanal. - Crédito: Universitario

Universitario juega partido clave ante Garcilaso

Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso este miércoles 22 de abril a las 20:30 (hora de Perú) en el estadio Monumental de Ate. El encuentro, correspondiente a la fecha 10 y pendiente de disputa, resulta crucial para la ‘U’ en su objetivo de acercarse al primer puesto del Torneo Apertura. Además de sumar una victoria, el equipo necesita que Los Chankas no consigan un triunfo frente a Cienciano.