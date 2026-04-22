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Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras críticas a la FPF: “Tirar mier... no está bien, no hables si no sabes”

El director general de fútbol de la Federación cuestionó a ‘Ñol’ por sus recientes comentarios contra el trabajo en Videna, recordándole su discreta etapa como DT

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El actual director general de fútbol de la Federación cuestionó a 'Ñol' y le recordó su etapa como técnico. (Video: Fútbol Satélite)

La gestión de Agustín Lozano al frente de la Federación Peruana de Fútbol ha sido objeto de críticas constantes, tanto por los resultados adversos de las selecciones nacionales como por el estado general del fútbol nacional. En medio de este escenario, Jean Ferrari, actual director general de la FPF, lapidó a Nolberto Solano por sus duros comentarios contra el trabajo que se realiza en Videna.

‘Ñol’ ya hace un rato viene mencionando cosas sin tener conocimiento”, fueron sus primeras palarbas en el programa de YouTube, Fútbol Satélite. Explicó que, en una conversación pasada, ‘Ñol’ habría cuestionado los pedidos de Ferrari para la gestión interna, como la implementación de herramientas de seguimiento y evaluación.

Según el directivo, sus demandas no apuntaban a cuestiones técnicas, las cuales le corresponden al DT de la selección peruana, Mano Menezes, sino a la necesidad de contar con indicadores de gestión y herramientas como diagramas de Gantt. “Lo que yo solicitaba eran indicadores de gestión, diagramas Gantt, cosas que se lo puse y luego le pregunté si es que lo entendía. Evidentemente, no entiende, no lo sabía (...). Cuando uno habla, tiene que hacerlo con argumento y con conocimiento. Si no tienes el conocimiento, entonces mejor no hables”, relató.

A lo largo de su intervención, Jean Ferrari fue más allá de la coyuntura actual y recordó que Nolberto Solano, pese a su trayectoria como futbolista, no logró consolidar una carrera relevante como entrenador ni dejar una huella significativa durante su paso por la FPF. “Después de haber estado 10 años en la Federación y no has hecho absolutamente nada, habiendo pasado por una cantidad de equipos y donde tampoco le ha ido bien en ninguno”, sostuvo.

Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras críticas a la FPF.
Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras críticas a la FPF.

Jean Ferrari también hizo referencia al trato que se da a los jugadores nacionales, especialmente en un contexto donde las críticas públicas pueden afectar la confianza y el rendimiento deportivo. En esa línea, ejemplificó la situación con el caso de Alex Valera, delantero de Universitario de Deportes, al sugerir que en Perú se tiende a desmotivar a los propios futbolistas en lugar de respaldarlos.

“Si tenemos que aprender algo de los argentinos es justamente cómo se dan para adelante en los diversos países. Después, en la interna se puede hablar, se puede discutir, pero ¿hacia afuera? Estar mencionando que a Valera le va mal, ¿por qué? Es nuestro jugador, es nuestro ‘9′. Hay que motivarlo, hay que incentivarlo, hay que tenerlo bien para nuestra selección, para bien de nuestro país. No, comienzas a tirar mie..., eso no está bien, eso está mal”, precisó.

A modo de reflexión, el directivo de 50 años citó un dicho popular para ilustrar el problema: “el enemigo de un peruano es otro peruano”. Para él, la falta de unión y el exceso de críticas internas son un obstáculo para el progreso del fútbol nacional. Insistió en que quienes aspiran a opinar públicamente deben primero demostrar logros concretos y mantener la calma antes de emitir juicios sobre la conducción de la FPF.

El director de fútbol de la FPF también opinó sobre las declaraciones de André Carrillo. Créditos: Youtube / Linkeados.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la gestión de la FPF?

Por su parte, Nolberto Solano no escatimó palabras al señalar que la dirigencia de la FPF, encabezada por Agustín Lozano, ha mostrado indiferencia hacia los problemas estructurales del fútbol peruano. “Pareciera que a ellos no les afecta nada, viven su mundo, no se preocupan por los clubes y piensan más en los viajes de la Conmebol”, dijo para el periodista Rodrigo Rea. Insinuó que la dirigencia prioriza intereses ajenos al desarrollo local y carece de sensibilidad ante la realidad de los equipos nacionales.

En relación a la planificación deportiva, el exjugador subrayó que “si en este caso el presidente de la FPF, que es Agustín Lozano, no pone orden y no se sienta a analizar estas cosas que vienen pasando...” la situación de estancamiento persistirá.

Finalmente, cuando fue consultado sobre el rendimiento de Alex Valera, Solano fue categórico: “Apareció del fútbol playa. Se las arregló y es el ‘9’ de Universitario. No es el jugador que se necesita. No es por su culpa, es por la calidad”.

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