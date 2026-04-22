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Piero Corvetto aprobó plan de segunda vuelta tres días antes de renunciar a la ONPE

A través de una resolución, el 17 de abril, la ONPE aprobó el plan que debía guiar la organización de la segunda vuelta presidencial

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Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)
Piero Corvetto no tomará vacaciones tras anulación de permiso aprobado por la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

El 17 de abril de 2026, tres días antes de presentar su renuncia a la ONPE, Piero Alessandro Corvetto Salinas aprobó el plan que debía guiar la organización de la segunda vuelta presidencial. La decisión se formalizó mediante una resolución jefatural emitida pocos días después de la primera jornada electoral.

La medida se adoptó tras confirmarse que ningún candidato superó el 50 % de los votos válidos, lo que, según la ley, obliga a convocar una segunda elección. Esta votación fue fijada para el 7 de junio de 2026. Sin embargo, hasta el momento no se conoce quiénes serán los contendores, ya que el conteo de votos aún no concluye.

El Jurado Nacional de Elecciones emitió un comunicado en el que pidió a la ONPE entregar las actas restantes; de lo contrario, advirtió que se afectaría el cronograma electoral.

El plan aprobado por Corvetto se oficializa en medio de una fuerte presión por las demoras registradas el 12 de abril y por las voces de algunos sectores políticos que plantean la nulidad de las elecciones en Lima o la convocatoria de comicios complementarios.

Diversos expertos han advertido que estas propuestas contradicen lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. La crisis iniciada el 12 de abril no hace más que agravarse.

A más de una semana de los comicios, el panorama sigue siendo incierto. No hay candidatos confirmados para la segunda vuelta y crecen los rumores sobre una eventual nulidad. Por ahora, el único elemento concreto es el plan aprobado por Corvetto, que deberá ejecutar su sucesor.

Un plan para organizar la segunda vuelta

El documento define cómo se organizará la segunda vuelta en todo el país, desde la preparación del material electoral hasta la capacitación del personal.

El proceso involucra a más de 27 millones de electores y cerca de 93 mil mesas de votación, tanto en Perú como en el extranjero. Se mantendrán los mismos locales utilizados en la primera vuelta.

Uno de los objetivos es asegurar una elección ordenada, transparente y accesible. Para ello, se incluyen medidas orientadas a facilitar el voto de personas con discapacidad, comunidades originarias y ciudadanos en zonas alejadas.

También se contemplan campañas informativas para orientar a los votantes. La meta es alcanzar a más del 60 % del electorado con mensajes claros sobre el proceso.

Además, se prevé la capacitación de millones de personas, entre miembros de mesa y electores, con el fin de reducir errores durante la votación y el conteo.

La renuncia de Corvetto en medio de la crisis

Pese a la aprobación del plan, la situación en la ONPE se complicó tras los problemas registrados en la primera vuelta del 12 de abril. Los retrasos en el traslado de material electoral y los cuestionamientos a la organización marcaron el proceso.

En ese contexto, Piero Alessandro Corvetto Salinas presentó su renuncia ante la Junta Nacional de Justicia. En su carta, sostuvo que su salida busca generar mayor confianza de cara a la segunda vuelta.

“Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones”, escribió. También reconoció que los problemas ocurridos durante la jornada influyeron en su decisión.

El exjefe de la ONPE señaló que las fallas registradas, tanto en Lima como en oficinas descentralizadas, configuran una situación que le impedía continuar en el cargo. A pesar de ello, afirmó haber actuado conforme a la ley durante su gestión.

Corvetto indicó, además, que las dudas sobre el proceso deberán ser investigadas. En esa línea, aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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