Terremoto en Japón hoy: sismo de 7,4 activa alerta de tsunami y pone en vigilancia a Perú

Rescuers halt a search operation due to a strong rain at the site of a landslide in Anamizu town, Ishikawa prefecture, Japan Saturday, Jan. 6, 2024. Monday’s temblor decimated houses, twisted and scarred roads and scattered boats like toys in the waters, and prompted tsunami warnings. (Kyodo News via AP)

Un terremoto de magnitud 7,4 volvió a poner en alerta a Asia y a toda la cuenca del Pacífico. La tarde de este lunes, el norte de Japón fue sacudido por un potente movimiento telúrico que no solo remeció ciudades enteras, sino que también activó protocolos de emergencia ante el riesgo de un tsunami con olas de hasta tres metros.

Mientras las autoridades japonesas reaccionaban con rapidez, en países como Perú la atención se centró en el monitoreo del evento y la eventual propagación de ondas marinas hacia sus costas.

El sismo se registró a las 16:53 hora local (07:53 GMT) en aguas del océano Pacífico, frente a la costa de la prefectura de Iwate, una zona históricamente golpeada por terremotos. La sacudida fue lo suficientemente intensa como para sentirse incluso en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro, donde edificios de gran altura se balancearon durante varios segundos, generando alarma entre la población.

Alerta global tras terremoto en Japón: autoridades monitorean impacto en el Pacífico. Captura: Hidrografía Perú.

Impacto inicial y alerta de tsunami

Tras el evento, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó de inmediato una alerta de tsunami, advirtiendo que las primeras olas podrían llegar en cuestión de minutos a las zonas costeras del norte del país. El organismo fue claro en su mensaje a la población: “Evacúen inmediatamente las regiones costeras y las zonas ribereñas a un lugar más seguro, como un terreno elevado o un edificio de evacuación”.

El llamado no fue solo preventivo, sino urgente. En un segundo comunicado, la entidad insistió en la gravedad del fenómeno: “Se prevé que las olas del tsunami azoten la zona repetidamente. No abandonen las zonas seguras hasta que se levante la alerta”. Este tipo de advertencias responde a la experiencia acumulada por Japón en eventos anteriores, donde las olas sucesivas suelen ser más destructivas que la primera.

Las imágenes difundidas por la cadena nacional NHK mostraron los primeros minutos posteriores al sismo en diversos puertos de Iwate. Aunque no se observaron daños visibles inmediatos, el despliegue de emergencia fue evidente: sirenas activadas, evacuaciones ordenadas y autoridades movilizadas.

Alerta global tras terremoto en Japón: autoridades monitorean impacto en el Pacífico. Captura: Hidrografía Perú.

Reacción del gobierno japonés

Ante la magnitud del evento, la oficina de la primera ministra Sanae Takaichi anunció la conformación de un equipo especial de gestión de crisis para monitorear la situación en tiempo real. La mandataria se dirigió a la población con un mensaje directo: “Para aquellos de ustedes que viven en áreas para las que se han emitido advertencias, por favor evacúen a lugares más altos y seguros, como terrenos elevados”.

El enfoque del gobierno fue claro: priorizar la prevención y evitar cualquier escenario de pérdida humana. Japón cuenta con uno de los sistemas de respuesta sísmica más avanzados del mundo, lo que permite activar alertas en segundos y coordinar evacuaciones masivas con relativa rapidez.

Alerta global tras terremoto en Japón: autoridades monitorean impacto en el Pacífico. Captura: Hidrografía Perú.

¿Se activó alerta de tsunami en Perú?

Tras el fuerte sismo, surgió la inquietud en varios países del Pacífico, incluido Perú, sobre la posibilidad de un impacto indirecto. La Hidrografía Perú informó a través de su cuenta oficial en X que el reciente evento sísmico registrado el 19 de abril de 2026 no representa peligro para el litoral peruano.

En su comunicado, detalló que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6.1 Mw, con epicentro ubicado a 114 kilómetros al noreste de Hihifo, en Tonga, y una profundidad de 10 kilómetros, según datos del USGS. La entidad fue enfática al señalar que este sismo “no genera tsunami en el litoral peruano”, llevando tranquilidad a la población ante posibles alertas en la región del Pacífico.

Sismo de 7,4 sacude Japón y revive temor por tsunami: esto se sabe sobre Perú. Captura: X.

Un país acostumbrado a temblar

Japón se ubica en una de las zonas más activas sísmicamente del planeta: el Anillo de Fuego del Pacífico. Este cinturón geológico concentra una gran cantidad de placas tectónicas en constante movimiento, lo que explica por qué el país registra alrededor de 1.500 temblores al año, equivalente a cerca del 18% de la actividad sísmica mundial.

Aunque la mayoría de estos movimientos son leves, algunos, como el ocurrido este lunes, tienen la capacidad de generar crisis a gran escala. La intensidad de un terremoto no depende únicamente de su magnitud, sino también de su profundidad y cercanía a zonas pobladas.

Esta foto muestra un mensaje de advertencia en una pantalla de una transmisión en vivo de NHK con alerta de tsunami, después de que un terremoto sacudiera el norte de Japón, en Tokio, el 20 de abril de 2026. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el norte de Japón el 20 de abril, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una alerta de tsunami por olas de hasta tres metros (10 pies). (Foto de Philip FONG / AFP)

El recuerdo del desastre de 2011

El reciente sismo reavivó inevitablemente la memoria del devastador terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011, uno de los episodios más trágicos en la historia moderna de Japón. Aquel día, un terremoto de magnitud 9,0 desencadenó olas gigantes que arrasaron ciudades enteras, dejando alrededor de 18.500 muertos y desaparecidos.

Además, el desastre provocó una crisis nuclear en la central de Fukushima, marcando un antes y un después en la gestión de riesgos en el país. Desde entonces, Japón ha reforzado sus protocolos, infraestructura y sistemas de alerta, lo que explica la rápida respuesta observada en el evento actual.

ARCHIVO - Un tsunami golpea las costas de Natori, Japón, después de un poderoso terremoto el 11 de marzo de 2011. (Kyodo News vía AP, Archivo)