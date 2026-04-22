Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

Christian Domínguez rompe su silencio y revela las verdaderas razones detrás de su denuncia contra Melanie Martínez, la madre de su hija. El cantante asegura que su principal preocupación es el bienestar de sus hijos y que la situación había llegado a un punto insostenible. Video: TikTok @marcomontenegroga

El cantante de cumbia Christian Domínguez aseguró que enfrenta una campaña conjunta de sus exparejas que, según él, afecta su bienestar emocional y familiar. La declaración se produjo tras coincidir en el Ministerio Público con Melanie Martínez, quien denunció al músico por presunto maltrato psicológico.

Las cámaras del programa Amor y Fuego captaron el momento en que Domínguez y Martínez fueron abordados por la prensa. La expareja del artista explicó el motivo de la denuncia: “Bueno, la denuncia que me ha puesto el señor es por maltrato psicológico, le estoy causando depresión y ansiedad por el tema de la difusión de mis helados y la canción... también ha asumido que sigo alineando a mi hija”.

Durante el encuentro, surgió la hipótesis de un acuerdo entre las exparejas del cantante. Al ser consultado sobre esa posibilidad, el propio Domínguez señaló: “Tú tienes la respuesta, eso que estás pensando lo estoy pensando... a mí no me parece correcto, yo creo que a nadie le parece completo, para todo hay un límite”. En sus palabras, el artista sugirió que las acciones de sus exparejas han sobrepasado los límites de lo tolerable.

Christian Domínguez se molestó al saber que Pamela Franco habló de la conducción de su hija. Arriba Mi Gente

El músico relató que antes optó por no involucrarse públicamente, aunque reconoció que la situación cambió al involucrar temas familiares. “Esto no es de noche a la mañana... quiero que sepan que yo odio denunciar... todos se dan cuenta lo que ha estado pasando, yo solamente quiero estar tranquilo”, afirmó ante la prensa, recalcando que recurrió a la vía legal porque “tiene que parar, porque no es solamente un tema contra mí, sino que a todas las personas involucradas les rebota”.

Christian Domínguez asegura que no quiere perjudicar a Melanie Martínez

Ante las cámaras, Christian Domínguez remarcó que no busca dañar la imagen ni los emprendimientos de Melanie Martínez. “Yo soy incapaz de quitar el trabajo a alguien, menos si son la mamá de mis hijas, jamás. Siempre le voy a desear lo mejor porque son la mamá de mis hijas”, expresó el cantante. Añadió que la medida legal responde a “un exceso de cosas” que, en su opinión, excedieron los límites de la tolerancia personal y familiar.

El líder de la Gran Orquesta Internacional recalcó que el bienestar emocional de su hija y de su entorno es su principal prioridad.

“Solamente si estamos aquí es porque creemos que es suficiente, creemos que todo tiene un límite y creemos que ya se está desbordando, porque esto no es simplemente porque a alguien no le gusta que hablen de uno. Como puede decir una vez, dos, tres, cinco, diez. Esto ya pasó”, sostuvo ante los medios.

Melanie Martínez asegura que la denuncia por maltrato psicológico de Christian Domínguez afecta su estabilidad emocional y su emprendimiento de helados artesanales.

En ese contexto, el cantante insistió en que su objetivo es preservar la salud emocional de sus hijos: “Lo único que sí pido yo es la parte sentimental, la parte que me importa a mí, que son mis hijas y mis hijos. Entonces, es que estemos bien”.

Por su parte, el abogado de Domínguez defendió la denuncia interpuesta y negó que se trate de un caso de violencia de género. Señaló que debe reconocerse la existencia de violencia psicológica “contra la mujer y violencia contra los hombres también. En este caso... hay violencia psicológica contra Christian, y Christian no ha salido a hablar”.

La confrontación legal entre Christian Domínguez y Melanie Martínez mantiene la atención pública, mientras ambos exponen sus argumentos y la vía judicial sigue su curso. El caso implica a figuras del espectáculo y pone en debate temas como la violencia psicológica, la exposición mediática y los límites en las disputas familiares.