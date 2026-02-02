Crisis en el Hospital Sabogal de EsSalud: denuncian falta de medicamentos y fallas en equipos médicos

Una grave escasez de medicamentos y la inoperatividad de equipos médicos esenciales afectan la atención en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren, principal centro de referencia de la seguridad social en el Callao. La situación compromete a los asegurados que llegan desde distintas regiones del país en busca de atención médica.

La investigación de Punto Final detalló que, desde hace varios meses, los usuarios del hospital y sus familias enfrentan largas filas y frecuentes negativas en la entrega de fármacos. El reporte recogió testimonios de trabajadores del establecimiento, quienes confirmaron que la farmacia carece de al menos treinta medicamentos esenciales, incluyendo gluconato de calcio, diazepam, sulfato de magnesio y labetalol, todos fundamentales para la atención diaria.

“No hay medicamentos. Entonces, se habla con el médico que te atendió y le pide que te ponga otra cosa”, indicó personal del área de farmacia.

Desabastecimiento y contrataciones bajo la lupa: el drama del hospital Sabogal| Punto Final

Pacientes oncológicos afectados

La escasez golpea especialmente a los pacientes oncológicos. Denia Peña Bernardo, madre de un menor con cáncer, relató que desde hace tres meses no logra acceder al metotrexato, fármaco clave para el tratamiento de niños hematológicos y oncológicos.

“A causa de falta de medicamentos, nuestros niños se nos escapan, se nos van. Hay muchas mamitas que por falta de medicamentos han perdido a sus niños, pero eso no debe de pasar”, manifestó.

Karina Pujay, vocera del Colectivo de Cáncer Infantil, confirmó que la ausencia de fármacos oncológicos genera recaídas fatales. “Al no tener el fármaco para seguir combatiendo el cáncer, estamos hablando de niños que van a recaer en unos días y en unos meses van a morir”, afirmó.

La investigación señaló, además, que el tomógrafo del hospital permanece inoperativo desde hace medio año, lo que obliga a derivar a los pacientes a clínicas particulares, un gasto que puede superar los seiscientos soles por tomografía.

Familias de niños con cáncer y usuarios del seguro social enfrentan la ausencia de tratamientos y equipos médicos.| Punto Final

Contrataciones cuestionadas en medio de la crisis sanitaria

Mientras persiste la falta de insumos médicos, la administración del hospital ha destinado fondos a remodelaciones y mantenimientos en áreas administrativas y de gerencia. El citado medio identificó órdenes de compra y servicio de los últimos cuatro meses y encontró gastos superiores a 150 mil soles en remodelar la fachada y accesos del hospital, así como 42 mil soles en mantenimiento de 20 sillas fijas y 26 de gerencia.

Además, se evidenció que dos empresas contratistas registran domicilios en oficinas que no existen o no son reconocidas por los residentes de los inmuebles visitados. Llerena y Prado SAC, a cargo del mantenimiento de instalaciones eléctricas, y Corporación de Consultora y Servicio, responsable de la remodelación de la fachada, figuran en documentos oficiales, pero no se hallaron en los lugares consignados como su domicilio.

Desabastecimiento y contrataciones bajo la lupa: el drama del hospital Sabogal| Punto Final

La gestión de Jaime Moreno, quien asumió la gerencia de la Red Sabogal en julio del año pasado, se encuentra bajo investigación fiscal por presuntos actos de corrupción relacionados con más de 100 expedientes de contratación. Moreno dejó su cargo la semana pasada y fue reemplazado por Luis Hercilla.

En un comunicado, la Red Sabogal reconoció el desabastecimiento de medicamentos y la inoperatividad del tomógrafo, asegurando que la situación será atendida de manera progresiva.

Contraloría interviene hospital Sabogal

La Contraloría General de la República inició una intervención en el hospital Alberto Sabogal del Callao, tras denuncias por el desabastecimiento de al menos 30 medicamentos esenciales, incluidos fármacos para el tratamiento del cáncer.

Un equipo de auditores ejecutará una visita de control durante diez días para revisar los procesos de compra, distribución y conservación de medicamentos, así como identificar posibles deficiencias en la gestión de la red Sabogal de EsSalud. El objetivo es determinar las causas del desabastecimiento y proponer soluciones que garanticen la atención adecuada a los asegurados.

La Contraloría indicó que las irregularidades detectadas se comunicarán a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud para adoptar medidas correctivas.