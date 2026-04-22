Conductores deberán tomar desvíos en Tomás Valle y Universitaria desde el 24 de abril: este es el plan de desvío

El tránsito por Tomás Valle será desviado a dos carriles habilitados en la av. Universitaria, mientras que esta avenida mantendrá dos carriles disponibles para el flujo vehicular - Créditos: Emape.

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) anunció que, desde este viernes 24 de abril, se implementará un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria.

Esta medida responde a la ejecución de la vía Expresa Norte y la construcción del nuevo paso a desnivel en la zona, obras que buscan optimizar la conectividad y la fluidez del tránsito en el norte de Lima.

El plan contempla la habilitación de rutas alternas y la colocación de señalización específica en el área de intervención para garantizar la seguridad y el orden tanto para conductores como para peatones. Emape remarcó que el objetivo principal es mantener la continuidad del flujo vehicular y peatonal durante el desarrollo de los trabajos, minimizando las molestias a los usuarios habituales.

Las rutas establecidas serán las siguientes:

Av. Tomás Valle: el tránsito será desviado por dos carriles habilitados a través de la adecuación del separador central de la Av. Universitaria, en el inicio de las rampas proyectadas del paso a desnivel.

Av. Universitaria: se mantendrán dos carriles habilitados para la circulación vehicular.

Emape implementará un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria desde el viernes 24 de abril, en el marco de la Vía Expresa Norte y la construcción de un paso a desnivel - Créditos: Emape.

Como parte de la estrategia informativa, el plan de desvío contará con alertas activas en la aplicación Waze, lo que permitirá a los conductores conocer en tiempo real las restricciones, cierres y rutas alternas antes y durante sus desplazamientos por la zona intervenida. Esta herramienta tecnológica facilitará la planificación de los recorridos y contribuirá a reducir la congestión en los alrededores de la obra.

El proyecto “Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Universitaria, tramo Av. Metropolitana - Av. José Granda” se ejecuta en los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres, y actualmente se encuentra en la primera etapa.

La intervención incluye la pavimentación de las vías exclusivas para el sistema Metropolitano (BRT), así como la construcción de sardineles, en el tramo comprendido entre el kilómetro 0+000 y el kilómetro 2+400.

Implementan rutas alternas y señalización por construcción de paso a desnivel en Lima Norte - Créditos: Emape.

Las labores de obra también se extienden desde el óvalo José Granda hasta la avenida Angélica Gamarra, abarcando sectores estratégicos para la movilidad del transporte público y privado.

En el segmento que va desde dicha rotonda a la av. Germán Aguirre, se realizan trabajos de demolición de concreto con el fin de mejorar veredas, calzadas y ciclovías, elevando así la calidad de la infraestructura urbana en beneficio de los vecinos.

Vía Expresa Norte

La vía Expresa Norte es una megaobra de infraestructura vial diseñada para transformar la movilidad en el sector norte de Lima. El proyecto se extiende a lo largo de 8,7 kilómetros, desde la avenida José Granda, en San Martín de Porres, hasta la avenida Metropolitana, en Comas.

En este tramo se construirán 15 estaciones para el servicio del Metropolitano, lo que permitirá ampliar la cobertura y mejorar la conectividad del transporte público en la zona.

El plan contempla, además, la edificación de cuatro intercambios viales en puntos estratégicos: avenidas José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre. Estas estructuras buscan aliviar la congestión vehicular y facilitar la fluidez del tránsito en uno de los sectores con mayor demanda de la capital, generando así un ahorro significativo en los tiempos de viaje para miles de usuarios.