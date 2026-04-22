Todo lo que se sabe del desvío en Lima norte que inicia desde este fin de semana

El plan de desvío vehicular de EMAPE desde el 24 de abril afecta la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria en Lima. (Andina)

A partir de este viernes 24 de abril, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) pondrá en marcha un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, en el norte de Lima.

El objetivo de la medida, que se enmarca dentro de la ejecución de la Vía Expresa Norte y la construcción de un nuevo paso a desnivel, es mantener la fluidez y seguridad tanto para conductores como peatones durante el desarrollo de los trabajos.

Según información proporcionada por EMAPE, el plan contempla la habilitación de rutas alternas y la implementación de señalización específica en el área intervenida. La obra afecta uno de los cruces más transitados de la capital peruana y se espera que impacte de manera significativa en el flujo vehicular de la zona.

La medida busca garantizar la fluidez y seguridad del tráfico y está vinculada a la construcción de un paso a desnivel en la Vía Expresa Norte.

Rutas alternas

El plan de desvío establece que, sobre la avenida Tomás Valle, el tráfico será redirigido hacia dos carriles habilitados por la adecuación del separador central de la avenida Universitaria, a la altura donde comenzarán las rampas proyectadas del paso a desnivel.

Por su parte, la avenida Universitaria mantendrá dos carriles de circulación disponibles para el tránsito vehicular, lo que permitirá que el desplazamiento no se detenga por completo pese a la intervención.

La medida incluye la señalización y adecuación de la zona, con el fin de orientar a los conductores sobre las nuevas rutas y restricciones. Quienes transiten por el lugar podrán consultar en tiempo real las restricciones, cierres y rutas alternas a través de alertas activas en la aplicación Waze, herramienta que facilitará la movilidad y reducirá la posibilidad de congestión inesperada.

El proyecto habilita rutas alternas y señalización específica para orientar a los conductores en uno de los cruces más transitados de Lima.

Detalles de la obra

De acuerdo con EMAPE, la intervención implica trabajos en la berma central de la avenida Tomás Valle, donde se construirá un viaducto que permitirá la circulación continua sobre la intersección con la avenida Universitaria. Además, se cerrará parcialmente un carril adyacente a la berma central, lo que requerirá especial atención de los conductores en el tramo afectado.

La obra forma parte del proyecto “Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Universitaria, tramo Av. Metropolitana - Av. José Granda”, que se desarrolla en los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.

Actualmente el proyecto se encuentra en su primera etapa y contempla la pavimentación de vías exclusivas para el sistema de buses Metropolitano (BRT), así como la construcción de sardineles en un tramo de 2,4 kilómetros.

La aplicación Waze ofrecerá alertas en tiempo real sobre cierres y desvíos en la avenida Tomás Valle y Universitaria para facilitar la movilidad.

Trabajos complementarios

Se detalló que los trabajos se extienden desde el óvalo José Granda hasta la avenida Angélica Gamarra. En el segmento comprendido entre el óvalo José Granda y la avenida Germán Aguirre, se ejecutan labores de demolición de concreto destinadas a la mejora de veredas, calzadas y ciclovías.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura vial y potenciar la movilidad en los principales corredores del norte de Lima.

La intervención, además de optimizar los accesos al transporte público y privado, apunta a mejorar la seguridad peatonal. El proyecto contempla la pavimentación de vías, la construcción de elementos de canalización y la adecuación de espacios públicos, según detalló la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos en sus comunicaciones oficiales.

Información para conductores y usuarios

EMAPE enfatizó la importancia de que los conductores tomen precauciones y sigan las indicaciones de la señalización provisional instalada en la zona de obras.

Para facilitar la circulación, el plan incluye la difusión de alertas en plataformas digitales y aplicaciones móviles de navegación, que permitirán a los usuarios planificar sus desplazamientos con información actualizada sobre los desvíos y los tramos intervenidos.

Se recomienda a quienes transiten por Tomás Valle y Universitaria consultar las aplicaciones de tráfico antes de iniciar sus recorridos, especialmente en las horas de mayor demanda. La presencia de personal especializado en la zona contribuirá a orientar a los conductores y a minimizar el impacto de las restricciones.