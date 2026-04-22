Perú

Todo lo que se sabe del desvío en Lima norte que inicia desde este fin de semana

Un nuevo esquema de circulación regirá en el norte de la capital a partir del viernes debido a la ejecución de trabajos para la Vía Expresa Norte, lo que modificará las rutas habituales y exigirá especial precaución de los conductores

Guardar
Obras de la Vía Expresa Norte avanzan: pavimentación del tramo Tomás Valle–Germán Aguirre iniciará en diciembre. (Foto: Agencia Andina)
El plan de desvío vehicular de EMAPE desde el 24 de abril afecta la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria en Lima. (Andina)

A partir de este viernes 24 de abril, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) pondrá en marcha un plan de desvío vehicular en la intersección de las avenidas Tomás Valle y Universitaria, en el norte de Lima.

El objetivo de la medida, que se enmarca dentro de la ejecución de la Vía Expresa Norte y la construcción de un nuevo paso a desnivel, es mantener la fluidez y seguridad tanto para conductores como peatones durante el desarrollo de los trabajos.

Según información proporcionada por EMAPE, el plan contempla la habilitación de rutas alternas y la implementación de señalización específica en el área intervenida. La obra afecta uno de los cruces más transitados de la capital peruana y se espera que impacte de manera significativa en el flujo vehicular de la zona.

La medida busca garantizar la fluidez y seguridad del tráfico y está vinculada a la construcción de un paso a desnivel en la Vía Expresa Norte.
La medida busca garantizar la fluidez y seguridad del tráfico y está vinculada a la construcción de un paso a desnivel en la Vía Expresa Norte.

Rutas alternas

El plan de desvío establece que, sobre la avenida Tomás Valle, el tráfico será redirigido hacia dos carriles habilitados por la adecuación del separador central de la avenida Universitaria, a la altura donde comenzarán las rampas proyectadas del paso a desnivel.

Por su parte, la avenida Universitaria mantendrá dos carriles de circulación disponibles para el tránsito vehicular, lo que permitirá que el desplazamiento no se detenga por completo pese a la intervención.

La medida incluye la señalización y adecuación de la zona, con el fin de orientar a los conductores sobre las nuevas rutas y restricciones. Quienes transiten por el lugar podrán consultar en tiempo real las restricciones, cierres y rutas alternas a través de alertas activas en la aplicación Waze, herramienta que facilitará la movilidad y reducirá la posibilidad de congestión inesperada.

El proyecto habilita rutas alternas y señalización específica para orientar a los conductores en uno de los cruces más transitados de Lima.
El proyecto habilita rutas alternas y señalización específica para orientar a los conductores en uno de los cruces más transitados de Lima.

Detalles de la obra

De acuerdo con EMAPE, la intervención implica trabajos en la berma central de la avenida Tomás Valle, donde se construirá un viaducto que permitirá la circulación continua sobre la intersección con la avenida Universitaria. Además, se cerrará parcialmente un carril adyacente a la berma central, lo que requerirá especial atención de los conductores en el tramo afectado.

La obra forma parte del proyecto “Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Universitaria, tramo Av. Metropolitana - Av. José Granda”, que se desarrolla en los distritos de Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.

Actualmente el proyecto se encuentra en su primera etapa y contempla la pavimentación de vías exclusivas para el sistema de buses Metropolitano (BRT), así como la construcción de sardineles en un tramo de 2,4 kilómetros.

La aplicación Waze ofrecerá alertas en tiempo real sobre cierres y desvíos en la avenida Tomás Valle y Universitaria para facilitar la movilidad.
La aplicación Waze ofrecerá alertas en tiempo real sobre cierres y desvíos en la avenida Tomás Valle y Universitaria para facilitar la movilidad.

Trabajos complementarios

Se detalló que los trabajos se extienden desde el óvalo José Granda hasta la avenida Angélica Gamarra. En el segmento comprendido entre el óvalo José Granda y la avenida Germán Aguirre, se ejecutan labores de demolición de concreto destinadas a la mejora de veredas, calzadas y ciclovías.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para modernizar la infraestructura vial y potenciar la movilidad en los principales corredores del norte de Lima.

La intervención, además de optimizar los accesos al transporte público y privado, apunta a mejorar la seguridad peatonal. El proyecto contempla la pavimentación de vías, la construcción de elementos de canalización y la adecuación de espacios públicos, según detalló la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos en sus comunicaciones oficiales.

Imagen 3NWCCZ4ZCZFN3HH4TQ6OKARREQ

Información para conductores y usuarios

EMAPE enfatizó la importancia de que los conductores tomen precauciones y sigan las indicaciones de la señalización provisional instalada en la zona de obras.

Para facilitar la circulación, el plan incluye la difusión de alertas en plataformas digitales y aplicaciones móviles de navegación, que permitirán a los usuarios planificar sus desplazamientos con información actualizada sobre los desvíos y los tramos intervenidos.

Se recomienda a quienes transiten por Tomás Valle y Universitaria consultar las aplicaciones de tráfico antes de iniciar sus recorridos, especialmente en las horas de mayor demanda. La presencia de personal especializado en la zona contribuirá a orientar a los conductores y a minimizar el impacto de las restricciones.

Temas Relacionados

EMAPEAvenida UniversitariaAvenida Tomás ValleLimaperu-noticias

Más Noticias

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

El actual director de la FPF, además, contó que los dirigentes ‘cremas’ no tomaron bien su opinión sobre la contratación del técnico español en su momento

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

Canciller Hugo De Zela presentó su renuncia por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

La decisión del presidente José María Balcázar de postergar la compra por un valor de USD 3.500 millones habría motivado la salida de al menos dos ministros, incluido el ahora extitular del Mindef, Carlos Díaz

Canciller Hugo De Zela presentó su renuncia por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras críticas a la FPF: “Tirar mier... no está bien, no hables si no sabes”

El director general de fútbol de la Federación cuestionó a ‘Ñol’ por sus recientes comentarios contra el trabajo en Videna, recordándole su discreta etapa como DT

Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras críticas a la FPF: “Tirar mier... no está bien, no hables si no sabes”

Piero Corvetto aprobó plan de segunda vuelta tres días antes de renunciar a la ONPE

A través de una resolución, el 17 de abril, la ONPE aprobó el plan que debía guiar la organización de la segunda vuelta presidencial

Piero Corvetto aprobó plan de segunda vuelta tres días antes de renunciar a la ONPE

Multas por no pagar o depositar tarde la CTS ahora son más altas: Hasta S/288 mil

La CTS debe pagarse a más tardar el viernes 15 de mayo o la empresa en la que trabajas podrá recibir multas altas por no cumplir con la Ley

Multas por no pagar o depositar tarde la CTS ahora son más altas: Hasta S/288 mil
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Hugo De Zela presentó su renuncia por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

Canciller Hugo De Zela presentó su renuncia por compra de aviones caza F-16 a EE.UU.

Piero Corvetto aprobó plan de segunda vuelta tres días antes de renunciar a la ONPE

Izquierda cierra filas: Juntos por el Perú suma apoyos para eventual segunda vuelta contra el fujimorismo

Fiscal de la Nación confirma pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto

Renunció el ministro de Defensa: Las razones de Carlos Díaz para dejar su cargo luego de 36 días

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vílchez fue víctima de robo de su vehículo en Pueblo Libre y vecinos reclaman falta de apoyo inmediato

Carlos Vílchez fue víctima de robo de su vehículo en Pueblo Libre y vecinos reclaman falta de apoyo inmediato

Christian Domínguez afirma que hay un complot de sus exparejas y su abogado dice: “Hay violencia psicológica contra él”

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

Quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung, la banda K pop que causa revuelo en Perú ante su pronta llegada

Marcelo Tinelli tendría nuevo amor a poco de separarse de Milett Figueroa

DEPORTES

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

Jean Ferrari se sincera sobre el presente de Universitario y salida de Javier Rabanal: “Me apena porque hice un caso de éxito en 4 años”

Jean Ferrari lapidó a Nolberto Solano tras críticas a la FPF: “Tirar mier... no está bien, no hables si no sabes”

Alejandro Restrepo, exAlianza Lima, vinculado con Universitario tras su abrupta salida del DIM: ¿Está en carpeta?

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alianza Lima vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del choque por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026