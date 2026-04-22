Perú

Marcelo Tinelli tendría nuevo amor a poco de separarse de Milett Figueroa

Prensa argentina dio a conocer que el presentador ya habría compartido con la mujer y su familia, pese a que recién confirmó su ruptura con la peruana

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El conductora habría apostado nuevamente por el amor (Video: Intrusos-América TV)

El mundo del espectáculo argentino sumó una nueva versión sobre la vida sentimental de Marcelo Tinelli. Cuando todavía resuena su reciente ruptura con Milett Figueroa, el conductor estaría comenzando una relación con Rossana Almeyda, una argentina radicada en Miami. La noticia se conoció en el programa Puro Show (El Trece), donde el panel confirmó que Tinelli y Almeyda ya habrían compartido momentos tanto en eventos públicos como en el círculo familiar.

La panelista Pochi fue quien lanzó la primicia: “El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Es argentina. Ella actualmente está viviendo en Miami”. Angie Balbiani, también panelista, aportó detalles sobre Almeyda: “La conozco. Es una diosa ella. Fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas Ciencias Políticas. Vive en Miami. Debe tener alrededor de unos cuarenta y largos”.

La repercusión en el estudio fue inmediata. El panel comenzó a repasar las pruebas que vincularían a Tinelli con Almeyda. Según comentaron, ambos fueron vistos juntos en un recital de Ricky Martin. Además, Rossana habría asistido al cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor. Pampito, otro de los panelistas, expresó: “¡Qué loco! ¿Ya la metió en el círculo familiar, Pochi?”. La respuesta fue contundente: “Ya la metió en el círculo familiar”.

Composición de dos imágenes: a la izquierda, Marcelo Tinelli con gorra negra, gafas de sol y múltiples tatuajes; a la derecha, un primer plano de Rossana Almeyda sonriendo con cabello castaño y ondulado
Circulan fuertes rumores de un posible romance entre el presentador Marcelo Tinelli y la modelo Rossana Almeyda, generando expectación en los medios.

Angie Balbiani agregó un dato clave: “Es amiga de Pampita. Yo la conozco, yo estuve en su casa”. El vínculo entre los protagonistas se habría fortalecido gracias a Pampita, ya que Tinelli alquiló la casa de la modelo en Nordelta durante el último verano. El panel coincidió en que la integración de Almeyda al entorno familiar de Tinelli es una señal del nivel de confianza y exposición de la relación, pese a que sería reciente.

Según Pampito, “para invitarla al cumpleaños de tu hijo, es como, bueno…”. Angie remató: “Ojalá que le haga bien, porque el recuerdo que tengo de ella, de lo poco que la traté, es de una persona con un buen corazón”.

El tema también fue discutido en Intrusos (América TV), donde Rodrigo Lussich y Marcela Tauro coincidieron en que Pampita habría sido la celestina. Insistieron en que Rossana es amiga de la modelo y que la relación con Milett Figueroa terminó en malos términos. Los conductores también destacaron la presencia de Almeyda en el cumpleaños de Lolo como señal de que el romance avanza con aval familiar.

Retrato de una mujer con cabello largo, gorra deportiva negra y gafas de sol grandes, de pie frente a las terrazas verdes y edificios de piedra de Machu Picchu bajo un cielo nublado
Rossana Almeyda captada en las históricas ruinas de Machu Picchu, en medio de las especulaciones sobre un supuesto romance con Marcelo Tinelli.

La noticia generó repercusión en redes sociales y en el ambiente de la farándula, tanto por el pasado de Almeyda como modelo y estudiante universitaria como por las conexiones con figuras del espectáculo argentino.

Milett aseguró que ella terminó su romance con Tinelli

Milett Figueroa rompió el silencio y confirmó, en exclusiva para el programa ‘Amor y Fuego’, el final de su relación con Marcelo Tinelli, conductor y figura de la televisión argentina. La modelo y actriz peruana, que volvió a residir en Lima tras una intensa etapa mediática en Buenos Aires, aclaró que la ruptura se produjo a finales de marzo y resaltó que fue ella quien tomó la decisión.

El anuncio pone punto final a una de las historias sentimentales más seguidas de la farándula internacional en los últimos años, caracterizada por rumores, especulaciones y constantes idas y vueltas.

En declaraciones ante cámaras, Milett fue contundente: “He tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera”.
¡Bomba en la farándula! Milett Figueroa pone fin a los rumores y habla por primera vez de su separación con Marcelo Tinelli. 'Estoy soltera', declara firmemente la modelo, pidiendo respeto y que se dejen de especulaciones sobre su vida privada. Video: Willax TV / Amor y Fuego

La artista pidió respeto ante la ola de especulaciones y versiones difundidas, sobre todo en la prensa argentina, y aseguró estar tranquila y feliz con el camino elegido. “Espero que lo puedan respetar, se terminó la relación, así que estoy tranquila con mi decisión y estoy firme con la decisión. No me gusta que estén hablando cosas que no son y la verdad es la verdad”, afirmó.

En la conversación con ‘Amor y Fuego’, Milett insistió en que la decisión fue personal y que no atraviesa un momento de tristeza, sino de tranquilidad y satisfacción: “Estoy super feliz, estoy tranquila con la decisión que he tomado y punto. Quiero que lo respeten, que respeten sobre todo a las personas que confían en mí”.

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