Anchoveta: industriales a contrarreloj por nueva amenaza en el mar durante su temporada más baja en una década

Las empresas pesqueras aceleran operaciones ante el riesgo de condiciones climáticas restrictivas en mayo y junio, según la SNP.

Luego de confirmarse que la primera temporada de pesca de anchoveta en Perú será la más baja en una década, la industria pesquera del país andino se alista para enfrentar un segundo golpe en el segundo trimestre del año: la posible llegada de nuevas olas de calor oceánicas que amenazan con complicar aún más la captura del principal recurso marino nacional.

De acuerdo con la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), los precios globales de los combustibles también están representando un duro revés para el sector, aunque esa presión se ve atenuada por los altos valores internacionales de la harina de pescado.

No me esperes en abril: el clima presiona a la anchoveta del Perú

Según Jessica Luna, presidenta de la SNP, la coyuntura ambiental obliga al sector a acelerar operaciones durante abril para adelantarse a los riesgos climáticos que podrían agudizarse en mayo y junio. Se están pescando, en promedio, 15.000 toneladas por día.

La temporada de pesca comenzó el 9 de abril de 2026, luego de una decisión rápida del Ministerio de la Producción (PRODUCE), motivada por la presencia de un Niño costero débil a moderado y la posibilidad de un Niño global en la segunda mitad del año.

“Tenemos un avance del 14% de la cuota a al fecha, pero la pesca se concentra sobre todo en Chicama y Callao, ya que la zona norte presenta aguas cálidas y menor presencia de anchoveta”, explicó Luna en diálogo con Infobae Perú durante el Reporte de Sostenibilidad 2025 de TASA.

La industria pesquera peruana afronta en 2026 la temporada de anchoveta más baja en una década por el clima adverso y el calor oceánico.

La cuota autorizada para esta temporada es de 1,91 millones de toneladas, lo que genera una presión adicional sobre la industria para aprovechar cada jornada favorable.

Factores como los oleajes anómalos han generado cierres de puertos en los primeros días de faena, y el sector mantiene reuniones semanales con el ministerio y el IMARPE para ajustar la estrategia.

“Lo que tenemos ahora es lo que el mar está dando; lo más importante es avanzar de manera eficiente en abril, porque es incierto lo que pasará en los próximos meses”, enfatizó Luna.

Combustible caro, harina en alza: cuentas que no cierran fácil

El contexto de precios y costos también es desafiante. Si bien el precio del petróleo afecta los costos operativos, los valores internacionales de la harina de pescado alcanzan máximos históricos.

Según la Federal Reserve Economic Data (FRED), el precio mundial de la harina de pescado llegó a US$ 1.992 por tonelada en marzo de 2026, con picos que superan los US$ 2.500 por tonelada para calidades superiores.

El alza global de los combustibles y los altos precios de la harina de pescado constriñen los costos del sector pesquero peruano en 2026.

En la industria anchovetera, la mayoría de barcos usa gasóleo marino (MGO) como combustible principal, aunque algunas embarcaciones emplean fuelóleo pesado o diésel tipo B. Esta dependencia vuelve a la industria especialmente vulnerable a la volatilidad de los precios internacionales.

A mediados de abril de 2026, los precios del crudo experimentaron alzas abruptas debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde bloqueos e incidentes elevaron el crudo estadounidense (WTI) hasta 103 dólares por barril.

En Perú, el valor promedio de los combustibles subió hasta un 27% en marzo y se mantiene al alza. “Los precios de la harina están un poco mejor, lo que ayuda a mitigar el impacto de la menor cuota”, afirmó la presidenta de la SNP.

Lo que no pesca Perú, se lo lleva Chile: la competencia al sur sigue abierta

En el sur del país, la anchoveta corresponde a un stock compartido con Chile y la temporada suele ser más pequeña que la del norte-centro, tanto en volumen como en impacto económico.

La primera temporada sur normalmente inicia en enero, y la segunda después de julio, aunque esto puede variar según las condiciones climáticas.

Luna advierte que, debido a diferencias normativas y falta de coordinación científica, lo que no se captura en el sur peruano termina siendo aprovechado por la flota chilena. “Lo que no pesca Perú, lo pesca Chile”, resume.

La competencia con Chile por el stock compartido de anchoveta se agudiza por diferencias regulatorias y falta de coordinación científica internacional.

Explica que, mientras Perú mantiene una talla mínima uniforme de 12 centímetros en toda su costa, Chile emplea una talla adaptativa y estrategias regulatorias propias.

Luna insiste en la urgencia de una mayor articulación entre el IMARPE y su par chileno para compartir información y asegurar una gestión más equilibrada del recurso común.

Según la dirigente industrial, la descoordinación actual “favorece a la industria chilena y limita el potencial productivo y laboral en el sur peruano”.

La SNP no apelará al fallo de Paracas

El escenario legal para la pesca industrial en Perú cambió de manera decisiva con la sentencia definitiva de la Corte Suprema, emitida el 7 de noviembre de 2025 y notificada en enero de 2026, que prohíbe la pesca industrial en todas las áreas naturales protegidas, incluyendo la Reserva Nacional de Paracas.

El fallo, que rechaza la demanda de la SNP, es inapelable y marca un precedente para la gestión ambiental en el país, extendiéndose a parques, reservas y santuarios nacionales.

La Corte Suprema de Perú prohibió la pesca industrial en todas las áreas naturales protegidas, incluida la Reserva Nacional de Paracas, sin opción de apelación.

Este desenlace desfavorable para la SNP está estrechamente vinculado con otro proceso pendiente en la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, donde la industria demanda derechos preexistentes sobre aguas superficiales.

Luna subraya la importancia de que la legislación quede clara y que los procesos se resuelvan cuanto antes por el bien del sector. “Es importante cerrar estos capítulos y que quede clara la legislación, para generar seguridad jurídica”, afirmó. Por ahora, la SNP no tiene previsto apelar el fallo sobre Paracas.

En cuanto a la Dorsal de Nazca, Luna insiste en que la gestión de áreas protegidas debe basarse en la ciencia, permitiendo la coexistencia entre pesca industrial y conservación solo cuando los criterios técnicos lo avalen. “No es lo que la industria quiere, ni lo que un político quiere, sino lo que la ciencia determine”, remarcó.