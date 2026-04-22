Perú

Ministro de Defensa renunció a su cargo por compra de aviones F-16 a EE.UU.

El ahora exministro Carlos Díaz Dañino expresó su discrepancia con el manejo de la compra por más de USD 3.000 millones

Ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino habría presentado su renuncia al cargo por discrepancias sustantivas en la compra de aviones caza. Latina

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, habría renunciado a su cargo debido a una “discrepancia sustantiva” sobre la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, según indicó el ahora ex integrante del Consejo de Ministros en su carta de renuncia enviada al presidente José María Balcázar.

“No obstante, en la fecha se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantengo una discrepancia sustantiva, particularmente por sus implicancias respecto del proceso de contratación destinado a la adquisición de aeronaves caza para la defensa nacional, al considerar que podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”, afirmó Díaz Dañino.

Carlos Díaz Dañino renuncia a su cargo como ministro de Defensa.

Nota en desarrollo...

Pedro García criticó a Álvaro Barco tras respaldo a Jorge Araujo en Universitario: “No puede jugar partido de Copa con técnico interino”

El periodista deportivo criticó con dureza a la directiva de la ‘U’ por no tener un buen plan cuando se sabía la partida del estratega español desde el clásico que se jugó en el Monumental, el pasado 4 de abril

Pedro García criticó a Álvaro Barco tras respaldo a Jorge Araujo en Universitario: “No puede jugar partido de Copa con técnico interino”

Ministro de Defensa, Carlos Díaz, renuncia y cuestiona a José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16

Decisión del presidente interino “podria comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”, dice el saliente ministro en su carta

Ministro de Defensa, Carlos Díaz, renuncia y cuestiona a José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

Miles de seguidores se preparan para asegurar boletos en la primera visita de la banda surcoreana, que ofrecerá un espectáculo visualmente innovador en el Estadio de San Marcos dentro de su gira mundial BLOOD SAGA

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 22 de abril

Zonas económicas especiales: Perú oficializa corredores industriales libres del impuesto a la renta por los próximos 5 años

El reglamento exige un piso de inversión de 1.500 UIT para operadores y de 2.000 UIT para usuarios. Sin embargo, el tratamiento tributario sigue congelado en el MEF. ¿Qué actividades estarán permitidas?

Zonas económicas especiales: Perú oficializa corredores industriales libres del impuesto a la renta por los próximos 5 años
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Defensa, Carlos Díaz, renuncia y cuestiona a José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16

Ministro de Defensa, Carlos Díaz, renuncia y cuestiona a José María Balcázar por postergar la compra de aviones F-16

Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones 2026

Elecciones Perú 2026: estas son las seis fuerzas políticas que dominarían el Congreso bicameral

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Juntos por el Perú no solo indultaría a Pedro Castillo, sino también a Guillermo Bermejo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

ENTRETENIMIENTO

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

Hoy preventa de ENHYPEN en Perú 2026: horarios, link de compra y cantidad de entradas disponibles

Quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung, la banda K pop que causa revuelo en Perú ante su pronta llegada

Marcelo Tinelli tendría nuevo amor a poco de separarse de Milett Figueroa

Hoy Preventa de entradas para ENHYPEN en Lima: precios y detalles del concierto de la banda K-pop en el Estadio de San Marcos

Magaly Medina rechaza disculpas de Rodrigo Brand: “Que pague la cámara y espero un pronunciamiento de Latina”

DEPORTES

Pedro García criticó a Álvaro Barco tras respaldo a Jorge Araujo en Universitario: “No puede jugar partido de Copa con técnico interino”

Pedro García criticó a Álvaro Barco tras respaldo a Jorge Araujo en Universitario: “No puede jugar partido de Copa con técnico interino”

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Se reveló el ‘9′ favorito de Universitario para reemplazar a Sekou Gassama: “Conoce a muchos del plantel”

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo