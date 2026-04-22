Ministro de Defensa renunció a su cargo por compra de aviones F-16 a EE.UU.

El ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, habría renunciado a su cargo debido a una “discrepancia sustantiva” sobre la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, según indicó el ahora ex integrante del Consejo de Ministros en su carta de renuncia enviada al presidente José María Balcázar.
“No obstante, en la fecha se ha adoptado una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional respecto de la cual mantengo una discrepancia sustantiva, particularmente por sus implicancias respecto del proceso de contratación destinado a la adquisición de aeronaves caza para la defensa nacional, al considerar que podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”, afirmó Díaz Dañino.
Nota en desarrollo...