Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario de Deportes , tras afrontar en simultáneo la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026, tenía pendiente su duelo ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. Aprovechando la breve pausa en el certamen internacional, los ‘cremas’ se pondrán al día en un partido clave, con la urgencia de reencontrarse con el triunfo y mantener sus aspiraciones en la pelea por el campeonato.

El enfrentamiento entre Universitario y Deportivo Garcilaso está previsto para disputarse este miércoles 22 de abril, a partir de las 20:30 horas de Perú , de acuerdo a la programación oficial de la Liga 1. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental, donde el cuadro ‘crema’ será local y confía en contar con un gran marco de público para un compromiso clave en sus aspiraciones por el Torneo Apertura.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura minuto a minuto de este compromiso desde el Estadio Monumental. En nuestra web encontrarás todas las incidencias del encuentro, incluidos goles, mejores jugadas, el resumen completo y el resultado final.

La transmisión del duelo entre Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso estará a cargo de L1MAX , señal oficial de la Primera División del fútbol peruano. El partido podrá verse a través de los operadores de TV que incluyan este canal en su parrilla, así como en su plataforma de streaming, que lleva el mismo nombre y está disponible en dispositivos móviles y ordenadores mediante suscripción.

Actualmente, bajo la conducción del argentino Sebastián Domínguez, el ‘Garci’ intenta cambiar el rumbo, aunque los resultados aún no acompañan. En su última presentación cayó 1-2 frente a Sport Huancayo: empezó en ventaja, pero no logró sostenerla. Ahora, buscará dar el golpe en su visita a Universitario.

Deportivo Garcilaso atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura de la Liga 1. El cuadro cusqueño marcha en el puesto 15 con apenas 10 puntos , producto de dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Su irregular campaña derivó, hace poco más de un mes, en la salida del técnico Hernán Lisi, tras la eliminación en la primera fase de la Copa Sudamericana.

Las recientes derrotas —0-2 ante Coquimbo Unido en el plano internacional y 1-2 frente a FBC Melgar en el campeonato local— derivaron en la salida del técnico Javier Rabanal . En ese contexto, Jorge Araujo asumirá de manera interina y dirigirá al equipo en este compromiso frente a Deportivo Garcilaso.

Universitario tampoco pasa por su mejor momento. El conjunto ‘crema’ , que compite en simultáneo en la Liga 1 y la Copa Libertadores, no ha logrado los resultados esperados. En el Torneo Apertura se ubica en el cuarto lugar con 18 puntos, a ocho del líder, distancia que intentará acortar en esta jornada.

¡Día de partido! Universitario y Garcilaso miden fuerzas hoy, miércoles 22 de octubre, en el duelo pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 . Los ‘cremas’ buscarán hacerse fuertes en casa para sumar tres puntos clave, mientras que los ‘celestes’ intentarán dar la sorpresa y regresar a Cusco con un resultado positivo.

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