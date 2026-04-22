Perú

Corte de agua para este jueves 23 de abril: conoce cuáles son las zonas afectadas

Las autoridades recomendaron a los vecinos de Lima permanecer atentos y adoptar medidas de ahorro en el consumo de agua en sus hogares

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corte de agua
Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus plataformas oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Andina.

Sedapal informó que llevará a cabo una interrupción programada del suministro de agua potable en diversos sectores de Lima Metropolitana. La empresa estatal explicó que la suspensión afectará tanto a viviendas como a establecimientos comerciales y tiene como objetivo realizar trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La entidad precisó que el corte se desarrollará en etapas, por lo que la afectación será progresiva en las zonas definidas por el cronograma de trabajos. Los usuarios de los distritos involucrados ya han recibido la notificación correspondiente con las fechas y los puntos exactos donde se suspenderá el servicio.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Chaclacayo

Urb. El Cuadro

Calle 1 Mz. O-P-H-G

P.J. 12-13-14-17-21-20A

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

San Borja

Urb. Chacarilla del Estanque

Cuadrante: av. Velasco Astete, av. Esmeralda, jr. Alfredo Galeón, jr. Hermano Lobo, jr. Las Garzas, calle Bello Horizonte, av. Buena Vista y av. Juan Bielovucic.

Hora: 12 m - 11 p. m.

Puente Piedra

  • A. H. Simón Bolívar
  • A. H. Cerrito La Libertad
  • A. H. Cristo Rey
  • A. H. La Ensenada de Chillón
  • A. H. María Jesús Espinoza
  • A. H. Los Jazmines
  • A. H. Las Lomas de La Ensenada
  • A. H. Virgen de Fátima
  • A. H. Virgen del Carmen I
  • A. H. Virgen del Carmen II
  • A. H. Vista Alegre
  • Asociación APROVIEP
  • Asociación de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada de Chillón

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 23 de abril - Créditos: Freepik.
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 23 de abril - Créditos: Freepik.

Barranco

  • Urb. La Condesa
  • Urb. La Vinita
  • Urb. San Ignacio
  • Urb. Tejada Alta
  • Centro Comercial Residencial Balta

Cuadrante:

Av. El Sol Este, Av. República de Panamá, Av. Nicolás de Piérola, Av. Paseo de la República, Av. Almirante Miguel Grau

Hora: 12 m - 11 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Santa Rosa
  • A. H. Los Amautas
  • A. H. Proyecto Integral Confraternidad sector Vista Alegre
  • A. H. Mano de Dios II etapa sector 12 de Diciembre
  • Sector 3 de Marzo
  • A. H. Prolongación El Rosal
  • A. H. El Rosal Alto
  • A.F. El Mirador del Futuro
  • A.F. Roca Fuerte
  • A. H. Proyecto Integral Confraternidad sector Santa Rosa
  • Av. Señor Mirador
  • A.F. 10 de Abril
  • Proyecto Integral Confraternidad sector D.

Hora: 10 a. m. - 6 p. m.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

La compañía puso a disposición el Aquafono, contactable al (01) 317-8000, para responder dudas y registrar incidencias vinculadas a inconvenientes derivados de la interrupción del agua potable.

Asimismo, Sedapal garantizó que informará oportunamente a los usuarios sobre el avance en la reposición del servicio y recomendó consultar exclusivamente sus plataformas oficiales para acceder a datos verificados.

¿Cómo ahorra agua en casa?

  • Repara fugas en grifos, caños y sanitarios para evitar el desperdicio.
  • Utiliza duchas cortas y cierra el agua mientras te enjabonas.
  • Junta agua de la lavadora para limpiar pisos o regar plantas.
  • Lava frutas y verduras en un recipiente en lugar de hacerlo bajo el grifo abierto.
  • Riega el jardín temprano en la mañana o al atardecer para reducir evaporación.
  • Usa la lavadora y el lavavajillas solo con cargas completas.
  • Instala dispositivos ahorradores en grifos y duchas.
  • No uses la manguera para limpiar veredas; prefiere una escoba y balde.
  • Recoge agua de lluvia para tareas domésticas no potables.

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