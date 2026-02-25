Perú

Rosario Sasieta aconseja a Marisel Linares tras caso de atropello: “Que un conviviente no te malogre el futuro”

En medio de la controversia por el reciente atropello, la abogada rompió el silencio con un mensaje de apoyo y una advertencia sobre las relaciones que pueden afectar la vida de la periodista

La abogada Rosario Sasieta aconsejó abiertamente a la periodista Marisel Linares para que no permita que una relación personal la complique aún más en el mediático caso que involucra la muerte de Lizeth Marzano (América TV / América Hoy

La abogada Rosario Sasieta hizo un llamado a la periodista Marisel Linares durante el programa América Hoy, aconsejándole que no permita que circunstancias ajenas, especialmente vinculadas a su entorno sentimental, afecten su porvenir.

El mensaje se produjo en el contexto de la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, tras el atropello ocurrido en San Isidro, en el que el hijastro de Linares, Adrián Villar, aparece como principal sospechoso.

El caso ha desatado cuestionamientos públicos y legales hacia la comunicadora, especialmente tras la aparición de imágenes y registros que la vinculan con el incidente y con el presunto responsable.

Contradicciones y presencia clave de Linares tras el accidente

Registros de seguridad sitúan a Linares con su hijastro horas después del atropello, pese a que ella negó vínculos con el vehículo y el sospechoso. (Municipalidad de San Isidro)

Las cámaras de seguridad de un parque en San Isidro captaron a Marisel Linares reuniéndose con su hijastro Adrián Villar apenas cuatro horas después del atropello que provocó la muerte de la atleta Lizeth Marzano.

Estas grabaciones, difundidas por espacios como Magaly TV La Firme y el canal Latina Noticias, contradicen el pronunciamiento inicial de Linares, quien había declarado no tener relación con el vehículo involucrado ni contacto con el sospechoso tras el accidente.

Según informes de Latina Noticias, el automóvil fue registrado oficialmente a nombre de Linares, situación que refuerza las sospechas de su posible implicancia en el encubrimiento del hecho. La combinación de los registros públicos y las imágenes generó una ola de cuestionamientos hacia la periodista, así como una presión mediática creciente.

La recomendación de Sasieta a Linares<b> </b>

La abogada sostuvo que aún está a tiempo de corregir el rumbo si se pone a disposición de las autoridades. (América TV / América Hoy)

En el set de América Hoy, Rosario Sasieta enfatizó la urgencia de que Linares tome acciones legales apropiadas: “Que un conviviente no te malogre el futuro. Estás a tiempo de arreglar el asunto”, señaló la abogada, quien subrayó la importancia de colaborar con las autoridades. Sasieta hizo hincapié en que la única vía para liberarse del conflicto es decir la verdad y ponerse a disposición de la justicia.

Durante la conversación televisiva, la experta manifestó que, en su opinión, el entorno sentimental de Linares no priorizaba su bienestar: “Ese señor que es tu pareja no está pensando en ti. Se nota en el parque cómo no le interesaba lo que tú sentías”, afirmó.

Además, sugirió que la periodista acudiera directamente a la fiscalía para declarar su versión de los hechos y así evitar consecuencias legales mayores.

La situación legal de Linares

La Policía Nacional citó a Marisel Linares para que rinda su testimonio en torno al accidente que acabó con la vida de Lizeth Marzano. Sin embargo, la comunicadora no se presentó a la convocatoria, lo que incrementó las sospechas sobre su rol en los hechos posteriores al atropello.

Fuentes cercanas al proceso indicaron que, debido a su ausencia y a la existencia de evidencias que la muestran junto al principal sospechoso, la Fiscalía evalúa abrir una investigación por presunto encubrimiento personal.

El cierre de las cuentas oficiales de Linares en redes sociales, tras la difusión de los videos y el crecimiento del escrutinio público, acentuó la percepción de que la periodista intenta distanciarse del caso. Mientras tanto, la investigación continúa, con el foco puesto sobre las acciones de Linares y el círculo familiar del presunto responsable.

El entorno familiar y la reacción ante la investigación policial

La fiscalía centra su atención en el entorno del sospechoso para determinar si existió coordinación para eludir a las autoridades. (Facebook/MariselLinaresFans)

La presencia de Marisel Linares junto a Adrián Villar y otros familiares en el parque no solo fue documentada por las cámaras, sino que también motivó preguntas sobre la colaboración del círculo cercano en la protección del principal implicado. Voces en el programa televisivo y analistas legales subrayaron que las acciones del entorno podrían constituir un intento de obstrucción a la justicia.

La difusión de imágenes y la revisión del registro vehicular llevaron a intensificar el seguimiento por parte de la Fiscalía y la Policía Nacional, quienes buscan esclarecer si existió un esfuerzo coordinado para evitar que Adrián Villar fuera puesto a disposición de las autoridades tras el atropello.

