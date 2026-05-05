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Virus Coxsackie en colegios de Lima: ¿Por qué no deben suspenderse las clases?

El Minedu y Minsa refuerzan protocolos de prevención ante la aparición de casos de la enfermedad mano, pie y boca en la capital

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Alerta en Ucayali: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa
Alerta en Ucayali: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa

La detección de casos de virus Coxsackie en diferentes colegios de Lima Metropolitana ha generado preocupación en la comunidad educativa.

En las últimas semanas se reportaron al menos 19 contagios de la llamada enfermedad mano, pie y boca en instituciones como Melitón Carvajal, Los Pollitos, Santísima Virgen de Fátima y Libertador San Martín.

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En el colegio Melitón Carvajal, ubicado en Lince, la UGEL 3 contabilizó seis contagios entre estudiantes de primaria y secundaria. En Los Pollitos, de Los Olivos, se detectaron cuatro casos en el nivel inicial.

Una situación similar se observó en la institución Santísima Virgen de Fátima, en la UGEL 1, y en Libertador San Martín, en San Borja, donde nueve estudiantes de quinto de secundaria presentaron síntomas.

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El Ministerio de Educación (Minedu), junto con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), detalló que los casos se concentran en ciertos salones, por lo que solo se suspenden de manera temporal las actividades en las secciones afectadas.

La mayoría de los alumnos contagiados ya regresaron a clases tras superar los síntomas, según informó Marco Tupayachi, director de la DRELM.

Por estos motivos, las autoridades educativas y sanitarias optaron por mantener el desarrollo regular de las clases, reforzando medidas de control y vigilancia en los planteles.

Desde el Ministerio de Salud (Minsa), el director del Centro Nacional de Epidemiología, César Munayco, indicó que la enfermedad mano, pie y boca es altamente contagiosa, pero de evolución leve y duración limitada, entre siete y diez días.

Las autoridades recuerdan que se trata de un virus estacional, cuya aparición suele registrarse entre los meses de verano y julio.

Alerta en Ucayali: reportan más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa
También se reportaron más de 50 casos probables de coxsackie en Pucallpa.

Por qué no se recomienda suspender las clases a nivel general

Según los especialistas, los casos de virus Coxsackie suelen presentarse de manera aislada o en pequeños grupos dentro de los colegios.

Esta característica permite aplicar medidas de aislamiento únicamente en las aulas donde se reportan contagios, sin necesidad de interrumpir la actividad escolar en todo el plantel. De esta forma, se evita un impacto mayor en el aprendizaje y la rutina de los estudiantes.

El Minedu y el Minsa insisten en que los estudiantes con síntomas deben permanecer en casa hasta su recuperación. Recomiendan implementar protocolos de lavado frecuente de manos, ventilación de aulas, desinfección de superficies y reducción del contacto físico entre escolares.

Además, subrayan la importancia de identificar a tiempo los signos de la enfermedad: fiebre, aparición de ampollas en manos, pies y boca, y lesiones en la garganta.

A nivel nacional, se han notificado casos en aproximadamente 80 colegios, pero el monitoreo epidemiológico permite responder de forma focalizada.

En los hogares, se sugiere mantener a los niños aislados, hidratados y con una dieta blanda, evitando la automedicación y acudiendo a un centro de salud si aparecen complicaciones.

Las autoridades educativas y sanitarias enfatizan que la clave para frenar la expansión del virus Coxsackie está en la prevención y la detección temprana de los síntomas. El enfoque puntual en las aulas afectadas evita la suspensión masiva de clases y protege tanto la salud como la continuidad educativa.

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