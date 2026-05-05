Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, realizó gesto obsceno en la banca al filo del primer tiempo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026

Abel Ferreira ha protagonizado un particular episodio en Matute. Cerca del cierre del primer acto en el Sporting Cristal vs Palmeiras, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, el entrenador portugués realizó un gesto obsceno captado por las cámaras de ESPN / Paramount.
Golpe por golpe
Contra todo pronóstico, Sporting Cristal se plantó muy bien en el campo de Matute y asumió la iniciativa, llegando claramente a ataque. Antes de los 5′ minutos surgió una ocasión importante, a partir de un centro de Cristiano Da Silva, que no pudo capitalizar ni Irven Ávila ni mucho menos Luis Iberico.
En adelante, el club del Rímac continuó posicionándose en el sector de Palmeiras con demasiada confianza, seguridad y temple. No obstante, tras la pausa de rehidratación, los visitantes salieron con una mentalidad diferente y se transformaron en un motor constante de ataques.
Así, a los 28′ minutos llegó una acción gravitante a través de un violento remate de Arthur al filo del área, que fue conjurado de manera notable por Diego Enríquez. Seguidamente, sobre los 32′, Palmeiras halló premio con un golazo del ‘Flaco’ López tras un centro de Jhon Arias.
Lejos de descomponerse, Cristal tiró de vena competitiva para aproximarse con más ahínco al arco defendido por Carlos Miguel. Primero con un lanzamiento un poco elevado de Maxloren Castro y luego con un latigazo de media distancia que causó zozobra. Al filo del descanso, el ‘verdao’ avisó con un tiro de Arias desarticulado por Enríquez.