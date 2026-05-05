Perú Deportes

Abel Ferreira, técnico de Palmeiras, realizó gesto obsceno en la banca al filo del primer tiempo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026

El estratega portugués fue captado por las cámaras de ESPN realizando un gesto indecoroso, tras irritarse por una jugada intrascendente en Matute. El carácter explosivo del líder ‘alviverde’, al manifiesto

Guardar
Esto durante el primer tiempo en el estadio Matute por el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Abel Ferreira ha protagonizado un particular episodio en Matute. Cerca del cierre del primer acto en el Sporting Cristal vs Palmeiras, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, el entrenador portugués realizó un gesto obsceno captado por las cámaras de ESPN / Paramount.

Golpe por golpe

Contra todo pronóstico, Sporting Cristal se plantó muy bien en el campo de Matute y asumió la iniciativa, llegando claramente a ataque. Antes de los 5′ minutos surgió una ocasión importante, a partir de un centro de Cristiano Da Silva, que no pudo capitalizar ni Irven Ávila ni mucho menos Luis Iberico.

PUBLICIDAD

En adelante, el club del Rímac continuó posicionándose en el sector de Palmeiras con demasiada confianza, seguridad y temple. No obstante, tras la pausa de rehidratación, los visitantes salieron con una mentalidad diferente y se transformaron en un motor constante de ataques.

El delantero José López abrió el marcador en Matute con gran definición en el certamen internacional - Crédito: L1MAX.

Así, a los 28′ minutos llegó una acción gravitante a través de un violento remate de Arthur al filo del área, que fue conjurado de manera notable por Diego Enríquez. Seguidamente, sobre los 32′, Palmeiras halló premio con un golazo del ‘FlacoLópez tras un centro de Jhon Arias.

PUBLICIDAD

Lejos de descomponerse, Cristal tiró de vena competitiva para aproximarse con más ahínco al arco defendido por Carlos Miguel. Primero con un lanzamiento un poco elevado de Maxloren Castro y luego con un latigazo de media distancia que causó zozobra. Al filo del descanso, el ‘verdao’ avisó con un tiro de Arias desarticulado por Enríquez.

Temas Relacionados

Abel FerreiraSporting CristalCopa LibertadoresPalmeirasperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal 0-2 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘cervecero’ intentará sumar de a tres en La Victoria para consolidarse como líder del grupo F y encaminar su clasificación a octavos de final. Enfrente estará el actual subcampeón del torneo de Conmebol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal 0-2 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Golazo de José Manuel López con sutil definición en Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Aunque sufrió en el inicio en Matute, el ‘verdao’ golpeó primero gracias a una impecable volea del ‘Flaco’ dentro del área

Golazo de José Manuel López con sutil definición en Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Beto da Silva aparece en la órbita de la selección peruana: los registros con Deportivo Garcilaso que lo postulan para un retorno a la ‘bicolor’

En el último mes, Da Silva ha ganado brillo, siendo muy trascendente en la recuperación del ‘pedacito de cielo’. Su conocimiento de la altura, además, le confiere una mayor experiencia ante Mano Menezes

Beto da Silva aparece en la órbita de la selección peruana: los registros con Deportivo Garcilaso que lo postulan para un retorno a la ‘bicolor’

Zaira Manzo le pone punto final a su carrera deportiva tras podio con Universitario: ”A la niña que fui, lo logramos”

La armadora nacional ha compartido en sus redes sociales una emotiva publicación que cierra su etapa profesional como deportista. ”A veces hay que ponerse primero y escuchar al cuerpo”, escribió en relación a las lesiones en la rodilla que padeció

Zaira Manzo le pone punto final a su carrera deportiva tras podio con Universitario: ”A la niña que fui, lo logramos”

Juan Pablo II anunció la salida de Marcelo Zuleta tras caer goleado por Universitario y sostener diferencias con el plantel

El club norteño oficializó la conclusión del ciclo del entrenador argentino al frente del equipo principal de Chongoyape, luego de alcanzar un acuerdo bilateral tras una conversación calificada como cordial y constructiva por ambas partes

Juan Pablo II anunció la salida de Marcelo Zuleta tras caer goleado por Universitario y sostener diferencias con el plantel
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

Renovación Popular despotrica contra el cardenal Carlos Castillo y lo acusa de vetarles misa: “Es más rojo y zurdo que muchos”

¿Fernando Rospigliosi a prisión?: Delia Espinoza pide al PJ que condena por difamación sea efectiva

JNE desmiente noticia falsa sobre supuestas vacaciones de Roberto Burneo en pleno proceso electoral

MML vs JNE: Estos son los argumentos de la demanda competencial presentada por Renzo Reggiardo ante el TC

Presidente del Consejo Fiscal advierte recortes en Beca 18 y programas del Estado: “a estudiantes los dejan sin útiles ni desayunos”

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez afirma que se quedó sin regresar a 'América Hoy' por sus polémicas con Melanie Martínez y Pamela Franco

Christian Domínguez afirma que se quedó sin regresar a 'América Hoy' por sus polémicas con Melanie Martínez y Pamela Franco

¿Mario Hart y Paloma Fiuza juntos? Israel Dreyfus aviva rumores tras distanciamiento de Korina Rivadeneira

Susy Díaz pone su ‘pintoresco’ sello a la cumbia y versiona tema de Los Ángeles Azules

Amiga de Federico Salazar revela que el periodista se alejó de ella y dejó de responderle: "Me duele en el alma"

Captan a Francho Sierralta junto a su esposa y desatan rumores de reconciliación tras escándalo en Argentina

DEPORTES

Sporting Cristal 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal 0-1 Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Golazo de José Manuel López con sutil definición en Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Beto da Silva aparece en la órbita de la selección peruana: los registros con Deportivo Garcilaso que lo postulan para un retorno a la ‘bicolor’

Zaira Manzo le pone punto final a su carrera deportiva tras podio con Universitario: ”A la niña que fui, lo logramos”

Juan Pablo II anunció la salida de Marcelo Zuleta tras caer goleado por Universitario y sostener diferencias con el plantel