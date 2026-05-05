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Sporting Cristal vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El elenco ‘cervecero’ buscará imponerse en Matute para seguir líder de su grupo, aunque delante tendrá al vigente subcampeón del certamen de Conmebol. Sigue las incidencias

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05:46 hsHoy

Sporting Cristal chocará de local con Palmeiras hoy, martes 5 de mayo, en un duelo correspondiente a la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de un cotejo clave para los ‘celestes’, que pretenden ganar para seguir líderes del grupo.

05:46 hsHoy

Cómo llega Sporting Cristal

Sporting Cristal vive un buen presente en la Copa Libertadores, considerando que es líder de su grupo con seis puntos producto de sus triunfos ante Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

No obstante, en la Liga 1, la situación es diferente. Y es que se ubica en el puesto 12 con 15 unidades, lejos de la punta (Alianza Lima con 32). De sus últimos cinco encuentros, lleva tres derrotas, una victoria y un empate. Precisamente, el último domingo igualó en casa 2-2 con Cusco FC.

La única baja que tendrá el DT Zé Ricardo es Gustavo Cazonatti por acumulación de tarjetas amarillas. Miguel Araujo sería forzado pese a tener un problema físico.

Limeños y cusqueños igualaron 2-2 en el estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.
05:46 hsHoy

Cómo llega Palmeiras

Palmeiras ha ratificado su condición de potencia sudamericana en la actual temporada. Tras disputar tres finales de Copa Libertadores en los últimos años, el equipo dirigido por Abel Ferreira combina solidez defensiva, variantes ofensivas y una plantilla con profundidad. En el Brasileirao, ostenta el mejor ataque con 24 goles en 14 jornadas.

Sin embargo, el conjunto ‘albiverde’ no tendrá a su plantel completo por los problemas físicos de Joaquín Piquérez y Vítor Roque. Sí estarán José ‘Flaco’ López, Andreas Pereira, Gustavo Gómez, entre otras figuras.

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Historial de enfrentamientos

El antecedente inmediato favorece a Palmeiras, que ganó el último duelo entre ambos por 2-1 en el Allianz Parque de Sao Paulo. En los últimos cinco encuentros por Copa Libertadores, el conjunto brasileño ha sumado cuatro victorias y solo una derrota ante Sporting Cristal. El dato revela la supremacía del ‘verdao’ en este cruce, tanto en Lima como en Brasil.

El cuadro peruano no pudo de visita debido a un polémico penal en la parte final del encuentro - Crédito: ESPN.
05:46 hsHoy

Sporting Cristal vs Palmeiras: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González, Luis Iberico e Irven Ávila. DT: Zé Ricardo

Palmeiras: Carlos Miguel, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Arthur Gabriel, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Jhon Arias, Allan y José López. DT: Abel Ferreira

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Árbitro del Sporting Cristal vs Palmeiras

Darío Herrera, de nacionalidad argentina, dirigirá como árbitro principal el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras. Juan Belatti y Maximiliano del Yesso serán los asistentes, mientras que Sebastián Zunino ocupará el puesto de cuarto árbitro.

En tanto, el argentino Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR, con Lucas Novelli como asistente. El peruano César Mongrut se desempeñará como asesor de árbitros.

Darío Herrera será el árbitro del Sporting Cristal vs Palmeiras. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle
Darío Herrera será el árbitro del Sporting Cristal vs Palmeiras. - créditos: REUTERS/Rodrigo Valle
05:46 hsHoy

Dónde ver Sporting Cristal vs Palmeiras

El Sporting Cristal vs Palmeiras se disputará en el estadio Alejandro Villanueva el martes 5 de mayo y podrá verse en Perú y el resto de Sudamérica por ESPN. Asimismo, Disney+ transmitirá el partido en vivo para toda la región a través de su servicio de streaming.

Eso no es todo, ya que Infobae Perú realizará una cobertura en tiempo real, que incluirá información previa al encuentro, actualización minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y los datos más destacados del enfrentamiento.

05:46 hsHoy

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Palmeiras

El duelo entre Sporting Cristal y Palmeiras por la jornada 4 del grupo F de la Copa Libertadores 2026 se jugará a las 17:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.

En Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, el pitazo inicial será a las 19:00 horas, mientras que en México comenzará a las 16:00 horas. En España está programado para las 00:00 horas del miércoles 6 de mayo.

Canal TV del Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol
Canal TV del Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026. - créditos: Conmebol

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