La radical decisión de Marisel Linares al verse involucrada en trágica muerte de Lizeth Marzano

Las imágenes, captadas en un parque cercano a la escena del crimen, muestran a la periodista Marisel Linares junto a su hijastro Adrián Villar cuatro horas después del accidente en San Isidro, ocurrido la madrugada del 18 de febrero.

La periodista de Willax Televisión, Marisel Linares, decidió cerrar su cuenta de Instagram después de ser involucrada en la investigación del atropello que ocasionó la muerte de la deportista Lizeth Marzano. Su decisión se produjo tras ser señalada por encubrir a Adrián Villar, hijo de su pareja y responsable del accidente.

El hecho que desencadenó la polémica ocurrió cuando Lizeth Marzano, reconocida atleta, fue atropellada y falleció. Las primeras indagaciones señalaron que el vehículo involucrado estaba a nombre de Marisel Linares. La periodista publicó un comunicado aclarando que el auto ya no estaba bajo su control, sin mencionar la identidad del conductor.

Marisel Linares decidió desparecer de las redes sociales tras ser involucrada en el caso Lizeth Zambrano.

La ausencia de Linares en la citación policial generó cuestionamientos sobre su rol en el caso y alimentó las sospechas de un posible encubrimiento. El abogado de la familia de Marzano no dudó en señalar a la periodista por la supuesta protección a su hijastro, quien conducía el vehículo en el momento del accidente.

Cerro su cuenta de Instagram

A raíz de la presión mediática y la ola de críticas en redes sociales, Marisel Linares optó por eliminar su perfil de Instagram.

Son muchos los que estaban pidiendo justicia desde las redes de la comunicadora, llevándola a tomar la radical decisión de desaparecer de las redes sociales.

Marisel Linares, periodista peruana, es investigada como posible encubridora en el accidente que ocasionó la muerte de Lizeth Marzano en San Isidro.

Por otro lado, los usuarios también reclamaron transparencia y pidieron a Willax Televisión pronunciarse sobre la continuidad de la periodista en el canal. Ya son varios días que la conductora de TV no aparece en su programa, ni mucho menos se ha expresado sobre las recientes investigaciones.

Ante ello, el fastidio de los cibernautas se ha hecho sentir en varias publicaciones en las plataformas digitales de la televisora, donde exigen que se detenga el silencio institucional. Hasta el cierre de la nota, la cuenta de Instagram de Marisel Linares se mantiene inactiva.

La periodista Marisel Linares, presentadora de Willax Noticias, ha dejado de aparecer en los noticieros del canal después de ocurrida la muerte de Lizeth Marzano.

Al parecer la situación seguirá así, ya que el caso tomó mayor notoriedad después de que el programa Magaly TV La Firme difundiera videos obtenidos de cámaras de seguridad. Las imágenes, divulgadas por el equipo de Magaly Medina, muestran a Linares y a Adrián Villar juntos en la vivienda de la periodista cuatro horas después del accidente. Este material evidenciaría, de acuerdo con la defensa de la familia Marzano, que la periodista tenía conocimiento sobre la identidad del conductor desde las primeras horas tras el hecho.

La periodista Marisel Linares, Adrián Villar y su padre, Rubén Villar, pareja de Linares, son captados en un encuentro público tras la controversia relacionada con la muerte de Lizeth Marzano.

La familia de Lizeth Marzano consideró que la actuación de la periodista dificultó la obtención de pruebas clave para la investigación. “El hecho de no presentarse en las primeras veinticuatro horas, ya se pierden pruebas como el dosaje etílico. No se dio el nombre desde un inicio y eso debe responderse”, afirmó Gino Marzano, hermano de la víctima.

La defensa legal de la familia expresó preocupación ante la posibilidad de que Adrián Villar abandone el país. Ante este escenario, solicitaron a las autoridades que restrinjan su salida del territorio nacional para asegurar su presencia durante el proceso judicial.

El canal Willax Televisión no ha emitido un comunicado oficial respecto a la situación de su periodista. Mientras tanto, el caso sigue sumando reacciones y pedidos de justicia por parte de colectivos ciudadanos y deportistas, quienes insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Lizeth Marzano era una atleta reconocida en el ámbito nacional y su muerte ha generado conmoción en la comunidad deportiva. El desarrollo de la investigación mantiene a la opinión pública a la expectativa de nuevas acciones por parte de la justicia y de los involucrados en el caso.

El vehículo que atropelló a la campeona de apnea Lizeth Marzano estaba registrado a nombre de Marisel Linares al momento del accidente.