Periodista Marisel Linares no se presentó a citación policial y podría ser acusada de encubrimiento en el caso de Lizeth Marzano

La investigación sobre la muerte de la deportista Lizeth Marzano continúa. La conductora implicada, Mariscel Linares, no se presentó a la citación para declarar, y la abogada de la familia evalúa solicitar que sea investigada por encubrimiento.

Periodista Marisel Linares no se presentó a la citación policial en la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, embestida fatalmente por un automóvil en San Isidro. La investigación ha determinado que el conductor presuntamente responsable es Adrián Villar, hijastro de Linares.

Esta situación se agrava debido a que Linares, figura mediática y propietaria registral del vehículo, incumplió con su deber de declaración ante la Policía pese a estar debidamente citada, lo que ha alimentado sospechas sobre un posible encubrimiento y obstrucción a la justicia.

El accidente y la propiedad del vehículo

El hecho ocurrió la noche del 17 de febrero, cuando Lizeth Marzano, campeona nacional de apnea y estudiante de MBA, fue atropellada por un Chevrolet Cruze gris mientras trotaba por la cuadra nueve de la avenida Camino Real. El conductor, identificado como Adrián Villar, de 21 años, huyó de la escena sin prestar auxilio, y la víctima falleció horas después en el hospital Casimiro Ulloa.

El vehículo estaba registrado a nombre de Marisel Linares, periodista de Willax TV, quien emitió un comunicado dos días después del incidente. En su mensaje, Linares deslindó responsabilidad y aseguró que el auto no estaba bajo su uso desde septiembre pasado; además, señaló que había transferido el vehículo “a una tercera persona”, evitando precisar inicialmente la identidad del conductor.

La periodista Marisel Linares fue citada por la Policía Nacional del Perú tras confirmarse que el automóvil involucrado en la muerte de Lizeth Marzano estaba a su nombre.

La investigación policial, apoyada en cámaras de seguridad y testimonios, estableció que el joven al volante era el hijastro de Linares. La falta de transparencia y la demora en revelar la identidad del implicado han motivado críticas y sospechas relativas a encubrimiento.

Ausencia de Linares: claves judiciales

El 21 de febrero, Marisel Linares fue citada a rendir declaración policial sobre el accidente. No se presentó ni presentó justificación formal, según confirmó la abogada de la familia Marzano. De acuerdo con la letrada: “No se ha presentado, lo que entendemos que no es colaborar con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”, y anticipó que evalúan solicitar la inclusión de Linares en la investigación bajo la figura de encubrimiento o de obstrucción a la justicia.

“No ha presentado una justificación formal hasta el momento y simplemente no se ha presentado, lo que entendemos que no es colaborar con la justicia. Lo que nosotros vamos a proceder es que se la cite de manera compulsiva”, detalló la abogada, quien también señaló que aún se evalúa pedir que la periodista sea incluida en la investigación. El entorno de Lizeth Marzano exige respuestas y sanciones firmes para evitar la impunidad, mientras la investigación policial sigue en curso.

La ausencia de Linares y su silencio público desde el comunicado inicial son percibidos como intentos de proteger a Villar, quien tampoco se ha presentado presencialmente, aunque su defensa sostiene que ya brindó su testimonio de forma virtual. La familia Marzano y distintos sectores de la sociedad civil exigen su comparecencia física y un impedimento de salida del país para evitar cualquier intento de fuga.

Marisel Linares Chávez publicó un comunicado oficial en redes sociales deslindándose de la responsabilidad directa en el accidente automovilístico que causó la muerte de Lizeth Marzano Noguera, al precisar que no conducía el vehículo y este ya no estaba en su poder.

Reclamo de justicia de la familia Marzano

El hermano de Lizeth Marzano, Gino Marzano, manifestó su frustración ante la lentitud del proceso y la falta de respuestas que, según él, podrían haber determinado otro desenlace. Solicitó: “Yo lo que pido es evitar que esta persona pueda salir del país, si es que finalmente es la culpable.

Entiendo que por algo se ha llegado a esta investigación y, de ser el caso, asuma el cien por ciento de la responsabilidad. ¿Nadie me va a devolver igual a mi hermana. Y queremos que ya se actúe de manera rápida, que no se dilaten los procesos”, declaró en para ’24 Horas’.

Magaly Medina arremete contra la periodista Marisel Linares por no haber revelado en su comunicado que fue su hijastro, Adrián Villar, quien conducía el vehículo que atropelló mortalmente a una deportista en San Isidro.

La familia Marzano y su abogada advierten que la demora en las diligencias iniciales, la entrega tardía del vehículo y la falta de presentación de los implicados podrían dificultar la obtención de pruebas indispensables, como el dosaje etílico del conductor al momento del accidente.

La actitud de Marisel Linares, tanto por su silencio como por su escasa colaboración con la Policía, es cuestionada por colegas, abogados y conductores de espacios de entretenimiento. Se señala que, dada su visibilidad pública, Linares tiene la obligación de transparentar los hechos y colaborar activamente con la autoridad.