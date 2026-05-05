El empresario Francho Sierralta, envuelto en polémica por un video de infidelidad, fue visto nuevamente con su esposa en California, generando especulaciones de que la pareja habría retomado su relación.

Francho Sierralta, el empresario gastronómico peruano envuelto en el reciente escándalo de infidelidad durante su despedida de soltero, ha sido captado nuevamente junto a su esposa Nathalie Galleno Mendoza en Santa Mónica, California.

Las imágenes, difundidas por Instarándula, han desatado rumores de reconciliación apenas un par de meses después de que la pareja fuera protagonista de uno de los “ampays” más comentados del año.

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La cercanía y la complicidad mostrada entre ambos durante el paseo ha sorprendido tanto a seguidores como a medios de espectáculos, que especulan sobre una posible segunda oportunidad en la relación.

Imágenes exclusivas y rumores de reconciliación

En las fotografías divulgadas, Francho Sierralta y Nathalie Galleno aparecen juntos, conversando y buscando una dirección mientras pasean por Santa Mónica. A diferencia de sus apariciones previas, ambos lucen cercanos y en confianza, lo que alimenta la versión de que habrían superado la crisis generada por el escándalo de infidelidad.

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Según fuentes cercanas, la pareja habría viajado junta a Estados Unidos para pasar unos días alejados del ruido mediático en Perú. La actitud relajada y los gestos de complicidad sugieren que, pese a las dificultades, Nathalie habría perdonado a Francho o al menos están en proceso de reconstruir el vínculo.

Captan a Francho Sierralta junto a su esposa y desatan rumores de reconciliación tras escándalo en Argentina. Foto: RicLaTorrez

El escándalo que marcó a la pareja: la despedida de soltero en Argentina

La polémica comenzó en marzo de 2026, cuando se viralizó un video de Francho Sierralta en una fiesta de despedida de soltero en un yate en Buenos Aires, acompañado por figuras como Mario Irivarren y Said Palao.

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En las imágenes, Sierralta fue captado besando y acariciando a una mujer que no era su esposa, situación que desencadenó la crisis matrimonial y un aluvión de críticas en redes sociales.

El empresario decidió cerrar sus redes sociales tras el escándalo y se mantuvo alejado del foco público, mientras que su esposa Nathalie Galleno se mostró reservada y evitó declaraciones. Pese a la viralización del hecho, ambos optaron por manejar la situación en privado, sin comunicados ni entrevistas.

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Magaly Medina cuestionó el nivel de compromiso de los chicos reality. ATV/ Magaly TV La Firme.

Francho Sierralta: perfil de un empresario mediático

Antes de la controversia, Francho Sierralta era conocido como empresario gastronómico y piloto aficionado. Dueño de marcas como Roll-Star Sushi Bar, Fucking Guys, Jacks Urban Pizza y Kali Poke Bowl, Sierralta supo posicionarse en el rubro de dark kitchens y expandió sus negocios a ciudades como Lima y Madrid.

Su historia de superación y emprendimiento fue tema de entrevistas y podcasts, donde compartió su experiencia en gestión de restaurantes y marketing. Sin embargo, el escándalo de infidelidad y su rol en el podcast “Esto no es terapia”, que fue pausado tras los hechos, pusieron en pausa su exposición mediática.

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El empresario Francho Sierralta, quien fue noticia por su despedida de soltero, sonríe mientras posa en un gimnasio con auriculares blancos.

El impacto del escándalo en su vida pública y negocios

La viralización del video en Argentina tuvo consecuencias inmediatas: cierre de cuentas personales, suspensión del podcast y especulaciones sobre el futuro de sus emprendimientos. Aunque no ha brindado declaraciones públicas sobre el impacto en sus negocios, la estructura empresarial de Sierralta continúa operando y sus marcas mantienen presencia en el mercado.

El caso también abrió debate sobre el comportamiento en despedidas de soltero y la dinámica de las “chicas imagen”, tema que el propio Sierralta abordó en entrevistas previas, generando aún más controversia en la opinión pública.

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Francho Sierralta, el influencer en esta imagen, cerró sus redes sociales tras ser captado en un 'ampay' con Said Palao y Mario Irivarren, generando controversia en el medio del espectáculo.

¿Una segunda oportunidad? Posibilidades y reacciones

El reencuentro entre Francho Sierralta y Nathalie Galleno Mendoza ha generado todo tipo de reacciones. Algunos seguidores celebran la posibilidad de una reconciliación y rescate familiar, mientras que otros cuestionan la decisión de retomar la relación tras la infidelidad pública.

Por ahora, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones sobre su actual situación sentimental. Las imágenes en Santa Mónica marcan la primera aparición pública de la pareja desde el escándalo, lo que para muchos es señal de que estarían dispuestos a intentarlo de nuevo.

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