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Grosero error de Rafael Lutiger permitió el 2-0 de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026

El equipo brasileño amplió su ventaja gracias al paraguayo Ramón Sosa, que marcó tras una terrible equivocación de la última línea celeste en Matute

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El delantero paraguayo aumentó el marcador tras error de Rafael Lutiger - Crédito: ESPN.

Todo cuesta arriba. Sporting Crista no la pasa nada bien en el duelo contra Palmeiras de Brasil tras el 2-0 marcado por el atacante paraguayo Ramón Sosa a los 49 minutos del segundo tiempo.

La jugada se inició tras un veloz contragolpe del ‘verdao’ que, en los pies del ‘Flaco’ López, le ganó en velocidad a Miguel Araujo y mandó un centro que Lutiger no supo como rechazar y le dejó el balón servido a Sosa para que, a placer, marque el segundo gol de la noche en el Alejandro Villanueva

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