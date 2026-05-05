Grosero error de Rafael Lutiger permitió el 2-0 de Palmeiras ante Sporting Cristal por Copa Libertadores 2026

El delantero paraguayo aumentó el marcador tras error de Rafael Lutiger - Crédito: ESPN.

Todo cuesta arriba. Sporting Crista no la pasa nada bien en el duelo contra Palmeiras de Brasil tras el 2-0 marcado por el atacante paraguayo Ramón Sosa a los 49 minutos del segundo tiempo.

La jugada se inició tras un veloz contragolpe del ‘verdao’ que, en los pies del ‘Flaco’ López, le ganó en velocidad a Miguel Araujo y mandó un centro que Lutiger no supo como rechazar y le dejó el balón servido a Sosa para que, a placer, marque el segundo gol de la noche en el Alejandro Villanueva

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