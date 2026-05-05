Perú

Presidente del Consejo Fiscal advierte recortes en Beca 18 y programas del Estado: “a estudiantes los dejan sin útiles ni desayunos”

Alonso Segura indicó que normas impulsadas por el Congreso generan una carga presupuestal que se tendrá que asumir con el recorte del dinero que se destinará incluso a la atención de desastres naturales como El Niño

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Minjusdh lanzó convocatoria. (Foto: Minjusdh)
Minjusdh lanzó convocatoria. (Foto: Minjusdh)

Las advertencias del Consejo Fiscal sobre el gasto público anticipan un escenario cuesta arriba para el próximo gobierno en el Perú en el que, según el presidente de la institución, Alonso Segura, se deberá analizar recortes en programas del Estado como Beca 18 y otros debido a que el dinero “no alcanza” a raíz de la aprobación de normas por parte del Congreso que comprometen el presupuesto futuro del país.

En conversación con Exitosa, Segura confirmó que “los números no cierran” por efecto de recientes leyes del Congreso que generaron obligaciones fiscales permanentes sin respaldo presupuestal. El impacto inmediato ya se observa: el presupuesto inicial de este año demandó recortes de alrededor de S/ 8.000 millones en inversión pública para financiar incrementos salariales en el sector estatal y afectó directamente a programas sociales e inversiones esenciales.

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El exministro de Economía también advirtió sobre un escenario futuro en el que se tendrá que decidir a qué programas recortarles el presupuesto, entre ellos Beca 18 o Beca Bicentenario, cuyos alumnos ya han experimentado las consecuencia de la falta de dinero para cubrir sus estudios.

“Al final lo que va a ocurrir es que a los estudiantes los van a dejar sin aulas, sin becas, sin útiles, eventualmente hasta sin desayunos, porque todo se va a ir a pagar remuneraciones y pensiones de trabajadores del sector público, donde algunos sectores están recibiendo beneficios muy por encima de otros sectores, incluso y claramente más que el sector privado”, afirmó Segura al medio radial.

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Los que pierdan la Beca 18 no podrán postular a otros beneficios del Estado y deberán devolver dinero invertido. (Foto: Agencia Andina)
Los que pierdan la Beca 18 no podrán postular a otros beneficios del Estado y deberán devolver dinero invertido. (Foto: Agencia Andina)

Alumnos pagan las consecuencias de incrementos desmedidos

El ajuste presupuestal ya causó la eliminación de la Beca Bicentenario y dejó al Ministerio Público sin fondos suficientes para mantener servicios básicos. Además, Segura explicó que nuevas leyes del Congreso han introducido gastos adicionales incluso en contra del mandato de la Constitución, lo que eleva la incertidumbre sobre la viabilidad fiscal futura.

El presidente del Consejo Fiscal incluso mencionó que varios colectivos estatales, como los trabajadores CAS, recibieron aumentos del 25% en sus ingresos anuales, y que muchos eligieron permanecer en ese régimen precisamente por el mayor sueldo neto.

“En marzo de este año aprobaron 12.000 millones de soles de costo permanente anual, que equivale a 10 veces el presupuesto de Pensión 65 y ocho veces el programa nacional de becas”, señaló el titular de la institución.

El gasto anual derivado de las medidas aprobadas en marzo se estima en no menos de S/ 11.400 millones, aunque podría escalar hasta S/ 15.000 millones.
El gasto anual derivado de las medidas aprobadas en marzo se estima en no menos de S/ 11.400 millones, aunque podría escalar hasta S/ 15.000 millones. Foto: composición Infobae Perú/Congreso

Segura indicó que al no haber capacidad recaudatoria suficiente, los fondos nuevos están destinados principalmente a cubrir remuneraciones y pensiones estatales, con desmedro de bienes y servicios prioritarios para la ciudadanía, como educación, infraestructura y programas sociales.

Segura también remarcó: “El 80% de las iniciativas de gasto aprobadas en los últimos dieciocho meses o dos años no han sido incluidas en los presupuestos públicos; todavía no les han asignado financiamiento”.

El futuro del gasto público queda atado al próximo gobierno

Alonso Segura argumentó que la sostenibilidad de las cuentas públicas está en manos del nuevo gobierno que asumirá la administración del Estado el próximo 28 de julio y que el Ejecutivo asumirá el Gobierno con espacio fiscal negativo.

Frente a la presión de alcaldes y gobiernos subnacionales por recursos para obras y programas paralizados, incluyendo riesgos asociados al fenómeno de El Niño, cualquier crédito suplementario para reforzar partidas dependerá de recortes en otras áreas.

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