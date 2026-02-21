Perú

Marisel Linares enfrenta citación policial tras el accidente que involucra a su hijastro y que terminó con la vida de Lizeth Marzano

La periodista deberá declarar ante las autoridades por el atropello mortal a la deportista, luego de que el vehículo registrado a su nombre fuera conducido por su hijastro

La periodista Marisel Linares fue citada por la División de Tránsito de la Policía Nacional del Perú para declarar en el marco de la investigación por el accidente en el que falleció la deportista Lizeth Marzano. La citación se produce después de que se estableciera que el vehículo involucrado, registrado a nombre de Linares, era conducido por su hijastro Adrián Villar Chirinos la noche de la tragedia.

El avance de la investigación: citación a Marisel Linares

El 21 de febrero, Marisel Linares deberá presentarse ante las autoridades en la sede policial de La Victoria para brindar su manifestación. Esta diligencia se produce luego de que la investigación confirmara que el automóvil que embistió a Lizeth Marzano sigue figurando en registros públicos a nombre de la periodista. Las fuentes policiales atribuyen la conducción del vehículo a Adrián Villar Chirinos, de 21 años, quien es hijastro de Linares.

Tras el accidente ocurrido la noche del 17 de febrero en la cuadra 9 de la avenida Camino Real en San Isidro, el vehículo fue entregado por el abogado de Villar. El auto permanece bajo custodia de la policía, con daños visibles en el capó y el parachoques, a la espera de un peritaje. Las investigaciones se centran en esclarecer cómo el vehículo, registrado a nombre de Linares, terminó en manos de su hijastro la noche del accidente.

El comunicado de la periodista, difundido dos días después del hecho, señala: “Quiero dejar en claro que ese auto, desde septiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”. Linares también expresó sus condolencias: “Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia”.
Antecedentes del caso y críticas públicas

El accidente que causó la muerte de Lizeth Marzano Noguera ocurrió mientras la deportista entrenaba en la vía pública. Marzano, campeona nacional de apnea y estudiante de MBA en la Universidad del Pacífico, fue atropellada por un Chevrolet Cruze gris. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el conductor invadió la vereda y escapó sin auxiliar a la víctima, quien falleció horas después en el Hospital Casimiro Ulloa.

En los días siguientes, la figura de Marisel Linares cobró relevancia tras confirmarse que la placa del auto pertenecía a su nombre. El anuncio de la periodista a través de sus redes sociales no identificó inicialmente a Adrián Villar Chirinos como el conductor, lo que derivó en críticas de otros comunicadores y de la opinión pública.

Tras ello, Magaly Medina manifestó: “Como periodista, comunicadora, tiene un deber moral frente a su público y no el de esconder un acto de esta naturaleza”.

Magaly Medina arremete contra la periodista Marisel Linares por no haber revelado en su comunicado que fue su hijastro, Adrián Villar, quien conducía el vehículo que atropelló mortalmente a una deportista en San Isidro.

La familia de la víctima ha solicitado el impedimento de salida del país para Villar Chirinos y reclama una investigación ágil. Al cierre de esta edición, el joven no se ha presentado ante las autoridades, aunque su defensa asegura que lo hará próximamente. Las diligencias continúan para determinar posibles responsabilidades penales y administrativas, tanto respecto a la omisión de auxilio como a la gestión del vehículo involucrado.

El fallecimiento de Lizeth Marzano ha generado conmoción en el ámbito deportivo y académico. Colegas, amigos y familiares la recuerdan como una atleta destacada y una estudiante comprometida.

