Golazo de José Manuel López con sutil definición en Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

El delantero José López abrió el marcador en Matute con gran definición en el certamen internacional - Crédito: L1MAX.

Palmeiras golpeó primero este martes 5 de mayo en el duelo ante Sporting Cristal por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2026. Pese a un inicio complicado en el Estadio Alejandro Villanueva, donde el conjunto brasileño tuvo dificultades para asentarse, el ‘verdao’ encontró la ventaja en el marcador gracias a una precisa definición de José Manuel López en el primer tiempo.

El equipo ‘celeste’ había mostrado mejores sensaciones en el arranque del compromiso, con una propuesta ofensiva clara y mayor presencia en campo rival. Sin embargo, la falta de eficacia terminó pasándole factura en un partido donde cada detalle resulta determinante. Su rival, con mayor jerarquía en momentos clave, supo aprovechar su oportunidad en el momento justo.

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La jugada clave llegó a los 32 minutos del primer tiempo, cuando Palmeiras encontró la fórmula para romper el equilibrio. Jhon Arias envió un preciso balón al área, aprovechando un descuido defensivo de Sporting Cristal. En ese instante apareció José Manuel López, quien se anticipó a su marca y, con gran lectura de la acción, exhibió toda su calidad dentro del área.

El delantero argentino resolvió la acción con una volea impecable, sin dejar caer el balón y ejecutando un remate lleno de técnica y precisión. La definición fue inatajable para Diego Enríquez, que pese a su esfuerzo no pudo evitar el 1-0. El tanto desató la celebración del ‘verdao’ y cambió por completo el panorama del partido internacional en Matute.

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Celebración de José Manuel López tras gol ante Sporting Cristal. Crédito: REUTERS/Sebastian Castaneda

Un gol que cambió el desarrollo del partido

Aunque el trámite se mantenía parejo en términos generales, Sporting Cristal fue el que dio el primer aviso con llegadas peligrosas sobre el arco brasileño. La presión alta y la movilidad de sus atacantes complicaron a la defensa visitante, que tardó en acomodarse en el terreno de juego. Durante varios minutos, el equipo ‘rimense’ pareció estar más cerca de abrir el marcador.

Pese a ese dominio inicial, los ‘celestes’ no lograron traducir sus aproximaciones en goles, lo que permitió que Palmeiras se mantuviera en partido. Con el correr de los minutos, el conjunto brasileño empezó a asentarse mejor, equilibró las acciones y encontró los espacios necesarios para hacer daño en ataque.

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El impacto del gol del ‘Flaco’ López fue inmediato en el trámite del encuentro, ya que Sporting Cristal se vio obligado a modificar su planteamiento para buscar el empate. El equipo adelantó sus líneas y asumió mayores riesgos en defensa, lo que generó un partido más abierto y con espacios para ambos lados. La intensidad se mantuvo alta en cada disputa.

Por su parte, Palmeiras ganó confianza tras ponerse en ventaja y comenzó a manejar mejor los tiempos del juego. Con mayor tranquilidad, el conjunto brasileño intentó explotar los espacios dejados por su rival y apostó por transiciones rápidas para ampliar la diferencia. La experiencia del ‘verdao’ empezó a notarse en este tramo del partido.

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Sporting Cristal y Palmeiras en Matute por la Copa Libertadores 2026. Crédito: REUTERS/Sebastian Castaneda

José Manuel López, verdugo de Sporting Cristal

José Manuel López volvió a ser determinante ante Sporting Cristal y confirmó su idilio con el gol frente al cuadro ‘celeste’. El delantero argentino no solo apareció en Matute con una definición de gran calidad, sino que ratificó su capacidad para hacerse presente en momentos clave y marcar diferencias en favor de Palmeiras.

Y es que el ‘Flaco’ ya había dejado su huella en el duelo disputado en Brasil, por la segunda fecha del Grupo F. En aquella ocasión, fue el encargado de convertir el 2-1 definitivo desde el punto de penal, en una acción polémica que terminó dándole el triunfo al ‘verdao’ y tres puntos vitales en la serie.

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