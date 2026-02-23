Hernando de Soto, nuevo premier: Fujimorismo, Renovación Popular y otras bancadas reaccionan al nombramiento de José Balcázar

La designación del economista Hernando de Soto como primer ministro por la administración de José Balcázar generó reacciones inmediatas en el Congreso, con opiniones desde distintas bancadas

La decisión de la administración de José Balcázar de designar al economista Hernando de Soto como primer ministro del gobierno de transición que encabeza generó este domingo la reacción inmediata de legisladores de diversas bancadas.

La congresista fujimorista Patricia Juárez pidió dejar atrás los enfrentamientos y, a diferencia de lo expresado por su grupo parlamentario, consideró necesario respaldar al nuevo titular del Gabinete.

“Creo que lo que nos toca ahora ya es poner paños fríos a cualquier enfrentamiento que haya entre los peruanos. Falta muy poco tiempo (para las elecciones generales). No sacamos nada enfrentándonos entre los peruanos y creemos que le debemos de dar al señor Balcázar toda la buena energía. Esperemos que actúe con sabiduría, más allá de que tengamos una ideología diferente”, dijo en diálogo con RPP.

Sobre De Soto, de 84 años, resaltó su trayectoria y prestigio internacional. “Es una persona muy destacada. Él ha sido y es una persona que es un referente peruano, muy bien vista en el extranjero, un consultor internacional importante, tiene ideas, algunas interesantes, como por ejemplo, la formalización minera, que es un tema que, que está pendiente, una deuda que tiene el Congreso”, manifestó.

La congresista Patricia Juárez pidió dejar atrás los enfrentamientos políticos y respaldar al nuevo titular del Gabinete, destacando la necesidad de calma en el corto periodo previo a las elecciones

“Creo que también es una persona que inspira respeto por la trayectoria que tiene y esperamos que pueda conducir este tránsito ya hacia el nuevo gobierno de la mejor manera. Así que le deseamos éxitos al señor Hernando de Soto en la tarea que emprenda”, añadió.

Juárez reiteró la importancia de frenar la confrontación política y señaló que, si resulta necesario ratificar a algunos integrantes del gabinete, deberá hacerse. Finalmente, pidió cautela al nuevo presidente del Consejo de Ministros ante el breve periodo de gestión. “Hay que pedirle al señor Hernando de Soto que no piense en hacer unas grandes reformas ni grandes cambios, porque en realidad no va a tener tiempo para eso”, invocó.

El congresista José Cueto, de Renovación Popular, expresó confianza en el economista. “Acuérdense del libro que él ha promovido durante muchos años en muchos países tratando de sacar adelante, sobre todo, a la gente más pobre”, afirmó en la misma emisora.

Resaltó su carrera académica y enfoque social, aunque marcó distancia ante eventuales excesos en la conducción política. “Pero espero de que eso no implique entrar hacia el lado populista. Yo confío en que sea así”, indicó.

Cueto también comentó que sostuvo reuniones previas con el economista y valoró su conocimiento del país. “Yo he tenido algunas reuniones durante estos años con él y me parece una persona cuerda, es una persona que conoce el Perú profundo y, es una opinión muy personal, espero que realmente lo lleve por ese lado”, manifestó.

Consultado sobre los nombres que deberían integrar el nuevo equipo ministerial y la posibilidad de que continúen algunos ministros que acompañaron al destituido presidente Jose Jerí, el parlamentario evitó adelantar postura y precisó que la determinación corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

Tanto José Cueto como Guido Bellido coincidieron en que la permanencia de ministros dependerá exclusivamente del Ejecutivo, y que deberían mantenerse quienes hayan mostrado resultados positivos

“Esa es decisión del Gobierno, eso lo va a hacer con el señor De Soto. Si hay algunos que repitan y que han dado algún tipo de resultado, en buena hora”, declaró, aunque insistió en que la discusión no debe girar en torno a cuotas de poder ni a inclinaciones partidarias.

“Acá no se trata de inclinar la balanza a uno u otro lado. Ahí nos vamos a dar cuenta quiénes realmente han estado, de alguna manera, inclinando este tipo de votaciones que tanto hablan ahora y hay tanto pleito ahí, que yo por lo menos no lo veo claro”, agregó.

Por su parte, el legislador y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sostuvo que los cambios deben efectuarse cuando una gestión no funciona, presenta fallas o no responde a las necesidades del país.

“Pero quienes han venido trabajando y han tenido respuesta positiva considero que deben continuar”, afirmó. Interrogado sobre la permanencia de los titulares de Economía e Interior, evitó pronunciarse y reiteró que esa decisión compete únicamente al mandatario.