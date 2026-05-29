Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del viernes 29 de mayo de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó una serie de sismos en distintos puntos del país durante las últimas jornadas. Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna figuran entre las regiones más afectadas por recientes movimientos telúricos, que mantienen a la población atenta y a las autoridades en monitoreo constante

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Mapa conceptual de Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico con placas tectónicas, volcanes, Andes, Amazonía y ciudades. Incluye logo del IGP y calendario del 29 de mayo de 2026.
Un mapa conceptual ilustra la ubicación geológica de Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico, destacando zonas de subducción y características geográficas, junto al logo del IGP y la fecha 29 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza el registro en tiempo real de todos los movimientos telúricos que ocurren en el territorio nacional. Esta labor resulta esencial en un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, franja geológica que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. La localización de Perú en esta zona lo expone a una alta frecuencia de temblores de diferentes magnitudes en sus diversas regiones, una característica que obliga a mantener una vigilancia permanente sobre la actividad sísmica.

Ante la ocurrencia de un sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma y mantenerse alejados de ventanas, objetos que puedan desprenderse o estructuras inestables. Si el temblor sorprende en interiores, la recomendación es buscar refugio bajo una mesa resistente o en el marco de una puerta. Para quienes se encuentren en exteriores, lo más seguro es alejarse de edificios, postes y cables eléctricos. Al finalizar el movimiento, se aconseja revisar el estado de la vivienda y permanecer atentos a posibles réplicas, siguiendo siempre las indicaciones oficiales.

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Sismo en Moquegua

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.0 ocurrido el 29 de mayo de 2026 a las 00:32 horas, localizado a 93 kilómetros al sur de Ilo, en la región Moquegua. El evento sísmico se registró a una profundidad de 37 kilómetros, con una intensidad III en Ilo. Las coordenadas del epicentro fueron -18.48 de latitud y -71.28 de longitud.

Sismo en Ucayali

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.1 registrado a las 04:08 del 29 de mayo de 2026, con una profundidad de 185 kilómetros.

El epicentro se localizó a 76 kilómetros al este de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, según el aviso sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0321.

Infografía mapa del Perú, localizando a Ucayali
Hoy 29 de mayo se produjo un sismo en Ucayali de regular intensidad. - Crédito: Composición Infobae Perú

Prevención y simulacros ante el riesgo sísmico

El viernes 29 de mayo se realiza el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). El objetivo fue preparar a la población ante emergencias derivadas de sismos, tsunamis y otros desastres naturales. El ejercicio incluyó simulaciones de evacuación, identificación de zonas seguras y prácticas de respuestas coordinadas.

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La participación ciudadana en simulacros y la información continua forman parte de las recomendaciones clave de las autoridades. El IGP y el INDECI instan a mantener la calma durante un sismo, alejarse de objetos peligrosos y refugiarse en zonas seguras. Además, resaltan la importancia de revisar las viviendas tras un temblor y seguir atentos a nuevas comunicaciones oficiales ante la posibilidad de réplicas.

Calendario de pared mostrando mayo de 2026 con el día 29 marcado en rojo, logo azul del IGP, mapa difuso del sur de Perú y ondas sísmicas en el fondo.
Un calendario de mayo de 2026 con el día 29 resaltado, el logo del IGP y ondas sísmicas ilustran el monitoreo institucional en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigilancia y educación como herramientas de resiliencia

La vigilancia sísmica en Perú se realiza de manera ininterrumpida a través de la Red Sísmica Nacional y el Centro Sismológico Nacional (CENSIS). El IGP difunde reportes en tiempo real y coordina acciones con el Indeci y otras entidades, como la Marina de Guerra del Perú, para garantizar la seguridad de la población.

Los especialistas insisten en que la educación y la prevención son esenciales en un país con alta sismicidad. Las recomendaciones incluyen participar en simulacros, informarse por canales oficiales y preparar un plan familiar de emergencia. La actividad sísmica en el territorio peruano responde a la dinámica natural de la región andina, por lo que la preparación resulta clave para reducir el impacto de futuros eventos.

Sismos más fuertes entre 2025 y 2026 en Perú

Entre los eventos sísmicos más relevantes registrados en Perú entre 2025 y 2026, destaca el temblor de magnitud 6.0 que sacudió la ciudad de Lima el 15 de junio de 2025. De acuerdo con los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se localizó en la costa central, a pocos kilómetros del litoral limeño y a una profundidad intermedia. El movimiento fue percibido con fuerza en varios distritos de la capital y en localidades cercanas, generando alarma entre la población y la activación de los protocolos de emergencia, aunque no se reportaron daños mayores ni víctimas.

Terremoto podría dejar a más de 7 millones de personas damnificadas| Andina
Terremoto podría dejar a más de 7 millones de personas damnificadas| Andina

El 19 de mayo de 2026, la región de Ica experimentó un sismo de magnitud 6.1, según los registros oficiales del IGP. El epicentro se situó en las proximidades de la ciudad de Ica y el evento se sintió en amplias zonas del sur peruano. Las autoridades informaron que la intensidad del movimiento provocó cortes temporales de energía eléctrica y la suspensión momentánea de actividades en algunas instituciones, mientras se realizaban las evaluaciones de infraestructura. Pese a la fuerza del temblor, no se reportaron daños de gran consideración ni pérdidas humanas, aunque sí se registró preocupación entre los habitantes.

INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)
INDECI activó el COEN: el organismo desplegó monitoreo inmediato tras el movimiento sísmico. (Composición: Infobae)

El más reciente de estos episodios ocurrió el último lunes en la región de Tacna, donde un sismo de magnitud 6.5 fue reportado por el IGP. El epicentro se ubicó a 240 kilómetros al sur de la ciudad de Tacna y a una profundidad de 129 kilómetros, lo que permitió que el movimiento fuera percibido en diversas localidades del sur, incluyendo Moquegua y Arequipa. Según los reportes del IGP, la intensidad alcanzó el grado III, generando vibraciones notorias, pero sin consecuencias estructurales graves. Este evento reactivó la alerta sísmica en la región y llevó a las autoridades a reforzar la vigilancia.

Diagrama conceptual 3D: Placa ocre (continental) sobre placa azul oscuro (oceánica) en subducción, con volcán humeante, línea roja y logo IGP azul.
Representación conceptual de la subducción de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana, con el logo del IGP y el Cinturón de Fuego, ilustrando el origen de la sismicidad en la costa peruana y el monitoreo sísmico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Últimos movimientos telúricos

Un nuevo movimiento sísmico de magnitud 3.7 se registró frente a la costa de Chilca, en la provincia de Cañete, la noche del jueves 28 de mayo, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó en el mar, a 15 kilómetros al suroeste del distrito, con una profundidad de 51 kilómetros y una intensidad grado III. El IGP reportó que el temblor fue percibido claramente por los habitantes, aunque no se han anunciado daños materiales ni víctimas.

Infografía 3D de la costa de Perú mostrando un sismo de magnitud 3.7 con epicentro marino frente a Chilca, Lima. Detalla profundidad, intensidad y eventos sísmicos previos.
Un mapa 3D ilustra el sismo de magnitud 3.7 registrado por el IGP con epicentro frente a Chilca, Lima, mostrando su profundidad, intensidad y actividad sísmica recurrente en la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la actividad sísmica en la región de Lima, donde la frecuencia de temblores de baja y moderada magnitud ha sido notable en lo que va de 2026. El IGP ya había registrado en el mismo corredor sísmico eventos como el del 26 de febrero, de magnitud 5.0, y el del 19 de marzo, de magnitud 3.5. Ambos tuvieron epicentros marinos próximos a Chilca y presentaron características similares.

Sismos recientes y vigilancia permanente

El IGP es la entidad responsable del seguimiento de la actividad sísmica en Perú, país que se encuentra expuesto a constantes movimientos de la corteza terrestre. Los reportes oficiales detallan que el 28 de mayo un sismo de magnitud 3.9 impactó en la región de Arequipa, con epicentro a 30 kilómetros al este de Caravelí y una profundidad de 20 kilómetros. La intensidad fue de grado II-III, aunque sin consecuencias estructurales.

Mapa de la costa sur de Perú que muestra la región de Arequipa, las localidades de Chala y Caravelí con pines rojos, y el epicentro de un sismo offshore con ondas naranjas.
Este mapa físico detalla el epicentro de un sismo al suroeste de Chala, Perú, mostrando las localidades de Chala y Caravelí en la costa sur de Arequipa con marcadores rojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la mañana del 27 de mayo, la región de Moquegua experimentó un temblor de magnitud 4.1, con epicentro a 25 kilómetros al sureste de Ilo. Este evento alcanzó intensidad II-III y fue notado por la población, según el informe del IGP. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami tras este movimiento.

Sismos de gran magnitud en el sur del país

El lunes 25 de mayo, Tacna, en el extremo sur de Perú, vivió un sismo de magnitud 6.5, con epicentro a 240 kilómetros al sur de la ciudad y una profundidad de 129 kilómetros. Según el IGP, la intensidad alcanzó el grado III, perceptible para la mayoría de los habitantes, quienes reportaron vibraciones en ventanas y objetos, pero sin daños estructurales. Este evento también se sintió en Moquegua y Arequipa, reactivando la alerta sísmica en la región.

Tacna - Defensa Civil - sismo - INDECI - Perú - noticias - 12 mayo
El epicentro del temblor se ubicó cerca del distrito de Calana. Las autoridades regionales implementaron medidas preventivas de monitoreo para garantizar la seguridad de la población y la infraestructura en la zona (Andina)

La secuencia de movimientos telúricos en el sur del país ha sido acompañada por la advertencia del IGP sobre la posibilidad de sismos de mayor magnitud. Los especialistas de la entidad señalan que la acumulación de energía tectónica aumenta el riesgo de un evento significativo en las zonas de Lima, Nazca, Chala, Moquegua y Tacna. Estudios recientes estiman que un sismo de hasta 8.8 grados podría ocurrir en el futuro en estos sectores, aunque resulta imposible predecir la fecha exacta.

El Cinturón de Fuego del Pacífico y su impacto en Perú

Perú se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Esta zona se extiende por el borde del océano Pacífico e involucra a varios países de América, Asia y Oceanía. La interacción entre la placa tectónica de Nazca y la placa Sudamericana genera una dinámica constante de subducción, lo que explica la frecuencia de sismos en la costa peruana.

Fotografía conceptual de la Tierra desde el espacio, mostrando el océano Pacífico. Una línea roja brillante representa el Cinturón de Fuego, con un halo luminoso sobre Perú.
Vista conceptual desde el espacio muestra el Cinturón de Fuego del Pacífico como una línea roja brillante, delineando los continentes y resaltando a Perú con un halo luminoso en esta zona de alta actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación geográfica expone a Perú a movimientos sísmicos de diversas magnitudes a lo largo del año, así como a la presencia de volcanes activos. El Cinturón de Fuego se caracteriza por la acumulación de energía y liberación repentina a través de fallas tectónicas, provocando tanto temblores leves como terremotos destructivos. Según el IGP, la vigilancia permanente es fundamental para mitigar los riesgos y fortalecer la preparación de la población.

cinturon de fuego - sismos
cinturon de fuego - sismos

Sismo en Moquegua

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 5.0 a las 00:32 horas del 29 de mayo de 2026. El evento se localizó a 93 kilómetros al sur de Ilo, en la región de Moquegua, con una profundidad de 37 kilómetros.

Según la información oficial, el movimiento telúrico tuvo una intensidad III en la ciudad de Ilo, lo que indica que fue percibido de manera leve por la población local. Las coordenadas del epicentro fueron -18.48 de latitud y -71.28 de longitud. Autoridades monitorean posibles réplicas y eventuales reportes de daños.

Sismo en Moquegua
Un fuerte sismo impactó a todos los ciudadanos de la zona sur del país. Foto: Andina

Diferencias entre temblor, terremoto y cataclismo

El IGP explica que un temblor se refiere a movimientos sísmicos de baja o moderada magnitud, que suelen percibirse como vibraciones leves y no causan daños estructurales. Un terremoto, en cambio, implica una liberación de energía mucho mayor, con potencial de causar daños materiales importantes y, en ocasiones, pérdidas humanas.

Infografía del origen de los temblores con corte transversal de la Tierra, mostrando placas tectónicas, litósfera, manto y ondas sísmicas.
Este infográfico explica visualmente cómo la interacción de las placas tectónicas en la litósfera y el calor interno del manto terrestre dan origen a los temblores y liberan energía sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El término “cataclismo” se utiliza para describir desastres de gran escala, ya sean naturales o inducidos por actividades humanas, con consecuencias devastadoras. En el contexto sísmico, un cataclismo implica un evento cuya magnitud y efectos superan ampliamente los de un terremoto convencional, generando alteraciones geográficas y graves impactos sociales y ambientales.

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