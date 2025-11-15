Mundo

El Papa León XIV entregó a Canadá 62 piezas indígenas que serán restituidas a los pueblos originarios de ese país

El anuncio confirma el cambio institucional impulsado por el Vaticano tras el histórico encuentro en 2022 entre el papa Francisco y líderes indígenas canadienses

Guardar
Líderes indígenas reclamaron la devolución
Líderes indígenas reclamaron la devolución de piezas culturales confiscadas durante la colonización (Reuters)

El Vaticano formalizó el sábado la devolución de 62 artefactos pertenecientes a pueblos indígenas de Canadá, marcando un avance en el proceso de reconocimiento de la Iglesia católica respecto a su responsabilidad histórica en la represión de las culturas originarias de América.

El papa León XIV entregó personalmente los objetos a la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB). El acuerdo señala que la CCCB cederá las piezas a los representantes indígenas “tan pronto como sea posible”, conforme al comunicado conjunto emitido por el Vaticano y la Iglesia canadiense.

Entre los objetos devueltos se encuentran un kayak inuit, piezas rituales y artefactos tradicionales de diversas comunidades de las Primeras Naciones. La mayoría integraba la colección “Anima Mundi” de los Museos Vaticanos, formada principalmente por objetos enviados a Roma en 1925 para una exposición promovida por el entonces papa Pío XI.

El papa Pío XI impulsó
El papa Pío XI impulsó en 1925 la exposición que reunió miles de objetos indígenas en el Vaticano (Wikipedia)

El anuncio confirma el cambio institucional impulsado por el Vaticano tras el histórico encuentro en 2022 entre el papa Francisco y líderes indígenas de Canadá. En esa visita, representantes originarios solicitaron la devolución de objetos de la colección vaticana, destacando el kayak inuit y cinturones de wampum.

En 2022, el papa Francisco
En 2022, el papa Francisco ofreció disculpas públicas a los pueblos originarios de Canadá (Reuters)

Tras el encuentro, Francisco expresó su disposición a restituir estos bienes “caso por caso”, siempre que se considerara necesario un gesto reparador. Este diálogo también se reflejó en la decisión vaticana de devolver mármoles del Partenón a la Iglesia ortodoxa griega en 2023, adoptando un modelo de “intercambio entre iglesias”.

En el proceso de repatriación, los objetos serán trasladados en primer término al Museo Canadiense de Historia de Gatineau, Quebec. Allí, autoridades, especialistas y organizaciones indígenas colaborarán en la identificación precisa del origen de cada pieza, con el objetivo de garantizar su regreso a las comunidades correspondientes.

La CCCB afirmó que este hito representa “un avance en la reconciliación” y manifestó su voluntad de apoyar la protección y valoración del patrimonio entre los pueblos originarios.

El papa León XIV entregó
El papa León XIV entregó personalmente 62 artefactos indígenas a la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (Reuters)

Este acto del Vaticano se produce en el marco de una estrategia más amplia de revisión histórica y reparación institucional. En 2023, la Santa Sede ofició el rechazo de la llamada “Doctrina del Descubrimiento”, el conjunto de bulas papales del siglo XV que legitimaron la apropiación de territorios y bienes indígenas durante la colonización europea.

La transferencia de los objetos se formalizó tras una reunión entre el papa León XIV y el presidente de la CCCB, el obispo Pierre Goudreault. Goudreault declaró que la devolución “representa la amistad continua de la Iglesia con los pueblos indígenas, así como nuestro deseo de apoyar a las comunidades indígenas para que acompañen a las generaciones más jóvenes en la transmisión y valoración de su patrimonio”.

León XIV consideró la restitución
León XIV consideró la restitución “una muestra concreta de diálogo, respeto y fraternidad” (Reuters)

Desde el plano diplomático, la restitución fue catalogada como prioritaria para el Estado canadiense, según la embajadora ante la Santa Sede, Joyce Napier. En diálogo con AP, Napier expresó: “Esto es histórico, algo que las comunidades indígenas han estado pidiendo. El anuncio de hoy es un paso significativo hacia la reconciliación”.

(Con información de AP y Reuters)

Temas Relacionados

Papa León XIVCanadáPapaVaticano

Últimas Noticias

Brasil celebró la reducción de ciertos aranceles anunciada por Trump pero pidió seguir negociando las tasas adicionales

El vicepresidente Geraldo Alckmin dijo que la decisión del mandatario estadounidense sobre la baja de tarifas “es positiva” y “va en la dirección correcta”

Brasil celebró la reducción de

Zelensky lanzó una reforma profunda del sector energético de Ucrania tras el mayor escándalo de corrupción en plena guerra

El presidente ucraniano ordenó auditorías, renovaciones de directivos y un nuevo consejo para Energoatom luego de que una investigación revelara un esquema de malversación de USD 100 millones que salpicó a altos funcionarios y al empresario Tymur Mindich, ex socio del mandatario

Zelensky lanzó una reforma profunda

Estados Unidos advirtió que Sudán atraviesa “la mayor crisis humanitaria del mundo en la actualidad”

Washington llamó a detener las “atrocidades” cometidas tras más de dos años de guerra, en los que millones de personas han enfrentado desplazamientos, hambre y violencia extrema

Estados Unidos advirtió que Sudán

Trump suspendió la negociación para llegar a un acuerdo comercial con Tailandia por la tensión con Camboya

Washington dijo en su misiva que espera que ambos países puedan “alcanzar una solución a este asunto lo antes posible”

Trump suspendió la negociación para

Casi 3.000 vacas provenientes de Uruguay llevan tres semanas varadas en un buque en Turquía: preocupación por el estado de los animales

Un conflicto entre empresas exportadoras e importadoras amenaza la salud de los animales y pone bajo presión la cooperación bilateral

Casi 3.000 vacas provenientes de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Campaña de DNI electrónico gratis

Campaña de DNI electrónico gratis para este 16 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son disponibles

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Resultados de Chontico Día del sábado 15 de noviembre

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Petro defendió bombardeos en Guaviare contra las disidencias de Iván Mordisco ante críticas por protección infantil

INFOBAE AMÉRICA
Morgan Freeman denuncia imitaciones con

Morgan Freeman denuncia imitaciones con inteligencia artificial y exige frenar la clonación de voces

El talento y maestría del pianista Nelson Goerner llegan el sábado al Teatro Góngora en Orozco Piano Festival

Embratur y YouTube firman un acuerdo para promover el turismo en Brasil a través de creadores independientes

EEUU y organismos internacionales alertaron sobre la creciente injerencia de militares y fiscales en las elecciones de Honduras

Los XXVII Premios Derechos Humanos Carlos Carnicer de la Abogacía Española premian "la defensa de quienes defienden"

ENTRETENIMIENTO

La pelea que marcó a

La pelea que marcó a Hollywood: el explosivo conflicto entre Madonna y Abel Ferrara

Revelan detalles del romance de Jennifer Aniston y Jim Curtis: “Ella se siente a salvo”

A un año de la muerte de Liam Payne, se subastará en Londres una carta escrita por Taylor Swift al cantante en 2017

Liam Gallagher reconoció que la gira de Oasis le “salvó la vida” tras dejar las drogas y el alcohol

El día que The Beatles convirtieron un peine y papel higiénico en el sonido más original de “Lovely Rita”