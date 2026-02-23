Hernando de Soto será el premier de José María Balcázar: confirman que el gabinete ministerial jurará este martes 24

A través de un comunicado, Presidencia anunció que el economista y político peruano Hernando de Soto asumirá la presidencia del Consejo de Ministros, en el marco de la gestión transitoria que actualmente dirige el Ejecutivo. La juramentación oficial del nuevo gabinete está programada para este martes 24 de febrero.

El anuncio se da a un día de hacerse pública la reunión de trabajo entre ambos. De acuerdo al pronunciamiento, definieron las primeras acciones del Ejecutivo dentro del marco constitucional y de las facultades otorgadas por el Congreso de la República a la gestión de transición.

Destacaron que el Gabinete De Soto tendrá como una de sus prioridades la implementación de medidas orientadas a la estabilidad económica, la protección de los derechos fundamentales y la promoción de la equidad social. En ese sentido, se anticipó que el Ejecutivo impulsará acciones simbólicas internacionales, entre las que figura una eventual visita a líderes indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el propósito de fortalecer el diálogo intercultural y promover la unión del “cóndor y el águila”, en alusión al acercamiento entre pueblos originarios de América del Sur y América del Norte.

Comunicado de Presidencia

¿Quién es Hernando de Soto, premier de José María Balcázar?

Hernando de Soto es un economista y político peruano. Nacido en Arequipa en 1941, proviene de una familia ligada a la diplomacia y la política, y desde joven vivió en el extranjero debido al exilio de su padre durante el régimen de Manuel A. Odría. Estudió en Europa y regresó al Perú a finales de los años setenta, justo antes de fundar el Instituto Libertad y Democracia (ILD), la organización que lo catapultó a la escena mundial.

De Soto es ampliamente reconocido —tanto para críticos como para admiradores— como el principal arquitecto del “shock neoliberal” implementado durante el primer gobierno de Alberto Fujimori en los años 90. Su influencia fue decisiva en la liberalización de la economía peruana, el combate a la hiperinflación y el diseño de políticas que, si bien estabilizaron el país en términos macroeconómicos, abrieron un debate sobre sus efectos sociales y el aumento de la informalidad. A la cabeza del ILD, De Soto promovió reformas legales orientadas a otorgar títulos de propiedad a los sectores populares, bajo la convicción de que la formalización es la vía para combatir la pobreza estructural.

Su modelo propuso que el desarrollo económico sostenible requiere reconocer y legalizar los activos que los pobres ya poseen, permitiéndoles acceder a crédito y a la economía formal. Esta tesis, expuesta en sus libros El otro sendero y El misterio del capital, recibió elogios internacionales e influyó en políticas públicas de otros países, además de haberlo convertido en asesor de organismos multilaterales y referente para líderes globales.

De Soto ha recibido reconocimientos internacionales como el de la revista Time, que lo incluyó entre los cinco principales innovadores latinoamericanos, y el de Forbes, que lo ubicó entre las quince personas que reinventarían el futuro. Personalidades como Bill Clinton y Margaret Thatcher, así como instituciones como el Banco Mundial, elogiaron sus propuestas, aunque su enfoque también despertó fuertes cuestionamientos entre académicos y movimientos sociales que advierten sobre los límites y riesgos del microcapitalismo informal.

Además de su trabajo en el ILD, De Soto ha ocupado cargos como director del Banco Central de Reserva del Perú y asesor presidencial. En la última década, incursionó en la política electoral: fue candidato presidencial en 2021 por Avanza País, obteniendo el cuarto lugar con más del 11% de los votos válidos. También respaldó candidaturas de corte liberal y conservador, como la de Keiko Fujimori, y actuó como representante en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos durante el gobierno de Alan García.