Hernando de Soto, de autodenominarse de derecha al gabinete del izquierdista José María Balcázar: perfil y polémicas del nuevo premier

Hernando de Soto jurará como premier de José María Balcázar. | Fotocomposición: Infobae Perú

El nombramiento de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros marca un giro inesperado en la política peruana: un economista liberal, ícono del reformismo de mercado y asesor clave de la década de los noventa, desembarca en el gabinete de José María Balcázar, un presidente identificado con la izquierda.

La juramentación del nuevo gabinete está prevista para el martes 24 de febrero, según confirmó Palacio de Gobierno. El nuevo equipo ministerial anticipa, además, una agenda internacional activa: se prevé una visita de líderes indígenas de Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de “tender puentes” y promover la unión del “cóndor y el águila”, en referencia al acercamiento entre los pueblos originarios del norte y el sur del continente y la promoción de la inclusión económica y digital.

¿Quién es Hernando de Soto, premier de José María Balcázar?

Nacido en Arequipa en 1941, De Soto fue protagonista de la historia económica y política del país durante más de cuatro décadas. Tras estudiar y trabajar en Europa, regresó al Perú a fines de los setenta y fundó el Instituto Libertad y Democracia (ILD). Su influencia creció exponencialmente en los años noventa, cuando, como asesor de Alberto Fujimori, diseñó el “Fujishock”, el programa de reformas neoliberales que liberalizó la economía, combatió la hiperinflación y transformó radicalmente el modelo productivo.

El programa de De Soto priorizó la formalización de la propiedad y la reducción de barreras legales para la creación de empresas, promoviendo la titulación masiva de activos y el empoderamiento de los microempresarios. Sus defensores resaltan el papel que estas medidas jugaron en la recuperación macroeconómica y en el debilitamiento de grupos armados como Sendero Luminoso, al restarles base social y económica en zonas rurales y urbanas. Sin embargo, sus detractores lo responsabilizan por la precarización laboral, el avance de la informalidad y el debilitamiento del Estado en áreas clave como la protección social.

La influencia internacional de De Soto se extendió a través de sus libros El otro sendero y El misterio del capital, en los que plantea que la pobreza estructural en el mundo en desarrollo se debe, en gran parte, a la falta de derechos de propiedad formal. Esta tesis lo convirtió en asesor de gobiernos y organismos multilaterales en África, Asia y América Latina, y le valió elogios de líderes globales y la inclusión en listas de innovadores por revistas como Time y Forbes.

Las polémicas asesorías en Libia y Egipto

Su trayectoria internacional también está marcada por polémicas. Más allá de su reconocida labor como consultor, De Soto asesoró a regímenes ampliamente cuestionados por su historial de violaciones a los derechos humanos. En 2008, viajó a Trípoli para reunirse con Muamar el Gadafi, dictador libio señalado por crímenes de lesa humanidad, censura y represión durante casi cuarenta años de gobierno. Acudió para asesorar a la dictadura en la implementación de medidas de generación de riqueza, aunque los resultados nunca se materializaron y el régimen colapsó poco después, en el marco de la Primavera Árabe.

Situación similar ocurrió en Egipto, donde en 2001 el economista fue convocado por Gamal Mubarak, hijo del entonces presidente Hosni Mubarak, para colaborar en la reducción de la pobreza. La dictadura egipcia, caracterizada por la represión política y la corrupción, terminó con la destitución y condena judicial de Mubarak y su familia tras las protestas populares de 2011. Las profundas desigualdades sociales persistieron a pesar de las asesorías internacionales.

En el Perú, durante la guerra interna, fue blanco de atentados y amenazas de Sendero Luminoso, que lo identificó como enemigo estratégico debido a su impulso a la formalización de tierras y empresas. El ILD sufrió ataques, y De Soto se mantuvo como uno de los más visibles defensores del modelo de mercado frente a la insurgencia y el estatismo.

A nivel electoral, intentó postularse a la presidencia en 2001 y 2021, quedando en cuarto lugar en esta última con el 11,6% de los votos. En los últimos años, respaldó públicamente candidaturas conservadoras y liberales, incluyendo la de Keiko Fujimori, hija del exmandatario, y participó como asesor en su equipo económico.

Aunque también se perfiló como participante de las elecciones del 2026, sus diferencias con la dirigencia del partido Progresemos motivaron su renuncia a la organización en 2025 y convirtieron en nulas sus posibilidades de sumarse a la contienda electoral.