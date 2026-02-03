Perú

Hernando de Soto, sorprendido por su aparición en los ‘papeles’ de Jeffrey Epstein: “Jamás tuve relación con ellos”

El economista y excandidato presidencial dijo a Infobae Perú que nunca tuvo vínculo alguno con el pedófilo ni con su entorno, tras ser mencionado en correos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto señaló este martes que su mención en una serie de páginas del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la red del pedófilo Jeffrey Epstein lo sorprendió “de madrugada”, al tiempo que intenta determinar quién lo citó en uno de los correos electrónicos divulgados.

En diálogo con Infobae Perú, indicó que podría tratarse de un “correo de alguien allegado(a)” al fallecido magnate y delincuente sexual, quien se le habría acercado durante una “conferencia” y “seguramente estaría en desacuerdo” con que el expresidente Bill Clinton (1993-2001) lo haya descrito “como ‘el economista vivo más importante del mundo’” en una conferencia de Davos en 2004.

“Aparte de lo que dice ese correo no sé nada de esta gente ni jamás he tenido relación con ellos. Cuando uno da una conferencia se le acercan después centenares de personas y otros centenares dicen que se acercaron pero no lo hicieron”, señaló.

En un mail fechado el 1 de febrero de 2010, una interlocutora de Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein, escribió que se había reunido con de Soto, “supuestamente uno de los grandes economistas vivos del mundo”, aunque, a su juicio, resultó “realmente decepcionante, (...) una estafa”.

“Tiene una buena idea que parte del sentido común y no es tan creativa. Además, me invitó a salir, qué asco”, expresó en el mensaje, filtrado bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y reenviado en su momento al propio Epstein.

El economista peruano no hizo mención alguna a la última parte. “Es un correo en el cual él o ella no me acusa de nada, simplemente dice que estuvo en una conferencia mía, no soy de su opinión y ahí acabó la cosa. Supongo que es una señora. Estoy especulando. No conozco esas caras, nunca he estado en ninguna recepción, ni siquiera está claro a quién se está enviando”, dijo posteriormente en una llamada telefónica.

En la planificación de un recorrido por África de Clinton también aparece de Soto entre los invitados que se unirían en Accra, Ghana, junto a figuras como Kevin Spacey, Casey Wasserman y varios colaboradores del exmandatario estadounidense.

Su presencia respondía, según reportes de la prensa de entonces, al lanzamiento de una nueva iniciativa orientada a promover la incorporación de los bienes de personas de bajos recursos a un sistema de propiedad legal.

Relación con Clinton

“Todo esto es cierto, él viaja siempre con grandes comitivas. Yo tengo una muy buena relación con el presidente Clinton”, afirmó, al tiempo que condenó los delitos sexuales de Epstein, cuyos ‘papeles’ han generado una onda expansiva en los círculos de poder mundial.

Se trata de al menos tres millones de páginas y miles de documentos vinculados al pederasta y millonario, examigo del mandatario Donald Trump, quien murió en agosto de 2019 mientras permanecía en prisión por cargos en un amplio caso de tráfico sexual.

Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton han aceptado testificar ante la Cámara de Representantes en la investigación sobre el caso Epstein.

Alianza Lima sufrió dos bajas

Joven de Huarochirí es oficialmente

Emergencia por lluvias en Perú:

Miguel Arce expone conflicto con

Bono de S/ 100 ya
