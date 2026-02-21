Presidente José María Balcázar continúa ronda de runiones: Hernando de Soto, el ministro de Economía y el de Transportes acuden a Palacio

El Ejecutivo indicó que la cita apuntó a mantener el diálogo con los gremios y avanzar en acciones para dinamizar la economía. Foto: Presidencia del Perú

El presidente José María Balcázar prosiguió este lunes con su agenda de reuniones en Palacio de Gobierno, en el marco de una ronda de acercamientos con distintos actores del ámbito económico y político. En esta ocasión, recibió a representantes de la Unión de Gremios, colectivo que agrupa a los principales sectores empresariales del país.

La cita contó además con la participación de los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en un encuentro que, según se informó oficialmente, busca sostener canales de coordinación con el sector productivo y atender asuntos considerados prioritarios para la marcha del país.

Planteamientos del sector empresarial

La delegación estuvo integrada por dirigentes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores (Adex), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Perucámaras y la Plataforma de Gremios Mipymes, que acudieron en representación de la denominada Unión de Gremios.

Durante la reunión, los empresarios pusieron énfasis en la necesidad de preservar la estabilidad económica y social, asegurar la realización de elecciones limpias y transparentes, fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y acelerar las acciones frente a las emergencias provocadas por las intensas lluvias en distintas regiones.

Palacio resaltó la presencia de los ministros de Economía y Transportes para coordinar acciones concretas. Foto: Congreso

Compromisos y expectativas

Desde el Ejecutivo se remarcó que el objetivo del encuentro es mantener abierto el diálogo con los sectores productivos y avanzar en una agenda común orientada al desarrollo económico. La Presidencia destacó la presencia de los ministros de Economía y de Transportes como parte del esfuerzo por articular respuestas concretas.

“Desde la Unión de Gremios reafirmamos nuestra convicción de que el Perú debe seguir creciendo para asegurar empleos a nivel nacional en todos sus sectores productivos (industria, comercio, exportaciones, turismo, entre otros)“, refirieron los empresarios. Asimismo, expresaron la confianza en que el mensaje de compromiso del presidente José María Balcázar ”contribuya a alcanzar estos objetivos en la búsqueda de un país más próspero y seguro para todos“.

José María Balcazar y Julio Velarde sostuvieron breve reunión

La noche del miércoles, el recién asumido mandatario José María Balcázar anunció su intención de reunirse con el presidente del Banco Central de Reserva. La cita con Julio Velarde se llevó a cabo este jueves alrededor de las 6:00 p.m. en Palacio de Gobierno.

Horas antes, la cuenta oficial de Presidencia en X había informado sobre el encuentro y señaló: “Este encuentro reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población“.

Así fue la reunión entre Julio Velarde y José María Balcázar. Foto: Presidencia de la República

En declaraciones a Radio Nacional del Perú, Balcázar destacó que Velarde es “un buen referente” tanto en el país como en el ámbito internacional por su conducción de la moneda local.

El titular del Banco Central de Reserva del Perú ingresó al Palacio por la puerta de Desamparados y, pasadas las 6:30 p.m., se retiró por el acceso principal. Según la Presidencia, en la reunión se abordó la priorización de la agenda de desarrollo nacional y se enmarcó en los esfuerzos del Ejecutivo por mantener la estabilidad y las reglas económicas vigentes.