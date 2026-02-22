Revelan que José Balcázar acudió al penal de Barbadillo para visitar a Pedro Castillo antes de asumir la Presidencia

¿Por qué Pedro Castillo no podría ser indultado? Foto: Composición Infobae

El nuevo gobernante encargado, José María Balcázar, se reunió con el encarcelado exjefe de Estado Pedro Castillo (2021-2022) en el penal Barbadillo durante casi dos horas, según un informe difundido este sábado por El Comercio.

La visita, que ocurrió quince días antes de que Balcázar asumiera la presidencia, excedió los horarios reglamentarios y se realizó en un día no permitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

De acuerdo con el cuaderno de visitas al que accedió la Unidad de Investigación del diario, Balcázar llegó al penal el martes 3 de febrero, registrando su presencia como una labor de “fiscalización”. El registro documentó su entrada poco antes de las 17:00 y su salida a las 18:51, aunque el horario oficial de visitas había concluido a las 16:00. Además, el encuentro se llevó a cabo en una jornada no autorizada, pues Castillo solo puede recibir visitas los sábados, salvo en el caso de sus abogados defensores.

La cercanía entre ambos no se limita a ese encuentro. Según los registros del Congreso citados en el informe, el 19 de diciembre de 2025, Irma Castillo Terrones, hermana del exmandatario, visitó el despacho congresal de Balcázar. Ese mismo día, el legislador también recibió a Dermalí Cubas, personero legal de ‘Todos con el Pueblo’, partido vinculado a Castillo, que no logró inscribirse para la campaña actual.

El expresidente, que cumple una condena a 11 años y 5 meses de cárcel por rebelión al haber intentado sin éxito un golpe de Estado a finales de 2022, solicitó días atrás el indulto a Balcázar en un documento remitido a la oficina presidencial y tramitado por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala.

En su petición, y pese a no contar con una sentencia todavía firme para solicitar esta gracia presidencial, Castillo reclama el indulto “bajo el principio de humanidad” y para honrar “la palabra empeñada” por Balcázar, que antes de ser escogido para dirigir el Gobierno de transición de Perú había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.

Fotografía de archivo del 27 de noviembre de 2025 que muestra al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) reaccionando durante una audiencia, en Lima (Perú). EFE/ Renato Pajuelo/ ARCHIVO

“(Balcázar) ha sido nombrado presidente interino con el discurso de que iba a indultar a Pedro Castillo, y lo han escuchado millones de peruanos que votaron por Castillo y muchos congresistas que simpatizan con él”, señaló Ayala a periodistas tras dejar la solicitud en el Palacio de Gobierno.

“Esta mañana le he escuchado decir que el indulto no está en agenda porque nadie se lo ha pedido. Entonces nosotros lo estamos poniendo en agenda, porque se le ha pedido de manera formal. El país entero lo está mirando en estos momentos, y vamos a ver qué hace”, agregó.

El abogado aseguró que el indulto presidencial procede en el caso de Castillo pese a no contar con una sentencia firme, ya que no se está solicitando un indulto humanitario por razones de salud, como el recibido en 2017 por el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).