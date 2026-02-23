Examen de Admisión San Marcos 2026-II: fechas clave, vacantes y todo lo que debes saber para ingresar a la UNMSM

Universidad Nacional Mayor de San Marcos inscripción al examen de admisión 2026-II. (Foto referencial)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), conocida como la Decana de América, ha confirmado cómo será el proceso de admisión 2026-II, estableciendo de forma precisa los requisitos, restricciones, modalidades y formato del examen de ingreso. El documento oficial detalla cada aspecto clave que los postulantes deben considerar para participar de manera válida y segura en el proceso.

¿Quiénes pueden postular a la UNMSM?

La postulación al examen de admisión está dirigida principalmente a estudiantes que cursan el quinto año de secundaria en 2025 y a egresados de Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA). También pueden postular egresados destacados, como los primeros y segundos puestos de colegios públicos o privados de Lima y Callao (egresados en 2024 o 2025), quienes deben acreditar su mérito con el cuadro oficial de notas. Las personas con discapacidad, debidamente registradas en CONADIS, cuentan con el 5 % de vacantes reservadas y pueden acceder a ajustes razonables en el proceso.

Modalidades para postular a la UNMSM

Existen modalidades especiales de postulación, como el Centro Preuniversitario UNMSM (CEPRUNMSM) para quienes accedieron por orden de mérito, deportistas calificados y de alto nivel acreditados ante el IPD, postulantes provenientes de comunidades nativas reconocidas, graduados universitarios o titulados de institutos, traslados externos desde universidades nacionales o extranjeras (con al menos cuatro ciclos o 72 créditos aprobados), traslados internos dentro de la UNMSM, y personas inscritas en el Plan Integral de Reparaciones o reconocidas como víctimas de terrorismo. Además, se incluye el ingreso supernumerario para miembros de representaciones diplomáticas y becarios por convenios específicos.

Los postulantes fueron revisados meticulosamente antes de entrar al aula, parte de las estrictas medidas de seguridad implementadas por la universidad. - Crédito: UNMSM

Prohibida su postulación a la San Marcos

No pueden postular egresados universitarios o titulados por las modalidades EBR/EBA, sino solo por la modalidad de graduados/titulados. Los estudiantes con matrícula activa en otra universidad pública peruana o en la UNMSM deben presentar el retiro voluntario antes de matricularse si resultan admitidos. El reglamento también inhabilita a quienes hayan sido sancionados por fraude, uso de dispositivos electrónicos prohibidos, suplantación o presentación de documentos falsos, así como a condenados por terrorismo o apología. Los estudiantes de San Marcos con dos o más ingresos anteriores tampoco podrán postular nunca más por ninguna vía.

El examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es uno de los más demandados a nivel nacional. (Foto: Andina)

Vacantes vigentes en carreras de la UNMSM

En cuanto a la distribución de vacantes, Medicina Humana (132 vacantes), Derecho (210), Psicología (145), Contabilidad (150), Ingeniería Industrial (124) y Economía (121) se ubican entre las carreras con mayor número de cupos disponibles. En contraste, especialidades como Danza (13 vacantes), Toxicología (20), Educación Inicial (28), Historia (34) y Conservación y Restauración (28) tienen menos plazas. El detalle completo de vacantes por escuela profesional y modalidad se encuentra en el anexo 01 del Reglamento.

¿Cuántas preguntas vienen en el examen de admisión de la San Marcos?

El Examen General de Admisión consta de 100 preguntas de opción múltiple y se desarrolla en tres horas. Está estructurado en tres secciones: actitudinal (10 preguntas), habilidades (20 preguntas: 10 de comprensión lectora y 10 de lógico-matemática) y conocimientos (70 preguntas según el área de postulación). El temario abarca matemáticas, comunicación, historia, ciencias sociales, geografía y áreas específicas según la carrera elegida.

Para graduados, titulados y traslados (internos o externos), así como para deportistas calificados, existe un Examen Especial de 80 preguntas en tres horas: 30 de habilidades y 50 de conocimientos. Todas las pruebas son de alternativa múltiple y los temarios están publicados en el Reglamento de Admisión.

Miles de jóvenes ingresan a la Universidad San Marcos para rendir examen de adnisión en la famosa Decana de América | Yenny Melo / Infobae Perú

¿Cuánto es el puntaje que te permite acceder a una vacante de la UNMSM?

El sistema de puntajes es estricto: cada respuesta correcta suma 20 puntos, mientras que cada respuesta incorrecta resta 1,125 puntos. Las preguntas no respondidas o con doble respuesta no reciben puntaje. En la sección actitudinal, cada respuesta correcta suma hasta 20 puntos sin opción a puntaje negativo. El ingreso se determina por orden de mérito y con puntaje positivo, y en caso de empate en el último puesto, todos los empatados ingresan.

La anulación del examen puede ser total o parcial si se produce filtración de preguntas antes o durante la prueba, o por fuerza mayor. A nivel individual, el examen se anula si el postulante porta o utiliza dispositivos electrónicos, suplanta o es suplantado, utiliza documentos falsos, comete fraude o impide el desarrollo normal del proceso.

Fechas y horarios confirmados del examen de admisión de San Marcos

Las fechas y horarios del examen de admisión son los siguientes:

Examen General : 7 de marzo de 2026: Áreas D/E (Ciencias Económicas–Gestión y Humanidades–Ciencias Jurídicas/Sociales) 8 de marzo de 2026: Áreas B/C (Ciencias Básicas e Ingenierías) 14 de marzo de 2026: Área A (Ciencias de la Salud, excepto Medicina) 15 de marzo de 2026: Área A (Medicina Humana)

Examen Especial : 8 de marzo de 2026 (todas las áreas)

Ingreso al campus: de 6:00 a 8:30 horas; fuera de ese horario no se permitirá el acceso.

Conoce si lograste ingresar a San Marcos en el examen de admisión 2026-II. (Andina)

Las inscripciones van hasta el 26 de febrero de 2026, según la inicial del apellido. Para rezagados, del 16 al 26 de febrero. Los costos de inscripción varían entre S/ 400 y S/ 800 para EBR/EBA, y S/ 2.500 para titulados, con tarifas específicas para traslados. La constancia de ingreso se entregará del 18 al 24 de marzo de 2026, según el área.

Toda la información detallada, el reglamento vigente y las actualizaciones se encuentran disponibles en la web oficial https://admision.unmsm.edu.pe y en los canales digitales de la OCA UNMSM.