San Marcos: estas son las 10 carreras con menos postulantes en el simulacro de la UNMSM

A puertas del examen de admisión, el reciente simulacro mostró que Danza es la carrera con menos postulantes (Créditos: @yommmi27)

Miles de jóvenes aspirantes se congregaron el último domingo en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para rendir el simulacro de admisión 2026-2, una prueba que les permitió medir sus conocimientos y estrategias a pocas semanas del examen oficial.

La jornada, marcada por la expectativa y la competencia, fue un anticipo del desafío real que enfrentarán quienes buscan una de las codiciadas vacantes en la universidad pública más antigua de Perú.

Sin embargo, a pesar de la masiva participación, los registros oficiales evidenciaron que hay carreras que despiertan escaso interés entre los postulantes. Estas especialidades, aunque forman parte de la amplia oferta académica de San Marcos, contaron con un número reducido de inscritos en comparación con las carreras tradicionales de alta demanda.

El examen de San Marcos se llevará a cabo en marzo - Créditos: Andina

¿Cuáles son las carreras con menos inscritos?

De acuerdo con los datos de la usuaria @yommmi27, estas fueron las diez carreras con menos inscritos, ordenadas de menor a mayor número de postulantes:

Danza: 9

Bibliotecología: 13

Microbiología y Parasitología: 14

Toxicología: 15

Ingeniería Geográfica: 16

Conservación y Restauración: 18

Ciencias de los Alimentos: 18

Lingüística: 20

Geografía: 20

Química: 21

Antropología: 21

Filosofía: 22

Terapia Ocupacional: 23

Ingeniería del Agua: 23

Esta área registró la mayor cantidad de inscritos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos organizó el simulacro presencial de admisión 2026-II, en el que participaron 9.851 postulantes provenientes de diversos distritos de Lima y provincias. De este total, 9.558 completaron su inscripción, demostrando el alto interés por acceder a una vacante en la universidad pública más antigua de Perú.

Miles de jóvenes se acercaron el domingo a San Marcos para rendir el simulacro - Créditos: UNMSM.

El análisis por áreas académicas reveló que Ciencias de la Salud concentró la mayor cantidad de inscritos, con 3.456 aspirantes, lo que representa el 36,2 % del total. Ingeniería ocupó el segundo lugar con 2.938 participantes (30,7 %), seguida de Ciencias Económicas y de la Gestión, con 1.481 (15,5 %), Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, con 1.451 (15,2 %), y Ciencias Básicas, con 232 inscritos (2,4 %). La participación estuvo equilibrada entre hombres (4.809) y mujeres (4.749). Además, el 65 % de los postulantes provino de colegios particulares y el 35 % de instituciones estatales, lo que evidencia una amplia transversalidad en el acceso.

Cronograma de admisión San Marcos 2026-II

Sábado 7 de marzo: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C)

Domingo 8 de marzo: Ciencias Básicas (área B) Ingenierías (área C) Examen especial (todas las áreas)

Sábado 14 de marzo: Ciencias de la Salud (área A, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana



Breve historia de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcosfue fundada el 12 de mayo de 1551 en Lima, Perú, por cédula real del rey Carlos V, convirtiéndose en la universidad más antigua de América. A lo largo de sus siglos de historia, ha sido un centro clave de formación intelectual, científica y cultural, contribuyendo al desarrollo del país y la región. Reconocida por su excelencia académica y su rol en la vida política y social del Perú, ha albergado a destacados investigadores, escritores y líderes nacionales, consolidando su prestigio como referente educativo en Latinoamérica.