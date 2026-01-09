Perú

Examen de admisión San Marcos 2026-II: conoce el cronograma de inscripción

El proceso se organiza por la letra inicial del primer apellido y cuenta con un cronograma específico para cada grupo

La universidad estableció distintos costos
La universidad estableció distintos costos de inscripción según el tipo de colegio de procedencia y exige la compra del reglamento digital

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) publicó las fechas oficiales del examen de admisión 2026-II, una de las convocatorias más esperadas por los estudiantes de todo el país. Las evaluaciones se llevarán a cabo el 7, 8, 14 y 15 de marzo, según lo dispuesto por la casa de estudios.

La institución también dio a conocer el cronograma detallado para la inscripción de postulantes, el cual se organiza de acuerdo a la letra inicial del primer apellido. Este esquema busca agilizar el proceso y evitar la acumulación de solicitantes en los sistemas de la universidad.

Cronograma de inscripción

  • Del 5 al 18 de enero: A, B, C, D, E y F
  • Del 19 de enero al 1 de febrero: G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ y O
  • Del 2 al 15 de febrero: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z
  • Del 16 al 26 de febrero: Rezagados (todas las letras)

La presentación de este cronograma permite una distribución clara de las pruebas y facilita la organización de cada jornada del proceso de admisión. Así, se busca evitar aglomeraciones y garantizar que el acceso de los postulantes a las instalaciones universitarias se realice de manera ordenada.

La organización del cronograma busca
La organización del cronograma busca evitar aglomeraciones y asegurar un acceso ordenado a las instalaciones universitarias

La universidad recomienda a los interesados revisar cuidadosamente el cronograma y cumplir con los plazos establecidos, ya que no se admitirán inscripciones fuera de las fechas asignadas. Toda la información oficial sobre requisitos, modalidades de ingreso y carreras está disponible en los canales institucionales.

Los interesados se pueden inscribir en la página oficial de la universidad (LINK), no obstante, la casa de estudios todavía no habilita el enlace.

Fechas del examen de admisión San Marcos

  • Sábado 7 de marzo:
    • Ciencias Económicas y de la Gestión (área D)
    • Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C)
  • Domingo 8 de marzo:
    • Ciencias Básicas (área B)
    • Ingenierías (área C)
    • Examen especial (todas las áreas)
  • Sábado 14 de marzo:
    • Ciencias de la Salud (área A, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)
  • Domingo 15 de marzo:
    • Escuela Profesional de Medicina Humana
San Marcos anunció oficialmente las
San Marcos anunció oficialmente las fechas del examen de admisión 2026-II

¿Cuánto es el costo del examen de admisión?

La universidad fijó los costos de inscripción, asignando un monto distinto según la institución educativa de origen del postulante.

  • I. E. pública: código 9501 (S/400)
  • I.E. privada: Código 9502 (S/800)

Adicionalmente, los postulantes deberán adquirir el reglamento de admisión digital para completar el proceso de inscripción:

  • Reglamento de admisión digital: código 9516 (S/70)

La UNMSM recomendó a los postulantes consultar el reglamento oficial, donde se especifican los requisitos, la documentación exigida y todos los procedimientos relacionados con el examen.

Breve historia de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 en Lima, es la universidad más antigua de América. Desde sus inicios, ha sido un referente académico, científico y cultural en el Perú y la región. La casa de estudios ha formado a destacados intelectuales, científicos y líderes nacionales.

Su legado incluye una vasta producción intelectual y una activa participación en los procesos sociales y políticos del país. Reconocida por su excelencia, la universidad mantiene su compromiso con la investigación, la calidad educativa y la formación integral de sus estudiantes, consolidándose como símbolo de tradición y modernidad.

