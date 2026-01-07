San Marcos anuncia las fechas de su examen de admisión 2026-II: conoce todos los detalles

El proceso de admisión se realizará en cuatro jornadas diferenciadas, lo que facilita la organización, evita aglomeraciones y refuerza la transparencia en cada etapa (Créditos: UNMSM/San Marcos).

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció de manera oficial el calendario para su examen de admisión 2026-II, lo que generó expectativa entre miles de jóvenes que aspiran a ingresar a la casa de estudios más antigua de América. La institución difundió la información a través de sus redes sociales y detalló las fechas asignadas a cada área académica con el objetivo de asegurar un proceso ágil y seguro.

Este año, la institución abrirá sus puertas a postulantes de todo el país, quienes buscarán una vacante en alguna de las carreras ofrecidas. La presentación del cronograma permite una distribución clara de las pruebas y facilita la organización de cada jornada, lo que contribuye a evitar aglomeraciones y a mantener la transparencia en cada etapa del proceso de admisión.

Los postulantes deben adquirir el reglamento de admisión digital (S/ 70), documento que contiene los requisitos y procedimientos esenciales para participar correctamente en el proceso - Créditos: San Marcos.

Cronograma de admisión San Marcos 2026-II

El proceso se desarrollará en las siguientes fechas, según el área correspondiente:

Sábado 7 de marzo: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área C)

Domingo 8 de marzo: Ciencias Básicas (área B) Ingenierías (área C) Examen especial (todas las áreas)

Sábado 14 de marzo: Ciencias de la Salud (área A, excepto la Escuela Profesional de Medicina Humana)

Domingo 15 de marzo: Escuela Profesional de Medicina Humana



San Marcos anunció que organizará su examen de admisión en marzo - Créditos: UNMSM.

El examen de admisión de la UNMSM representa una oportunidad para miles de jóvenes que desean ingresar a una de las universidades más populares del país. La publicación de este cronograma busca facilitar la organización del proceso y garantizar la transparencia en cada etapa.

La universidad estableció los siguientes costos para la inscripción, diferenciando el monto según el tipo de institución educativa de procedencia:

I. E. pública: código 9501 (S/400)

I.E. privada: Código 9502 (S/800)

Adicionalmente, los postulantes deberán adquirir el reglamento de admisión digital para completar el proceso de inscripción:

Reglamento de admisión digital: código 9516 (S/70)

La UNMSM recordó a los postulantes la importancia de revisar el reglamento oficial, que detalla los requisitos, la documentación necesaria y todos los procedimientos vinculados al examen. Este documento, disponible en formato digital, contiene información esencial para cumplir correctamente cada una de las etapas.

El pago varía de acuerdo a la procedencia del postulante - Créditos: San Marcos.

Examen de San Marcos 2026 - II

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) aprobó el reglamento de admisión 2026-II, que introduce cambios relevantes en el proceso de ingreso. El nuevo reglamento prohíbe que estudiantes de primero a cuarto año de secundaria postulen, reserven vacante o reciban constancia de ingreso, lo que aclara los requisitos para participar.

Además, los postulantes con matrícula activa en alguna escuela profesional de la UNMSM deberán tramitar su retiro voluntario permanente antes de obtener la constancia de nuevo ingreso. Para quienes figuran con inscripción vigente en otra universidad pública, se exige la presentación de una resolución rectoral que acredite la desvinculación definitiva antes de formalizar la inscripción en San Marcos.

El reglamento también impide que personas con dos o más ingresos previos a la universidad vuelvan a postular. Estas medidas refuerzan la transparencia y el orden en el proceso de admisión y buscan garantizar condiciones equitativas para todos los aspirantes. La universidad publicó el reglamento en su portal oficial y recomendó a los postulantes revisar detalladamente las nuevas disposiciones antes de completar el proceso de inscripción.