Educación

Examen de San Marcos 2026 - II tendrá estas restricciones para postulantes de colegios y otras universidades

Los nuevos lineamientos regulan traslados internos y externos, fijan un pago especial para graduados y buscan mejorar la gestión administrativa de la admisión universitaria

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha introducido profundas modificaciones en su Reglamento de Admisión para el proceso 2026-II, con el propósito de reforzar la transparencia y clarificar los requisitos para los postulantes. Según la UNMSM, estas reformas recibieron el respaldo institucional del Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria.

Uno de los cambios más relevantes es la prohibición total para estudiantes de primero a cuarto de secundaria de acceder a vacantes, reservar cupos o recibir constancia de ingreso en el examen de admisión 2026-II. Esta medida, adoptada bajo la presidencia de Jeri Ramón Ruffner, delimita de manera precisa el universo de aspirantes habilitados, permitiendo el ingreso solo a quienes cuentan con el nivel educativo requerido para matricularse.

Limitación de ingresos múltiples y regulación de admisión

Varios aspirantes concentrados en resolver su examen, que desafía tanto su rapidez mental como su preparación en áreas específicas. | UNMSM

El nuevo reglamento establece que los postulantes con dos o más ingresos previos en la UNMSM quedarán inhabilitados para participar en la admisión 2026-II. De acuerdo con la universidad, esta disposición responde a la necesidad de evitar la inscripción múltiple y promover el orden en la asignación de plazas, ampliando las oportunidades para nuevas cohortes de aspirantes.

En cuanto a los procedimientos internos y traslados, la normativa dispone que los estudiantes con matrícula vigente en la UNMSM que obtengan una vacante deberán tramitar su retiro voluntario permanente de la carrera anterior a través del Módulo de Atención de Trámites (MAT) antes de recibir la constancia oficial de ingreso a la nueva especialidad. De igual forma, quienes provengan de otra universidad pública deberán presentar la resolución rectoral de retiro permanente antes de formalizar su matrícula en la institución limeña.

Cientos de jóvenes esperan su turno en las diversas puertas para ingresar a la Ciudad Universitaria de la UNMSM, marcando el comienzo del último día de exámenes. - Crédito: UNMSM

Cambios internos y gestión administrativa

Para los estudiantes de pregrado activos que soliciten cambiar de carrera dentro de San Marcos, se autoriza una única postulación a otra especialidad durante este proceso, presentando una Declaración Jurada de Retiro Definitivo, expedida por la Oficina Central de Admisión (OCA). Esta opción, exclusiva para la convocatoria 2026-II, busca facilitar la reorientación vocacional y regular las oportunidades de cambio interno en la asignación de vacantes.

La OCA asume un papel central en la emisión de constancias temporales para los alumnos que completen los procedimientos administrativos de retiro o cambio de carrera. El reglamento establece que la OCA agilizará trámites y entregará estos documentos a quienes presenten los requisitos a través del MAT, optimizando la gestión de movimientos estudiantiles internos y externos.

Nuevas disposiciones financieras y proyección institucional

En materia financiera, las autoridades universitarias, encabezadas por la rectora Ramón Ruffner y el vicerrector Académico de Pregrado Carlos Cabrera Carranza, avalaron el cobro único de S/ 500,00 por matrícula semestral dirigido a titulados y graduados que participen en el nuevo proceso de admisión. Esta medida, respaldada por la Asamblea y el Consejo Universitario, busca regular el acceso de egresados universitarios a nuevas especialidades y homogeneizar el sistema de tarifas.

Con más de cuatro siglos de historia, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos reafirma su legado como referente académico y social en el Perú y América Latina. La adopción de estas medidas fortalece su proyección institucional y consolida su prestigio como formadora de figuras clave en el continente.

