Muere campeona nacional y mundialista peruana tras ser atropellada: familia busca a chofer que se dio a la fuga

Lizeth Marzano exhibe una de las preseas que consolidaron su trayectoria en el deporte subacuático.

El deporte peruano está de luto. Lizeth Marzano, destacada atleta y miembro de la selección nacional de apnea, falleció luego de ser atropellada la noche del martes 18 de febrero en el distrito limeño de San Isidro. El conductor involucrado se dio a la fuga tras el impacto y es buscado por la familia y autoridades.

El atropello ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. en la avenida Camino Real, frente al ingreso del Lima Golf Club. De acuerdo con la denuncia difundida por familiares y amigos, un sedán negro con lunas polarizadas se subió a la vereda e impactó a Marzano mientras ella corría por la zona. Tras el fuerte choque, el conductor huyó del lugar sin prestarle auxilio.

Debido a la gravedad de las lesiones, la deportista falleció durante la madrugada. La comisaría de Orrantia del Mar y la División de Homicidios ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable. El trágico suceso ha generado profunda conmoción entre sus familiares, amigos y en toda la comunidad deportiva nacional.

La Federación Deportiva Peruana de Actividades Subacuáticas y el Instituto Peruano del Deporte expresaron sus condolencias a través de redes sociales en memoria de Lizeth Marzano. “Gracias por tu entrega, tu ejemplo y tu pasión por el deporte, Lizeth. Siempre en nuestra memoria, corazones y en FEDEPASA”, se lee en la publicación del organismo federativo.

Publicación del IPD en memoria de Lizeth Marzano. Crédito: IPD

Una referente de la apnea peruana

Lizeth Marzano era integrante de la selección peruana de apnea y representó al país en distintos torneos internacionales, incluida la Copa del Mundo de la especialidad. Con varios años compitiendo en esta disciplina, participaba en pruebas de piscina como DNF (dinámica sin aletas) y DYNB (dinámica con bialetas), así como en modalidades de profundidad en aguas abiertas.

Poseía récord nacional, era multicampeona de pesca submarina y campeona nacional de buceo, logros que la posicionaron como una de las principales exponentes del deporte subacuático en el Perú. Su conexión con el agua comenzó desde los cuatro años, cuando inició en la natación. Desde entonces, el mar y el entorno acuático se convirtieron en el espacio donde se sentía más fuerte y plena.

Además de la competencia, Lizeth era apasionada por la exploración marina, la pesca submarina y cualquier actividad que la acercara al océano. Su disciplina, constancia y espíritu aventurero eran reconocidos por sus compañeros y entrenadores, quienes hoy lamentan profundamente su partida.

Una vida con proyección dentro y fuera del deporte

Más allá de sus logros deportivos, Lizeth también destacaba en el ámbito académico. Era estudiante de MBA en la Universidad del Pacífico, donde construía un futuro profesional prometedor. En redes sociales, amigos y conocidos la describen como una joven brillante, perseverante y solidaria, con metas claras y una energía contagiante.

Su muerte no solo trunca la carrera de una deportista de élite que dejó en alto el nombre del Perú, sino también el proyecto de vida de una joven con múltiples aspiraciones. La noticia ha generado conmoción e indignación en la comunidad deportiva, que exige justicia y el pronto esclarecimiento de los hechos.

Lizeth Marzano practicaba apnea competitiva, destacando en pruebas de piscina.

Investigación en curso y pedido de justicia

Tras el atropello, familiares y amigos iniciaron una campaña para dar con el responsable. Las autoridades trabajan con las imágenes de videovigilancia de la zona para identificar el vehículo y al conductor que se dio a la fuga. El caso es investigado por la comisaría de Orrantia y el área especializada de Homicidios.

Mientras avanzan las diligencias, el país despide a una atleta que supo representar con orgullo los colores nacionales. El legado de Lizeth Marzano permanece en sus récords, en sus títulos y en la inspiración que dejó en quienes compartieron con ella la pasión por el mar y el deporte.