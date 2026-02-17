Sueldos públicos se pagan desde el 18 de febrero, según el cronograma del Banco de la Nación

Consulta el cronograma de pagos de sueldos para los trabajadores públicos. - Crédito Andina

Atención, trabajadores públicos. Desde este miércoles 18 de febrero empiezan a correr las fechas de pago para cobrar la remuneración en el sector público, en base al orden de entidades, establecido según el cronograma de pagos del Banco de la Nación.

Así, luego de que se pagará a pensionistas de la ONP y Estado, de la Ley 19990 y la 20530, ahora se pagará en cuatro fechas, hasta el lunes 23 de febrero, a los servidores públicos. A continuación el detalle:

El miércoles 18 de febrero cobran las siguientes: Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas

Jueves 19 de febrero : Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores

Viernes 20 de febrero : Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Lunes 23 de febrero: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Se puede cobrar en el Banco de la Nación de lunes a viernes de 8:15 a. m. a 5.00 p. m. y sábados de 9:15 a. m. a 1:00 p. m. - Crédito Andina

Trabajadores cobrarán sueldo

Así, los trabajadores ya podrán acercarse esta semana a cobrar su sueldo, según la entidad en la que laboran. Pero debe recordarse ciertos detalles de estos pagos.

Desde enero, las remuneraciones de los trabajadores del sector público han tenido un aumento de S/53 y S/100 al sueldo, según el régimen al que pertenezcan. Este se mantiene.

Si bien en enero también los servidores recibieron el pago del bono por escolaridad de S/400, este no se repite en febrero. Solo se entregará en junio a otro grupo de trabajadores, los profesores, porque estos cobran en ese mes del año y no reciben en enero.

Si ganas más de S/1.500 deberás presentar dos requisitos al cobrar tu sueldo en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Para percibir algún monto o bono extra, como se sabe, aún deberán esperar a julio y diciembre para recibir los montos extra por aguinaldo.

Asimismo, se debe tener en cuenta que para acceder a las remuneraciones de más de S/1.500 o US$ 550 por ventanilla, se deben presentar dos requisitos esenciales:

El primero: Los clientes que cobren montos altos deberán presentar su DNI en físico

El segundo: También deberán presentar su Tarjeta Multired Global Débito.

Conoce las fechas en que se cobrarán los sueldos en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Así aumentó el sueldo

Como se sabe, los estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Esto aplica a partir de enero y estos son los montos considerados:

Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100

Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales , se pagará un aumento de sueldo de S/ 53

También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Sin embargo, se detalla que el ingreso mensual total que incluya el concepto no podrá superar el monto de S/ 15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/ 15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite aplicará para todos los regímenes.