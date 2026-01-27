Trabajadores públicos piden nuevo bono: Monto y fecha en que se pagaría

El nuevo bono que pide el sector estatal se entregaría en 2027, pero involucraría un monto aún mayor que el que se entrega este enero de 2026. - Crédito Andina

¿Sabías que este enero el sector público debe recibir un bono extraordinario de S/ 100? Este fue uno de los acuerdos del Convenio Colectivo Descentralizado 2025-2026, un documento firmado entre los gremios de los trabajadores estatales y el Poder Ejecutivo, tras negociación colectiva entre ambas partes con búsqueda de mejoras para la situación y derechos laborales de los empleados del Estado.

Este bono debería pagarse este enero de 2026; sin embargo, aún no se ha decretado la transferencia de recursos por decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Mientras, los trabajadores, mucho más cerca del fin del mes, siguen esperando.

Como se sabe, el año anterior, a raíz también de la negociación colectiva, se entregó un bono similar. Esto se repetiría el 2027, pero el pedido del sector gremial, con la negociación colectiva ya iniciada, ha solicitado un bono mayor, Será de seis a 25 veces más que el que se entrega este año y se pagaría en enero de 2027.

Aún no se paga el bono de S/100 de este año, pero ya se sabe de cuánto se pide que sea el bono del 2027. - Crédito Andina

Nuevo bono extraordinario para 2027

Las confederaciones de trabajadores estatales, CTE PERÚ, UNASSE, CUT PERÚ ESTATALES y CONASEP, presentaron ante la Presidencia del Consejo de Ministros su proyecto de Convenio Colectivo Descentralizado 2026-2027; es decir, el documento en que incluyen los pedidos de mejoras salariales y laborales.

Así, además del pedido de un aumento en S/ 700 al sueldo de todos los trabajadores de todos los regímenes, en la cláusula décimo octava los estatales solicitan la entrega de un bono extraordinario para enero de 2027, similar al que se entregará este enero de 2026, pero mayor en monto.

“Las partes acuerdan el otorgamiento de un Bono Extraordinario por Única Vez, de carácter excepcional, no remunerativo ni pensionable, el cual será entregado en el mes de enero del año 2027, a favor de los servidores comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo Centralizado de los Gobiernos Nacional, Regionales y Locales”, resalta el documento al que accedió Infobae Perú en exclusiva.

Aumentos, bonos y más. Ya empezó la negociación colectiva para buscar más beneficios para los trabajadores del Estado. - Crédito Andina

El monto del bono variará

Pero este bono será diferente al de S/ 100 que se entrega este enero de 2026. “El bono se otorgará de manera escalonada e inversamente proporcional al nivel de ingresos (...) calculada sobre la base del ingreso mensual total percibido por el trabajador”, aclara.

Es decir, que el monto que deban recibir los trabajadores como bono extraordinario deberá ser mayor si este percibe un ingreso menor: mayor dinero para los que ganan menos y uno menor para los que ganan más. Para ejemplificar esto, comparten la siguiene escala:

Se propone que si el trabajador recibe ingresos mensuales (por sueldo y otros conceptos) de hasta S/ 4.000, recibiría un bono de S/ 2.500

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 4.000 y de hasta S/ 5.000, recibiría un bono de S/ 1.600

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 5.000 y de hasta S/ 8.000, recibiría un bono de S/ 1.000

Si el trabajador tiene ingresos mensuales mayores a S/ 8.000 y de hasta S/ 15.000, recibiría un bono de S/ 600.