Buscan que trabajadores públicos reciban doble sueldo en julio y diciembre: También para los CAS

El aguinaldo para el sector público llega en julio y diciembre. Ya los trabajadores y congresistas buscan aumentar estos montos estancados. - Crédito Andina

El 2025 diferentes propuestas se presentaron en el Congreso para aumentar el monto del aguinaldo del sector público (así como el del bono de escolaridad). Como se sabe, este monto asciende a S/ 300 y se entrega en julio y diciembre, los mismos meses en que el sector privado recibe las gratificaciones.

Sin embargo, entre los montos del sector privado y público hay un clara disparidad. Los privados reciben una gratificación equivalente a un sueldo entero; sin embargo, los del sector público llevan 15 años con el monto de S/ 300.

Por eso, ante esto, una nueva propuesta busca ahor aumentar el monto del aguinaldo al de una remuneración. Es decir, que como el privado, el trabajador público reciba doble sueldo en julio y diciembre. Pero, además, también se propone que los CAS, del régimen del decreto legislativo 1057, reciban aguinaldo (actualmente no lo perciben) y también sea un un monto igual al de su remuneración.

Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor. - Crédito Composición Infobae/Andina/Shutterstock

Aguinaldo de S/ 300 aumentaría

Esto es lo que propone el proyecto de ley presento por Wilson Quispe Mamani, congresista de la bancada Juntos por el Perú:

Que el aguinaldo que reciben los trabajadores del Decreto Legislativo N° 276 , Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector Público reciban un monto equivalente a una remuneración por concepto de aguinaldo con motivo de las Fiestas Patrias y la Navidad

Que los trabajadores del Decreto Legislativo N° 1057, Régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) reciban el aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, y también sea del monto equivalete a una remuneración (conforme a los montos establecidos en las leyes anuales de presupuesto del sector público).

Así, para los CAS y los 276 el otorgamiento de una remuneración como aguinaldo (a los servidores públicos nombrados y contratados) se dará en tanto el servidor público se encuentre laborando de manera efectiva el mes de julio y diciembre. También se señala que el beneficio tiene carácter no pensionable y no constituye base de cálculo para otros beneficios sociales (salvo disposición legal expresa).

El aguinaldo siguiente se pagará en julio en el Banco de la Nación. - Crédito Andina

Medida también se pide en la negociación colectiva.

Como se recuerda, ya empezó la negociación colectiva entre los gremios estatales y la representación del gobierno de José Jerí. Justamente el pedido de los trabajadores es el que se ve recogia en la misma propuesta de ley anterior.

“El Gobierno otorgará el importe de una remuneración o ingreso por todo concepto, según el régimen laboral (Decretos Legislativos No 276, N°1057 y N°29709), del Gobierno Nacional, Regional y Local en los meses de julio y diciembre (fiestas patrias y navidad) por el concepto de aguinaldo, el mismo que se hará efectivo a partir del ejercicio del año 2027″, resalta la cláusula quinta.

Como se sabe, desde el 2010 estos montos han estado estancados: los aguinaldos, salvo la excepción de 2009 (cuando un Decreto de Urgencia elevó el pago de Fiestas Patrias a S/ 500 como medida extraordinaria), se han mantenido en S/ 200 hasta 2009 y luego en S/ 300 desde 2010 hasta la fecha (2025).