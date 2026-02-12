Laura Spoya se encuentra hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco

La exreina de belleza y conductora se encuentra hospitalizada gtras grave accidente. Twitter /Exitosa

Laura Spoya, exmiss Perú y conductora de televisión, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la madrugada de este jueves, 12 de febrero, en el distrito de Surco. La modelo perdió el control de su camioneta e impactó contra un muro, lo que provocó su traslado de emergencia a una clínica local.

El incidente ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, en el cruce con la avenida La Encalada, una zona reconocida por sus curvas pronunciadas y su tránsito en horarios nocturnos.

Según detalló exitosa, Laura Spoya, quien actualmente participa en la conducción del programa ‘La Manada’, se encontraba manejando una camioneta negra que, tras el impacto, activó las bolsas de aire y quedó con daños visibles en la parte frontal.

Accidente fue después de reunión con Mario Irivarren

El accidente se produjo horas después de que Mario Irivarren, compañero de Spoya en el programa ‘La Manada’, compartiera en Instagram una fotografía en la que se les ve disfrutando de bebidas alcohólicas.

El chico reality etiquetó a sus acompañantes, entre ella se encontraba Laura Spoya. Hasta el momento, Irivarren no se ha pronunciado sobre el grave accidente.

Mario Irivarren y su publicación previo a accidente de Laura Spoya.

“La modelo, Laura Spoya, estrelló su carro contra un muro en Surco. Ahora se encuentra internada en una clínica local. Parece que hubo celebración con su manada”, escribió el periodista Jesús Verde, de Exitosa, agregando una foto donde se ve cómo quedó la camioneta tras el aparatodo choque.

Así quedó la camioneta de Laura Spoya.

Bajo observación en la clínica

Según el informe de Exitosa, la Policía Nacional del Perú y los bomberos acudieron de inmediato al lugar del accidente para asistir a la conductora y controlar la zona. Aunque no se ha precisado el estado de salud de Spoya, se confirmó que permanece bajo observación médica. El parte policial inicial establece que las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación, y no se descartan hipótesis como una posible falla mecánica, fatiga al volante o influencia del consumo de alcohol.

El reporte de los bomberos y el testimonio de testigos señalan que el vehículo conducido por Spoya impactó directamente contra una pared adyacente a una casa de ventas de autos. El accidente dejó daños de consideración en la estructura y la camioneta, pero permitió que la conductora fuera asistida rápidamente gracias al despliegue del sistema de seguridad del vehículo.

La exmiss, reconocida por su paso por certámenes de belleza y su presencia activa en televisión y redes sociales, se ha consolidado como figura de referencia en la conducción de espacios de entretenimiento. Su participación en ‘La Manada’ y su actividad en plataformas digitales la mantienen en el centro del interés público.

Laura Spoya sufrió un accidente de tránsito en Surco y permanece hospitalizada.

¿Quién es Laura Spoya?

Laura Vivian Spoya Solano nació en Lima el 25 de julio de 1991. Es una modelo y presentadora de televisión peruana reconocida por su participación en certámenes de belleza y su proyección en medios digitales.

En 2015 ganó el título de Miss Perú, lo que le permitió representar al país en el certamen internacional de Miss Universo ese mismo año. Al año siguiente, se coronó como Miss América Latina del Mundo, convirtiéndose en la segunda peruana en obtener ese reconocimiento.

Spoya se ha destacado como una de las figuras televisivas que logró consolidar su presencia en el entorno digital peruano. Además de su faceta como modelo, es presentadora del programa “Al sexto día” en Panamericana Televisión. También conduce el pódcast 'La Manada’ junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, espacio que anteriormente llevó el nombre de ‘Good Time’.

Su versatilidad y carisma la han posicionado como una de las personalidades más influyentes de la televisión y las redes sociales en Perú.

Laura Spoya es exreina de belleza y conductora. (RPP)