Perú

Laura Spoya se encuentra hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco

La exmiss Perú perdió el control de su camioneta en la madrugada e impactó contra un muro en la avenida El Polo. La conductora fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde se encuentra bajo observación.

Guardar
La exreina de belleza y conductora se encuentra hospitalizada gtras grave accidente. Twitter /Exitosa

Laura Spoya, exmiss Perú y conductora de televisión, sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la madrugada de este jueves, 12 de febrero, en el distrito de Surco. La modelo perdió el control de su camioneta e impactó contra un muro, lo que provocó su traslado de emergencia a una clínica local.

El incidente ocurrió cerca de las 3:30 de la mañana en la avenida El Polo, a la altura de la cuadra 10, en el cruce con la avenida La Encalada, una zona reconocida por sus curvas pronunciadas y su tránsito en horarios nocturnos.

Según detalló exitosa, Laura Spoya, quien actualmente participa en la conducción del programa ‘La Manada’, se encontraba manejando una camioneta negra que, tras el impacto, activó las bolsas de aire y quedó con daños visibles en la parte frontal.

Accidente fue después de reunión con Mario Irivarren

El accidente se produjo horas después de que Mario Irivarren, compañero de Spoya en el programa ‘La Manada’, compartiera en Instagram una fotografía en la que se les ve disfrutando de bebidas alcohólicas.

El chico reality etiquetó a sus acompañantes, entre ella se encontraba Laura Spoya. Hasta el momento, Irivarren no se ha pronunciado sobre el grave accidente.

Mario Irivarren y su publicación
Mario Irivarren y su publicación previo a accidente de Laura Spoya.

“La modelo, Laura Spoya, estrelló su carro contra un muro en Surco. Ahora se encuentra internada en una clínica local. Parece que hubo celebración con su manada”, escribió el periodista Jesús Verde, de Exitosa, agregando una foto donde se ve cómo quedó la camioneta tras el aparatodo choque.

Así quedó la camioneta de
Así quedó la camioneta de Laura Spoya.

Bajo observación en la clínica

Según el informe de Exitosa, la Policía Nacional del Perú y los bomberos acudieron de inmediato al lugar del accidente para asistir a la conductora y controlar la zona. Aunque no se ha precisado el estado de salud de Spoya, se confirmó que permanece bajo observación médica. El parte policial inicial establece que las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación, y no se descartan hipótesis como una posible falla mecánica, fatiga al volante o influencia del consumo de alcohol.

El reporte de los bomberos y el testimonio de testigos señalan que el vehículo conducido por Spoya impactó directamente contra una pared adyacente a una casa de ventas de autos. El accidente dejó daños de consideración en la estructura y la camioneta, pero permitió que la conductora fuera asistida rápidamente gracias al despliegue del sistema de seguridad del vehículo.

La exmiss, reconocida por su paso por certámenes de belleza y su presencia activa en televisión y redes sociales, se ha consolidado como figura de referencia en la conducción de espacios de entretenimiento. Su participación en ‘La Manada’ y su actividad en plataformas digitales la mantienen en el centro del interés público.

Laura Spoya sufrió un accidente
Laura Spoya sufrió un accidente de tránsito en Surco y permanece hospitalizada.

¿Quién es Laura Spoya?

Laura Vivian Spoya Solano nació en Lima el 25 de julio de 1991. Es una modelo y presentadora de televisión peruana reconocida por su participación en certámenes de belleza y su proyección en medios digitales.

En 2015 ganó el título de Miss Perú, lo que le permitió representar al país en el certamen internacional de Miss Universo ese mismo año. Al año siguiente, se coronó como Miss América Latina del Mundo, convirtiéndose en la segunda peruana en obtener ese reconocimiento.

Spoya se ha destacado como una de las figuras televisivas que logró consolidar su presencia en el entorno digital peruano. Además de su faceta como modelo, es presentadora del programa “Al sexto día” en Panamericana Televisión. También conduce el pódcast 'La Manada’ junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, espacio que anteriormente llevó el nombre de ‘Good Time’.

Su versatilidad y carisma la han posicionado como una de las personalidades más influyentes de la televisión y las redes sociales en Perú.

Laura Spoya es exreina de
Laura Spoya es exreina de belleza y conductora. (RPP)

Temas Relacionados

Laura Spoyaperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 12 de febrero en el Perú: memoria, territorio y redefinición internacional

La convergencia de hitos fundacionales y decisiones diplomáticas en esta fecha revela cómo el Perú configura su identidad territorial y posicionamiento global a través del tiempo y la reflexión histórica

Qué se celebra el 12

Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

El DT argentino se refirió al polémico suceso donde Paolo Guerrero le cedió el balón al ecuatoriano. También habló de la eliminación en Copa Libertadores 2026

Pablo Guede dio insólita respuesta

José Jerí autoriza que reos por delitos menores trabajen fuera de penales: ¿en qué consiste la medida y cómo accederán?

El nuevo decreto permite que internos con condenas por delitos menores y en etapa avanzada de resocialización accedan a trabajos fuera de prisión y bajo supervisión

José Jerí autoriza que reos

Magaly Medina critica a Milett Figueroa por asegurar que vive ‘de su arte’ en Argentina: “¿Dónde la han contratado?

La periodista fue enfática y le recordó que no ha tenido ningún éxito en algún proyecto en el país albiceleste desde que migró

Magaly Medina critica a Milett

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio por minimizar violaciones de menores: “A veces son noches de placer, puede suceder”

El excongresista y candidato al Senado también puso en duda las denuncias de abuso sexual a menores al ser consultado sobre las sobrevivientes forzadas a gestar en el albergue fundado por Milagros Jáuregui

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí autoriza que reos

José Jerí autoriza que reos por delitos menores trabajen fuera de penales: ¿en qué consiste la medida y cómo accederán?

Fujimorista Carlos Tubino desata repudio por minimizar violaciones de menores: “A veces son noches de placer, puede suceder”

Así van las encuestas a solo dos meses de las Elecciones 2026: cuatro candidatos empatados en el tercer lugar

“El presidente (José Jerí) está equivocado”: habla ante el Congreso el empresario chino con arresto domiciliario que fue a Palacio

El regreso del APRA: Enrique Valderrama es su candidato presidencial para las Elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a Milett

Magaly Medina critica a Milett Figueroa por asegurar que vive ‘de su arte’ en Argentina: “¿Dónde la han contratado?

Tomate Barraza toma radical medida tras ser involucrado con la expareja de su primo

Ivana Yturbe deja el Cusco tras anunciar que no se casará con Beto da Silva este año: “En Lima, para una nueva aventura”

Karla Tarazona estalla contra Metiche por decir que Christian Domínguez volvería con Pamela Franco: “No te voy a tolerar”

Magaly Medina decepcionada de Tomate Barraza por romance con la mamá de su sobrino: “Él hace algo por interés”

DEPORTES

Pablo Guede dio insólita respuesta

Pablo Guede dio insólita respuesta al explicar por qué Eryc Castillo pateó el penal ante 2 de Mayo: “No me voy a meter en esas cosas”

Pedro García arremetió contra Pablo Guede y Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima: “Extrañé a Néstor Gorosito y Hernán Barcos”

Paolo Guerrero reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo y lanzó irónico mensaje a la prensa: “Ustedes son los sabios del fútbol”

El enigmático mensaje de Néstor Gorosito tras la eliminación de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026

Jorge Soto, inquieto por el difícil presente de Sporting Cristal en Liga 1 2026: “No estamos pasando por un buen momento”