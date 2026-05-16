Perú

DNI electrónico gratuito: Entérate dónde, quiénes pueden acceder y cómo solicitarlo de manera sencilla

Durante mayo, el distrito implementa una campaña que facilita el acceso al documento digital a residentes vulnerables, agiliza trámites y fortalece la inclusión social en coordinación con el Reniec

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Primer plano de una laptop mostrando la web de RENIEC con un formulario digital y una mano usando el trackpad; junto a ella, un DNI electrónico peruano.
Un DNI electrónico peruano y una laptop mostrando la web de RENIEC ilustran la facilidad de realizar trámites digitales desde la comodidad del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el mes de mayo, la Municipalidad de Carabayllo ha puesto en marcha una iniciativa que permitirá la entrega gratuita del DNI electrónico a menores de edad y adultos mayores residentes en el distrito. De acuerdo con información proporcionada, esta medida se desarrolla en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y se orienta a fortalecer la inclusión social y el acceso a servicios públicos y privados a través de la modernización de la identificación ciudadana.

Todo lo que debes saber sobre el DNIe totalmente gratuito

La campaña se lleva a cabo en la Agencia Municipal San Pedro y, según lo detallado por la municipalidad se centra en beneficiar a dos sectores vulnerables: menores de 17 años y personas mayores de 60 años con dificultades para tramitar su documento de identidad. Las jornadas de atención se realizan todos los miércoles de mayo, en un horario de 9:30 a 13:00, con una capacidad máxima de 50 tickets por día entregados por orden de llegada. Esta limitación busca garantizar un proceso ordenado y priorizar a quienes más lo requieren.

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Según lo informado por la Municipalidad de Carabayllo, la entrega gratuita del DNI electrónico pretende reducir la brecha de documentación que afecta a los habitantes más vulnerables del distrito. A través de este documento, los beneficiarios podrán acceder a múltiples servicios, tanto estatales como privados, con mayores garantías de seguridad en la identificación. Reniec subrayó que el DNI electrónico ofrece ventajas sobre el carné tradicional, al permitir el uso de la firma digital y el acceso seguro a operaciones bancarias o trámites administrativos en línea.

DNI electrónico: campaña nacional se prolonga y Reniec responde a colas con más horas de atención
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¿Cómo se activa del DNIe?

El proceso de activación del DNI electrónico contempla la configuración de un PIN de seis dígitos, indispensable para habilitar la firma digital. Personal del Reniec solicita la creación de esta clave en el momento de la entrega, recomendando a los usuarios mantenerla en reserva para evitar accesos no autorizados. En caso de olvido o bloqueo del PIN, el cambio o desbloqueo puede realizarse sin costo en los agentes de Reniec, previa verificación biométrica y registro de un nuevo código.

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Durante la campaña, quienes acuden a la Agencia Municipal San Pedro reciben orientación sobre cada fase del trámite, desde la verificación de datos hasta la obtención del comprobante necesario para concluir el proceso. Padres, tutores y adultos mayores deben presentarse personalmente y aportar todos los documentos requeridos por el Reniec. Las autoridades distritales insisten en la importancia de cumplir con estos requisitos para optimizar el tiempo de atención y evitar observaciones posteriores.

La medida forma parte de una estrategia nacional orientada a reducir la brecha de documentación y a promover el uso extendido del DNI electrónico entre la población que más lo necesita. La universalización de este documento representa un avance en la integración de los ciudadanos a los sistemas modernos de identificación y en la protección contra la suplantación de identidad.

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Reniec hace un llamado para que ciudadanos apuesten por el DNIe

El Reniec destacó la importancia de que los ciudadanos cuenten con mecanismos seguros de identificación, en especial en un contexto donde los servicios digitales cobran cada vez más relevancia. El DNI electrónico, dotado de un chip y una firma digital, facilita la realización de trámites en línea y ofrece una protección adicional contra fraudes e irregularidades en la identificación de personas.

Módulo de atención
Seis ventanillas atienden a un promedio de 250 personas diarias, agilizando el trámite del DNI electrónico en la Municipalidad de Arequipa. - Crédito: Municipalidad de Arequipa

Esta campaña, implementada en Carabayllo, se inscribe en una tendencia global de modernización de los sistemas de documentación, donde la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia en el acceso a servicios públicos constituyen prioridades para los estados. La entrega gratuita del DNI electrónico representa una oportunidad para que menores y adultos mayores del distrito obtengan un documento moderno, confiable y adaptado a las exigencias actuales de identificación.

Las jornadas de atención, programadas de manera semanal, contemplan la entrega de un máximo de 50 DNI electrónicos por día, lo que responde a la necesidad de garantizar una atención personalizada y eficiente. De acuerdo con lo señalado por la Municipalidad de Carabayllo, la política de tickets por orden de llegada permite asegurar que el proceso se desarrolle de manera fluida, priorizando a quienes presentan mayor vulnerabilidad.

Dos manos sostienen múltiples Documentos Nacional de Identidad (DNI) peruanos, con el logo de la aplicación DNI BioFacial en primer plano
La aplicación DNI BioFacial de Reniec permite a los ciudadanos peruanos solicitar el duplicado de su DNI electrónico en línea, agilizando trámites y evitando largas colas. (Composición: Infobae Perú)

De acuerdo con las proyecciones de la Municipalidad de Carabayllo y el Reniec, la campaña contribuirá a que un mayor número de residentes acceda a los beneficios de la identificación moderna y fortalezca su integración a los sistemas de servicios públicos y privados. La iniciativa constituye un paso relevante hacia la ampliación de derechos y la reducción de desigualdades en el acceso a la documentación básica.

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