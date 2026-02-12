Video del preciso instante del accidente de Laura Spoya: camioneta invade carril contrario y se estrella contra pared

La conductora sufrió un aparatoso choque en el distrito de Surco. Fue trasladada a una clínica cercana en la madrugada. América TV

Laura Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica local luego de protagonizar un aparatoso accidente de tránsito en el distrito de Surco durante la madrugada del jueves 12 de febrero. La exmiss Perú circulaba por la avenida El Polo a la altura de la cuadra 10, en el cruce con la avenida La Encalada, una zona donde el tránsito nocturno suele ser constante y las curvas, pronunciadas.

El accidente se produjo alrededor de las 3:30 a.m., cuando la camioneta manejada por Spoya invadió el carril contrario y se estrelló de frente contra la pared de una tienda comercial. Imágenes captadas por una cámara de videovigilancia muestran el instante exacto en que el vehículo pierde el control, atraviesa la vía y termina colisionando violentamente. La parte frontal de la camioneta quedó destruida y los vidrios, completamente rotos.

Así quedó la camioneta de Laura Spoya.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo estaba registrado a nombre de una empresa particular. Personal del Cuerpo General de Bomberos llegó rápidamente al lugar para brindar auxilio y organizar la evacuación de la conductora, quien fue trasladada a una clínica privada en la zona. La activación inmediata de la bolsa de aire habría resultado clave para proteger a Spoya de lesiones más graves, según detallaron los equipos de emergencia.

El impacto dejó daños severos en la estructura de la pared y una abertura considerable en el muro, lo que evidencia la magnitud de la colisión. Los equipos de rescate acordonaron la zona para garantizar la seguridad de otros automovilistas y facilitar la atención médica.

Imágenes en vivo muestran el inmueble dañado y el lugar del accidente de tránsito de Laura Spoya en Surco, evidenciando el impacto de su camioneta contra la estructura. (Panamericana / Préndete)

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre el estado de salud de la conductora. Voceros cercanos a Spoya indicaron que se encuentra estable y consciente, mientras se realizan estudios para descartar lesiones internas.

Sus compañeros de podcast informaron que esperan una recuperación favorable y que en las próximas horas se conocerán más detalles sobre la evolución de Laura Spoya.

Laura Spoya fue trasladada en camilla tras sufrir un aparatoso choque vehicular que dejó su camioneta y un inmueble dañados. (YouTube / Q Bonchinche)

Laura Spoya declaró que se quedó dormida manejando

Horas después del accidente, las autoridades policiales difundieron el parte oficial del incidente, que recoge la versión proporcionada por Laura Spoya. Según el informe, la conductora reconoció que el cansancio acumulado por sus actividades laborales provocó que se quedara dormida al volante, lo que derivó en el despiste y el choque.

El parte policial señala: “Manifestó haberse quedado dormido por el cansancio del trabajo; es por este motivo que se produjo el despiste contra un muro de concreto con daños materiales en parte frontal, presentando abolladuras en el parachoque, quedando vehículo inoperativo”.

El parte policial detalla que Laura Spoya sufrió un accidente de tránsito en Santiago de Surco tras quedarse dormida por cansancio, resultando con traumatismos múltiples y daños en su camioneta. (PNP)

El documento también especifica que Spoya sufrió traumatismos múltiples, aunque permanece bajo observación médica para descartar complicaciones adicionales.

Personal de emergencia confirmó que la rápida activación de las bolsas de aire jugó un papel decisivo en la protección de la conductora. El área fue asegurada mientras se realizaban las tareas de rescate y se recopilaban datos para la investigación en curso.

La familia de Laura Spoya utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido y solicitar respeto por la privacidad de la presentadora durante su recuperación.

En un comunicado difundido tras el accidente, expresaron: “Queremos constarles que a Lau le están realizando los estudios correspondientes para poder evaluar todo con detalle y seguir las indicaciones médicas necesarias. Agradecemos profundamente cada mensaje, llamada y muestra de cariño que le han hecho llegar”.

La cuenta de Laura Spoya publica un mensaje informando que la presentadora está siendo sometida a exámenes médicos tras un accidente de tráfico y agradece el cariño de sus seguidores. (Laura Spoya)

Mientras continúa la investigación policial para precisar las circunstancias del siniestro, el entorno de Spoya reiteró que la prioridad es su recuperación y que cualquier actualización será comunicada a través de los canales oficiales. La presentadora permanece bajo observación médica, a la espera de un diagnóstico definitivo sobre su estado de salud.