Así quedó el auto de Laura Spoya tras el brutal accidente en Surco: un elemento clave evitó una tragedia

Laura Spoya, modelo y conductora de ‘La Manada’, sufrió un grave accidente automovilístico durante la madrugada del jueves 12 de febrero en el distrito de Surco. El siniestro ocurrió alrededor de las 3:30 a.m., en la cuadra 10 de la avenida El Polo, cuando la camioneta que conducía perdió el control y terminó impactando violentamente contra un muro.

La magnitud del choque dejó el vehículo completamente destrozado y a la presentadora hospitalizada de emergencia en una clínica local.

El estado del auto tras el impacto

El vehículo de Laura Spoya resultó con el parachoques delantero completamente destruido, el capó colapsado y la parrilla severamente dañada. La parte frontal quedó irreconocible, con restos del impacto dispersos en la vía. Las llantas delanteras sufrieron daños importantes y el sistema de suspensión quedó inservible, dejando el auto totalmente inoperable.

Uno de los detalles más relevantes fue la activación automática de las bolsas de aire, evidencia de la fuerza del impacto y del nivel de tecnología de seguridad del automóvil. Este mecanismo, diseñado para desplegarse en fracciones de segundo, amortiguó el golpe y protegió el torso y la cabeza de la conductora, reduciendo el riesgo de lesiones graves o fatales.

Detalle evitó una tragedia

La activación de las bolsas de aire fue crucial para que Laura Spoya pudiera sobrevivir al accidente. Las bolsas se desplegaron de inmediato tras el choque, lo que absorbió parte del impacto y evitó que la modelo sufriera lesiones mayores. Este detalle marcó la diferencia, considerando el estado en que quedó la parte delantera de la camioneta y la energía que se disipó contra el muro.

Tras el choque, personal de bomberos y servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar. Laura Spoya fue auxiliada y trasladada en ambulancia a una clínica del distrito de Surco. Allí permanece internada bajo supervisión médica, mientras su estado de salud se mantiene en reserva. Familiares y colegas han solicitado respeto y privacidad durante el proceso de recuperación.

Se sabe que no hubo peatones heridos ni otros vehículos involucrados. El impacto se produjo únicamente contra un muro en una zona donde no transitaban personas a esa hora, lo que evitó consecuencias aún más graves para terceros.

La modelo y ex Miss Perú Laura Spoya fue involucrada en un accidente de tránsito al quedarse dormida mientras manejaba, según el parte policial.

Investigaciones en curso

Las autoridades policiales y peritos de tránsito iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente. Se han revisado las cámaras de seguridad de la zona y se esperan los resultados de los peritajes técnicos al vehículo. Entre las hipótesis que se manejan figuran el cansancio propio de la hora o una posible distracción al volante.

De acuerdo con los reportes preliminares, no se encontraron evidencias de exceso de velocidad fuera de lo habitual, aunque los análisis continúan. El dosaje etílico realizado a Spoya tras el accidente arrojó resultados negativos, descartando la influencia del alcohol en la pérdida de control.

Reacciones tras accidente

El accidente de Laura Spoya generó una inmediata repercusión en redes sociales. Colegas, amigos y seguidores expresaron mensajes de apoyo y preocupación por la salud de la conductora. En “La Manada”, sus compañeros manifestaron el impacto emocional tras conocer la noticia y agradecieron las muestras de solidaridad de la audiencia.

“Un poco complicado empezar este streaming el día de hoy, ya que todos hemos despertado con la noticia del accidente de Laura. Yo aún no salgo del shock y del asombro. Igual estamos aquí para intentar transmitirles la brevísima información que tenemos”, dijo Mario Irivarren al iniciar el programa.

“Lo más importante a resaltar es que Laura se encuentra consciente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aún un poco reservado, pero fuera de peligro. Eso es lo importante, fuera de peligro. Y nada más toca esperar que pasen las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición”, agregó el conductor.

Durante la emisión, Gerardo Pe también compartió su sentir con la audiencia: “A todos nos tomó de sorpresa el accidente de Laura que tuvo esta madrugada. A mí me pone un poquito mal porque soy muy sensible con este tipo de cosas. Pero lo bueno es que Laura está fuera de peligro, está tranquila”.

