Perú Deportes

“Cagast... a la ‘U’”, el reclamo de los hinchas a Franco Velazco tras la dura derrota de Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

Los fanáticos encararon al administrador de la ‘U’ que se encontraba en la tribuna occidente del estadio Monumental, los insultos no se hicieron esperar

Guardar
Google icon

El administrador de la 'U' recibió insultos de los fanáticos tras la derrota con Atlético Grau. (Realidad Crema)

La tensión interna en Universitario de Deportes quedó en evidencia tras la caída ante Atlético Grau en el Estadio Monumental. El desenlace del encuentro no solo trajo frustración deportiva, sino que desencadenó una escena de fuerte reclamo hacia la dirigencia.

Mientras la afición abandonaba la tribuna de occidente, los gritos se dirigieron directamente a Franco Velazco, actual administrador del club. El malestar se centró en la seguidilla de resultados negativos y en el temor por perder la posibilidad de alcanzar el tetracampeonato nacional, uno de los anhelos más extendidos entre los seguidores cremas.

PUBLICIDAD

“Cagaste a la ‘U’”, “lárgate”, “estafador de mierda”, “cagón”; entre otros insultos recibió el adminitrador de la ‘U’ que se encontraba en la tribuna junto a su familia.

El partido, que terminó con derrota por la mínima diferencia, sirvió como detonante para que un grupo de hinchas encarara a Velazco y le demandara cambios urgentes en el rumbo deportivo. Las voces de descontento resaltaron la sensación de responsabilidad que muchos atribuyen al dirigente por el presente institucional.

PUBLICIDAD

La derrota de la 'U' frente Atlético Grau generó malestar a los fanáticos. (Difusión)

“Se extraña a la hinchada de Universitario”

La actuación decisiva de Raúl Ruidíaz marcó el rumbo del encuentro entre Atlético Grau y Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. El delantero peruano convirtió el único tanto del partido, aplicando la ley del ex y dejando sin reacción al equipo en el que inició su carrera profesional.

La victoria resultó un alivio para los ‘albos’, que se encontraba en el fondo de la tabla de posiciones. La ‘Pulga’, elegido como figura del partido, expresó a L1 Max su satisfacción por el resultado y reconoció la urgencia de sumar puntos: “La verdad, muy contento, más por la situación que estamos pasando. Necesitábamos ganar, así que estos tres puntos nos van a venir muy bien para lo que viene”.

En relación con la jugada decisiva, el delantero describió el instante en que superó a Miguel Vargas y explicó los detalles de su definición: “Son pequeños segundos donde tomé la decisión de cruzarla”, detalló Ruidíaz tras el pitazo final.

El gesto de no celebrar su gol llamó la atención de los presentes. Consultado por esa actitud, el goleador explicó: “No lo celebré por respeto. Tanto amor, tanto cariño a esta institución”, aludiendo a su vínculo afectivo con Universitario.

Al referirse a su pasado en el club crema, Ruidíaz no ocultó la nostalgia: “Sí, obviamente. Se extraña la hinchada, es hermoso”, respondió cuando le preguntaron si añoraba al equipo donde debutó en el fútbol profesional.

El cuadro 'crema' no pudo de local y cayó 1-0 con golazo de Raúl Ruidíaz - Crédito: L1MAX.

¿Cuándo será el debut de Héctor Cúper en Universitario?

Jorge Araujo dirigió su último encuentro con Universitario de Deportes frente Atlético Grau, y las riendas del equipo quedará en manos de Héctor Cúper, quien estuvo en la tribuna observando a la ‘U’. El argentino se alista para su debut frente Nacional en Uruguay este miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.

El siguiente partido en Montevideo se perfila como una verdadera final. Ambos conjuntos llegan igualados en puntos y con la urgencia de sumar, ya que una derrota dejaría al perdedor en el último puesto del grupo y con posibilidades muy remotas de clasificar a la siguiente fase.

La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)
La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)

Temas Relacionados

Franco VelazcoUniversitario de DeportesAtlético GrauRaúl RuidíazLiga 1peru-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo de Pablo Guede buscará ponerse a un paso del título frente el ‘papá’ que también tienen chances: duelo por el ganador en Cusco. Conoce los horarios de decisivo cotejo

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tiene duelos decisivos: Alianza Lima se mide con Cienciano por el liderato, Sport Boys lucha por la baja con Cusco FC, Manchester City hará lo suyo con Chelsea por la FA Cup, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ y el ‘papá’ convergen en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con la mente puesta en la definición del campeonato peruano. Sigue las incidencias del determinante lance

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Arrancó la jornada con sorpresivos resultados: Sporting Cristal cayó en su visita a FC Cajamarca y Universitario sigue sin recuperar el rumbo frente Atlético Grau. Será el turno de Alianza Lima frente Cienciano en Cusco

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

La ‘Pulga’ anotó el 1-0 definitivo en el estadio Monumental que alargó el mal momento de la ‘U’ en la Liga 1 2026

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Promulgan ley para sancionar con hasta 100 UIT a universidades públicas y privadas que no cedan sus locales a la ONPE

Promulgan ley para sancionar con hasta 100 UIT a universidades públicas y privadas que no cedan sus locales a la ONPE

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Resultados ONPE al 100%: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por presunto nombramiento ilegal

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

ENTRETENIMIENTO

Israel Dreyfus, su dolorosa infancia y el sacrificio de su tía, quien se convirtió en su imagen materna

Israel Dreyfus, su dolorosa infancia y el sacrificio de su tía, quien se convirtió en su imagen materna

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

Nicola Porcella confirma su romance con la influencer mexicana Brianda Deyanara: “Es una chica linda y estamos saliendo”

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

DEPORTES

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano HOY: partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 16 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”