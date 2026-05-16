“Cagast... a la ‘U’”, el reclamo de los hinchas a Franco Velazco tras la dura derrota de Universitario vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

El administrador de la 'U' recibió insultos de los fanáticos tras la derrota con Atlético Grau. (Realidad Crema)

La tensión interna en Universitario de Deportes quedó en evidencia tras la caída ante Atlético Grau en el Estadio Monumental. El desenlace del encuentro no solo trajo frustración deportiva, sino que desencadenó una escena de fuerte reclamo hacia la dirigencia.

Mientras la afición abandonaba la tribuna de occidente, los gritos se dirigieron directamente a Franco Velazco, actual administrador del club. El malestar se centró en la seguidilla de resultados negativos y en el temor por perder la posibilidad de alcanzar el tetracampeonato nacional, uno de los anhelos más extendidos entre los seguidores cremas.

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“Cagaste a la ‘U’”, “lárgate”, “estafador de mierda”, “cagón”; entre otros insultos recibió el adminitrador de la ‘U’ que se encontraba en la tribuna junto a su familia.

El partido, que terminó con derrota por la mínima diferencia, sirvió como detonante para que un grupo de hinchas encarara a Velazco y le demandara cambios urgentes en el rumbo deportivo. Las voces de descontento resaltaron la sensación de responsabilidad que muchos atribuyen al dirigente por el presente institucional.

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La derrota de la 'U' frente Atlético Grau generó malestar a los fanáticos. (Difusión)

“Se extraña a la hinchada de Universitario”

La actuación decisiva de Raúl Ruidíaz marcó el rumbo del encuentro entre Atlético Grau y Universitario de Deportes en el Estadio Monumental. El delantero peruano convirtió el único tanto del partido, aplicando la ley del ex y dejando sin reacción al equipo en el que inició su carrera profesional.

La victoria resultó un alivio para los ‘albos’, que se encontraba en el fondo de la tabla de posiciones. La ‘Pulga’, elegido como figura del partido, expresó a L1 Max su satisfacción por el resultado y reconoció la urgencia de sumar puntos: “La verdad, muy contento, más por la situación que estamos pasando. Necesitábamos ganar, así que estos tres puntos nos van a venir muy bien para lo que viene”.

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En relación con la jugada decisiva, el delantero describió el instante en que superó a Miguel Vargas y explicó los detalles de su definición: “Son pequeños segundos donde tomé la decisión de cruzarla”, detalló Ruidíaz tras el pitazo final.

El gesto de no celebrar su gol llamó la atención de los presentes. Consultado por esa actitud, el goleador explicó: “No lo celebré por respeto. Tanto amor, tanto cariño a esta institución”, aludiendo a su vínculo afectivo con Universitario.

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Al referirse a su pasado en el club crema, Ruidíaz no ocultó la nostalgia: “Sí, obviamente. Se extraña la hinchada, es hermoso”, respondió cuando le preguntaron si añoraba al equipo donde debutó en el fútbol profesional.

El cuadro 'crema' no pudo de local y cayó 1-0 con golazo de Raúl Ruidíaz - Crédito: L1MAX.

¿Cuándo será el debut de Héctor Cúper en Universitario?

Jorge Araujo dirigió su último encuentro con Universitario de Deportes frente Atlético Grau, y las riendas del equipo quedará en manos de Héctor Cúper, quien estuvo en la tribuna observando a la ‘U’. El argentino se alista para su debut frente Nacional en Uruguay este miércoles 20 de mayo a las 19:00 horas por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.

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El siguiente partido en Montevideo se perfila como una verdadera final. Ambos conjuntos llegan igualados en puntos y con la urgencia de sumar, ya que una derrota dejaría al perdedor en el último puesto del grupo y con posibilidades muy remotas de clasificar a la siguiente fase.

La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)