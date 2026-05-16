Nicola Porcella confirma su romance con la influencer mexicana Brianda Deyanara: “Es una chica linda y estamos saliendo”

Nicola Porcella, ahora radicado en México, habló sobre su vínculo con la influencer Brianda Deyanara y cómo vive esta nueva etapa sentimental. Conoce los detalles de su relación y su visión sobre los celos y la exposición mediática. América Hoy

Nicola Porcella, modelo y conductor peruano radicado en México, ha generado gran expectativa entre sus seguidores tras confirmar que está saliendo con Brianda Deyanara, una de las influencers más populares del país azteca.

Con más de 35 millones de seguidores en TikTok y 12 millones en Instagram, la joven mexicana se ha convertido en el centro de atención de la prensa de espectáculos, tras ser vinculada sentimentalmente con el exchico reality peruano.

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Durante una entrevista para 'América Hoy’, Nicola fue consultado sobre su vínculo con Brianda y no dudó en responder con honestidad: “Es mi amiga, la estoy conociendo. Salimos con un grupo de amigos, pero es una chica muy linda. Me vinculan con una chica con la que me estuve viendo, pero no es que (sea mi novia). Ella es mexicana. Es preciosa, es guapa, la quiero mucho pero no es que tengamos algo”, aclaró, dejando abierta la posibilidad de que el romance evolucione.

Nicola Porcella confirma su romance con la mexicana Brianda Deyanara. IG

Una relación bajo los reflectores: “Me encanta que la vean conmigo”

Nicola Porcella no ocultó su orgullo al ser visto junto a Brianda Deyanara. “Es lo más lindo tener una mujer guapa que cuando llegue, todo el mundo la vea, pero soy yo el que está con ella. A mí me encanta que se vista sexy, que salga guapa, para qué la voy a limitar, al contrario, para mí lo mejor es que la vean”, confesó.

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El modelo peruano destacó la seguridad que siente al caminar al lado de una mujer admirada por millones: “Es una sensación bonita. Estoy en una etapa en la que ya no quiero toxicidad, he pasado por tantas situaciones que lo único que busco es paz”, añadió, haciendo referencia a su madurez sentimental y a los aprendizajes tras relaciones previas.

El exchico reality peruano radicado en México revela cómo es salir con una de las influencers más seguidas del país azteca.

Celos y madurez: “Soy un poco celoso, pero busco tranquilidad”

Consultado sobre los celos, Nicola bromeó: “Un poco... pero ya saben al demonio que se cargan”, generando risas en el set. Sin embargo, fue enfático al rechazar actitudes controladoras: “No, mentira, ya a esta edad lo último que alguien quiere en la vida es toxicidad. He pasado tantas situaciones que lo único que quiero es paz”.

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Nicola subrayó su deseo de una relación basada en la confianza y la tranquilidad, marcando distancia con las polémicas de su pasado sentimental. “Lo importante es disfrutar el momento y valorar a la persona que tienes al lado, sin presiones ni inseguridades”, señaló.

El éxito en México y el respaldo de sus amigos

La noticia del posible romance fue confirmada indirectamente por Rafael Cardozo, amigo cercano de Nicola, quien deslizó ante las cámaras que “todos conocen a la famosa con la que sale”. “Si Nicola tiene 5 millones de seguidores, ella tiene más que el doble”, mencionó, haciendo alusión al alcance digital de Brianda.

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Nicola Porcella aprovechó su regreso a Lima para inaugurar un proyecto empresarial y se mostró orgulloso de sus logros en México, donde ha consolidado una carrera en televisión y redes sociales. “El día que me llamaron para Esto es guerra México fue muy especial. Ese proyecto me abrió muchas puertas y me permitió crecer profesionalmente”, comentó.

Nicola Porcella en Lima. IG

Sobre Angie Arizaga y su nueva etapa personal

En otro momento, Nicola fue consultado por Angie Arizaga, su expareja, quien recientemente se comprometió con Jota Benz. Porcella respondió con respeto: “Éramos inmaduros, así que nada, le deseo lo mejor del mundo, ella es una gran mujer, una gran mamá, se lo merece. Jota no es mi amigo, pero es un buen chico”.

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El exchico reality dejó en claro que actualmente está enfocado en su futuro y no tiene resentimientos hacia el pasado: “Yo aprendí mucho de mis relaciones anteriores. Ahora busco tranquilidad y disfrutar cada día”.

Brianda Deyanara: la influencer que conquistó a Nicola

Brianda Deyanara, de 29 años, es una de las creadoras de contenido más influyentes de México, con millones de seguidores en TikTok, Instagram y otras plataformas. Su estilo, carisma y belleza la han posicionado como una de las favoritas de la generación digital.

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Nicola y Brianda han sido vistos juntos en eventos, salidas grupales y publicaciones en redes sociales, lo que ha generado rumores constantes sobre la naturaleza de su relación. Aunque el modelo peruano insiste en que aún se están conociendo y no hay formalidad, la química entre ambos es evidente para sus seguidores.

Brianda Deyanara, estrella de redes sociales, es la nueva saliente de Nicola Porcella.