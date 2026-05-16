Israel Dreyfus, su dolorosa infancia y el sacrificio de su tía, quien se convirtió en su imagen materna

Durante una entrevista, el conductor de podcast relató el proceso que definió su relación con quienes lo apoyaron, destacando la renuncia personal de la mujer que lo cuidó desde pequeño. Magaly Medina Podcast

Israel Dreyfus se hizo conocido por su paso en realities como “Esto es Guerra” y “Combate”, donde su carácter frontal y su sinceridad lo distinguieron entre los participantes. Acostumbrado a decir lo que piensa y a manejarse sin filtros frente a las cámaras, el ex chico reality sorprendió al mostrarse vulnerable y abrir su corazón como nunca antes en el podcast de Magaly Medina. Por primera vez, compartió aspectos íntimos de su vida fuera de los sets de televisión, revelando detalles de su infancia y el entorno familiar que lo marcó.

En la conversación, Dreyfus expuso una faceta desconocida de su historia personal. Durante la charla, relató el doloroso sacrificio que realizó su figura materna y cómo esa decisión definió tanto su infancia como su identidad familiar. Según relató, la mujer que asumió su crianza no fue su madre biológica, sino su tía Regina, quien dejó de lado proyectos personales y hasta su matrimonio para convertirse en su madre y principal apoyo emocional.

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“Mi figura materna cercana era mi tía. Ella tenía su matrimonio, nunca pudo tener hijos. Mi mamá biológica también me veía, pero no como mi mamá. No hay resentimientos, no hay traumas de por medio, es lo que me tocó y listo. Mi figura materna es mi tía Regina, es mi madre”, afirmó el exconcursante sobre sus primeros años de infancia.

De acuerdo con el testimonio de Dreyfus, la determinación de Regina implicó un costo personal significativo. “Sacrificó muchas cosas, incluso su matrimonio por mí porque le dieron a escoger”, expresó el exchico reality al referirse a una de las decisiones más impactantes de su historia familiar.

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Israel Dreyfus, el exintegrante de realities y conductor de podcast, habla de su infancia. Magaly TV Podcast/ IG

La madre biológica de Dreyfus no ejerció un rol constante como figura materna, por lo que la tía y el círculo paterno fueron quienes ofrecieron estabilidad. “Fue mi entorno paterno, junto a mis abuelos, quienes se encargaron de mi desarrollo emocional y cotidiano”, explicó el conductor de podcast, resaltando el peso que tuvo la red de apoyo familiar en su crecimiento.

El propio Dreyfus reconoció el esfuerzo de su padre, quien pese a limitaciones personales y familiares, intentó mantener una crianza adecuada. “Mi padre hizo todo lo que pudo dadas las circunstancias, aunque también hubo dificultades dentro de la familia”, relató en el programa. Además, refirió que la relación con su madrastra atravesó momentos difíciles, aunque recientemente ella le ofreció disculpas por lo vivido en ese periodo.

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De chico reality a conductor de pódcast y protagonista de videoclip

Israel Dreyfus inició su carrera como modelo, pero alcanzó notoriedad al participar en realities como “Esto es Guerra” y “Combate”, donde se consolidó como uno de los competidores más destacados y por su carácter frontal. Tras la pandemia, dejó la televisión durante un tiempo y solo realizó apariciones esporádicas. Años después, decidió reinventarse en el ámbito digital, posicionándose como conductor de pódcast y figura central de +QTV, el canal multiplataforma de María Pía Copello.

Israel Dreyfus es conductor del programa 'Sin más que decir'.

El formato de pódcast le permitió a Dreyfus conectar con nuevas generaciones, abordando temas de actualidad y cultura pop. Su estilo directo y la apertura para tratar cuestiones personales y sociales le han valido una base de seguidores leales, interesados en su evolución fuera del formato tradicional de la televisión.

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Hoy en día, Dreyfus figura entre los rostros principales de +QTV, donde la apuesta por propuestas innovadoras le devolvió relevancia en el entorno digital. Los usuarios han respondido con entusiasmo a su regreso y a su capacidad para adaptarse a nuevas plataformas.

Israel Dreyfus es conductor del programa 'Sin más que decir'. +QTV

En paralelo, el exchico reality asumió un nuevo reto al protagonizar el videoclip “Va todo a ganador” de la cantante peruana Jenny J. El video, de corte romántico y dirigido a un público joven, muestra a ambos en escenas cercanas que generaron comentarios en redes sociales.

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“Con Israel hicimos buena química desde que nos conocimos. Por eso al final el resultado es muy bueno y sé que va a gustar mucho”, sostuvo la cantante. La producción estuvo a cargo de Donald Yaipén y Víctor Yaipén, con el respaldo artístico de Edgar Mimbela, fortaleciendo la propuesta visual y musical del proyecto.

Israel Dreyfus protagoniza video de la cantante Jenny J.