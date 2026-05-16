PPK se pronuncia sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral: “Ella podría ganar esta vez”

PPK rompe su silencio para discutir temas cruciales de la política peruana. Se refiere a las sospechas de fraude electoral, la candidatura de Keiko Fujimori y su propia batalla legal, afirmando que las entidades investigadoras deben tener pruebas y no solo suposiciones. | Willax

El expresidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski sorprendió al pronunciarse sobre la candidatura de Keiko Fujimori rumbo a la segunda vuelta presidencial de 2026 y dejar abierta la posibilidad de respaldarla, pese a la rivalidad política que ambos protagonizaron durante las elecciones del 2016.

Durante una entrevista difundida en Willax, el exmandatario fue consultado sobre el balotaje que enfrentará a Fujimori con Roberto Sánchez y sobre si las discrepancias políticas que mantuvo con la lideresa de Fuerza Popular impedirían eventualmente apoyarla.

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Lejos de descartar esa posibilidad, Kuczynski respondió: “Yo creo que si ella tiene un buen equipo, ella podría esta vez ganar”.

Ambos protagonizaron una de las contiendas más polarizadas en las elecciones del 2016. Kuczynski derrotó por un estrechísimo margen a Keiko Fujimori en segunda vuelta, en unos comicios marcados por la confrontación entre el antifujimorismo y el retorno del fujimorismo al poder.

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Keiko Fujimori y Pedro Kuczynski (AP - Reuters)

Otro de los episodios recordados entre ambos es el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori, exmandatario y padre de Keiko Fujimori, quien cumplía condena por delitos de lesa humanidad. La medida, fundamentada en razones de salud que la familia presentó, se concretó un 24 de diciembre del 2017. Posteriormente, la justicia peruana declaró nulo el indulto y Fujimori fue reincorporado a un penal.

La larga historia electoral de Keiko Fujimori

La actual candidata de Fuerza Popular participa nuevamente en una elección presidencial luego de haber intentado llegar al poder en varias ocasiones anteriores.

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Keiko Fujimori ya disputó segundas vueltas presidenciales en:

2011, frente a Ollanta Humala,

2016, contra Pedro Pablo Kuczynski,

y 2021, frente a Pedro Castillo.

En las tres ocasiones fue derrotada por márgenes ajustados, consolidando una fuerte polarización política alrededor de su figura.

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Ahora, en 2026, tras la muerte de su padre Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, en calidad de sucesora política del exmandatario, vuelve a disputar el balotaje en un contexto dominado por denuncias de irregularidades, cuestionamientos al sistema electoral y una profunda división política en Perú.

PPK cuestiona demora en resultados y respalda sospechas de López Aliaga

Durante la entrevista, Kuczynski también se pronunció sobre la crisis política surgida tras la primera vuelta electoral, cuyo conteo oficial al 100% culminó recién este 15 de mayo por parte de la ONPE.

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El exmandatario consideró sospechosa la demora en oficializar los resultados.

“Si cinco semanas después de la elección todavía no se ha llegado a un veredicto claro, genera muchas sospechas”, afirmó.

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Aunque evitó asegurar que existió fraude electoral, sí respaldó parcialmente las denuncias realizadas por Rafael López Aliaga, quien quedó desplazado del segundo lugar por Roberto Sánchez. “Yo creo que él tiene razón de sospechar todo esto. Está bien que él se pronuncie”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte tensión política tras una primera vuelta marcada por actas observadas, denuncias de irregularidades y retrasos en la instalación de mesas de sufragio debido a problemas logísticos y falta de material electoral en distintos puntos del país.

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Un nuevo escenario polarizado rumbo al 7 de junio

La segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio enfrentará nuevamente a dos sectores políticos profundamente confrontados.

Una pintura en acuarela presenta dos retratos separados de Keiko Fujimori sonriendo y Roberto Sánchez con un sombrero tradicional y lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por un lado, Keiko Fujimori buscará alcanzar por cuarta vez la presidencia representando al fujimorismo. Por el otro, Roberto Sánchez llega respaldado por sectores de izquierda vinculados al expresidente Pedro Castillo, encarcelado tras su fallido intento de golpe de Estado.

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El escenario político continúa marcado por la polarización, la desconfianza ciudadana y los cuestionamientos al proceso electoral, en una campaña que definirá al próximo presidente del Perú en uno de los contextos más tensos de los últimos años.