Exesposo de Laura Spoya, Brian Rullan, anuncia su regreso a Perú con emotivo mensaje: “Echen buenas vibras y recen por ella”

Brian Rullán se pronunció sobre el accidente que sufrió su exesposa Laura Spoya. En comunicación con 'Sin que decir', confirmó que ella se encuentra bien y fuera de peligro. QTV / Sin que decir / Q'Bochinche

La noticia del grave accidente automovilístico que sufrió la conductora y exMiss Perú, Laura Spoya, ha generado conmoción tanto entre sus seguidores como en su entorno más cercano. Brian Rullan, empresario mexicano y padre de los hijos de Spoya, rompió su silencio luego de enterarse del siniestro ocurrido en Surco y, visiblemente afectado, anunció que decidió interrumpir sus compromisos laborales para regresar de inmediato a Lima y acompañar a la madre de sus hijos en este difícil momento. La familia y el equipo de Spoya han pedido a la audiencia “buenas vibras y oraciones” para su pronta recuperación.

Un accidente que sacudió a todos: Laura Spoya permanece bajo observación médica

El accidente se produjo en la madrugada del jueves 12 de febrero, cuando la camioneta que conducía Laura Spoya perdió el control y terminó impactando violentamente contra un muro en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en Surco. Según el parte policial y testimonios de la propia conductora, Spoya se habría quedado dormida al volante por el cansancio acumulado de su trabajo, lo que provocó el siniestro.

El vehículo quedó con graves daños en la parte frontal y la presentadora fue trasladada de emergencia a la clínica San Pablo, donde permanece hospitalizada bajo observación y con pronóstico reservado.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el momento exacto del impacto y permitieron a los servicios de emergencia llegar rápidamente al lugar. El reporte inicial descartó lesiones de gravedad, aunque se indicó que Spoya presentaba algunas vértebras comprometidas y requería exámenes adicionales para descartar daños internos.

La conductora sufrió un aparatoso choque en el distrito de Surco. Fue trasladada a una clínica cercana en la madrugada. América TV

En la mañana, la familia de la exreina de belleza emitió un comunicado a través de sus redes sociales agradeciendo el apoyo y solicitando privacidad, a la vez que confirmaron que Laura estaba estable y consciente, pero bajo constante monitoreo médico. Horas después, el equipo del pódcast ‘La Manada’, que Spoya conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, confirmó que la conductora estaba “fuera de peligro”, aunque se mantenía la cautela mientras se completaban los estudios médicos.

Brian Rullan expresa su preocupación y cambia sus planes para acompañar a Laura

Al enterarse del accidente, Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya, no dudó en cambiar sus planes y organizar su regreso a Perú. El empresario se encontraba en Cancún por motivos de trabajo y tenía previsto viajar a Miami y Acapulco, pero decidió cancelar todos sus compromisos para estar junto a la madre de sus hijos.

“Estoy agitado realmente. Nunca quieres despertarte y voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo, pero lo más importante es que ella está bien, que es lo único que nos importa. Está fuera de cualquier cosa y es lo más importante”, declaró al programa de María Pía Copello.

En declaraciones a +QTV Network, al programa digital ‘Sin +Que Decir’, Rullan pidió a los seguidores y amigos de Laura que le envíen “buenas vibras” y recen por su recuperación. “No tengo permiso para decir nada. Solo les puedo pedir que le envíen buena vibra y recen a quien le tengan que rezar”, expresó, visiblemente afectado por la situación.

Brian Rullan, exesposo de Laura Spoya, anunció su regreso inmediato a Lima para acompañarla durante su recuperación.

Rullan y Spoya, aunque separados sentimentalmente desde mayo de 2025, mantienen una relación cordial y han priorizado el bienestar de sus hijos. El empresario relató que la noticia del accidente le llegó a primeras horas del día y que, tras la sorpresa inicial, se puso en contacto con la familia y el entorno de Laura para coordinar su regreso. “Yo vine de chamba a Cancún, a Miami y luego a Acapulco, pero tuve que cambiar todo para regresar”, detalló, confirmando que ya estaba adquiriendo los pasajes para viajar lo más pronto posible a Lima.

El entorno de Laura Spoya pide respeto, apoyo y tiempo para la recuperación

Tras conocerse el accidente, los compañeros de Spoya en ‘La Manada’ también se pronunciaron. Mario Irivarren, visiblemente afectado, señaló que Laura estaba consciente y bajo observación, aunque el diagnóstico era reservado. “Nos da cierta tranquilidad, lo que tenga que venir de aquí en adelante espero que esté en las mejores manos”, afirmó durante una transmisión.

La noticia del accidente fue un shock para el equipo y la comunidad digital que sigue a Spoya. Gerardo Pe, conductor del pódcast, optó por suspender la emisión habitual del programa por respeto a la situación, agradeciendo los mensajes de apoyo que inundaron las redes.

Según la policía y el reporte médico, la presentadora fue sometida a un dosaje etílico que arrojó resultado negativo, descartando así la influencia del alcohol en el accidente. Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro, aunque todo apunta al cansancio extremo como el factor principal.

Laura Spoya, de 34 años, es una figura reconocida en la televisión y las redes sociales peruanas. Su carisma y profesionalismo la han convertido en referente de la conducción y el entretenimiento, y su caso ha generado una ola de solidaridad entre colegas, fans y figuras públicas.